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Shadi Vivah Muhurt 2026: देवउठनी एकादशी के बाद गूंजेंगी शहनाइयां, खरमास के चलते सिर्फ 11 दिन मुहूर्त

इस बार देवउठनी एकादशी से लेकर साल 2026 के समाप्त होने तक शादी-विवाह के कुल 11 शुभ मुहूर्त ही रहने वाले हैं. दृक पंचांग के अनुसार, शादी-विवाह का पहला शुभ मुहूर्त 24 नवंबर को होगा और आखिरी शुभ मुहूर्त 12 दिसंबर को रहेगा. इसके बाद खरमास लग जाएगा, जिसमें शादी-विवाह वर्जित हैं.

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इस बार नवंबर के महीने में कुल चार शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं. जबकि दिसंबर में सात शुभ मुहूर्त रहेंगे. (Photo: ITG)
इस बार नवंबर के महीने में कुल चार शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं. जबकि दिसंबर में सात शुभ मुहूर्त रहेंगे. (Photo: ITG)

इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और फिर हिंदू धर्म में शादियों का मुहूर्त खुलता है. इस बार देवउठनी एकादशी से लेकर साल 2026 के समाप्त होने तक शादी-विवाह के कुल 11 शुभ मुहूर्त ही रहने वाले हैं. दृक पंचांग के अनुसार, शादी-विवाह का पहला शुभ मुहूर्त 24 नवंबर को होगा और आखिरी शुभ मुहूर्त 12 दिसंबर को रहेगा. इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास लग जाएगा और शादी-विवाह पर रोक लग जाएगी.

पंचांग के अनुसार, इस बार नवंबर के महीने में कुल चार शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं. जबकि दिसंबर में सात शुभ मुहूर्त रहेंगे. आइए जानते हैं कि यह शुभ मुहूर्त किस दिन-तारीख पर पड़ रहे हैं.

नवंबर में विवाह के शुभ मुहूर्त
पहला शुभ मुहूर्त- शनिवार, 21 नवंबर 2026
दूसरा शुभ मुहूर्त- मंगलवार, 24 नवंबर 2026
तीसरा शुभ मुहूर्त- बुधवार, 25 नवंबर 2026
चौथा शुभ मुहूर्त- गुरुवार, 26 नवंबर 2026

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दिसंबर में विवाह के शुभ मुहूर्त
पहला शुभ मुहूर्त- बुधवार, 2 दिसंबर 2026
दूसरा शुभ मुहूर्त- गुरुवार, 3 दिसंबर 2026
तीसरा शुभ मुहूर्त- शुक्रवार, 4 दिसंबर 2026
चौथा शुभ मुहूर्त- शनिवार, 5 दिसंबर 2026
पांचवां शुभ मुहूर्त- रविवार, 6 दिसंबर 2026
छठा शुभ मुहूर्त- शुक्रवार, 11 दिसंबर 2026
सातवां शुभ मुहूर्त-  शनिवार, 12 दिसंबर 2026

कब से कब तक रहेगा खरमास?
16 दिसंबर को ग्रहों के राजा जैसे ही वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे, धनु खरमास आरंभ हो जाएगा. खरमान में शुभ व मांगलिक करना वर्जित माना गया है. मान्यता है कि इस दौरान किए गए मांगलिक कार्यों परिणाम शुभ नहीं होता है. इसलिए लोग खरमास में शादी विवाह करने से बचते हैं. साल में खरमास दो बार आता है. पहला खरमास दिसंबर के मध्य से जनवरी के मध्य तक रहता है, जब सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं. फिर दूसरा खरमास मार्च-अप्रैल के दौरान लगता है, जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं. दोनों ही अवधियों में सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है.

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विवाह के लिए शुभ मुहूर्त देखना क्यों जरूरी है?
हिंदू परंपरा में विवाह की तारीख तय करने से पहले पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं को ध्यान में रखा जाता है. मान्यता है कि हर तिथि और नक्षत्र का अपना विशेष प्रभाव होता है. इसलिए विवाह का समय चुनते समय पंचांग के पांच अंगों- तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का विचार किया जाता है. इसके अलावा गुरु और शुक्र की अनुकूल स्थिति को भी महत्वपूर्ण माना गया है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, शुभ ग्रह स्थिति और अनुकूल नक्षत्रों में विवाह होने से दांपत्य जीवन में सुख-शांति और आपसी सामंजस्य बना रहता है. यही वजह है कि विवाह का मुहूर्त निकालते समय केवल पंचांग ही नहीं, बल्कि वर-वधू की जन्मकुंडली का भी अध्ययन किया जाता है. इसमें गुण मिलान, मांगलिक दोष और अन्य ग्रहों की स्थिति को देखकर विवाह के लिए उचित समय निर्धारित किया जाता है.

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