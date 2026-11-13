गैस चैंबर बना दिल्ली-एनसीआर, AQI 488 तक पहुंचा, नोएडा-गाजियाबाद से गुरुग्राम तक हवा खतरनाक

दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. शुक्रवार सुबह राजधानी की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई. IIT दिल्ली में AQI 488 दर्ज किया गया, जो 500 के गंभीर स्तर के बेहद करीब है. वहीं, दिल्ली का ओवरऑल AQI 403 रहा. AIIMS के आसपास AQI 418 दर्ज किया गया. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजधानी के 33 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है.

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दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 33 मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया. वहीं, 25 स्टेशन पर हवा की क्वालिटी बेहद खराब रही. यानी राजधानी के ज्यादातर इलाकों में लोगों को प्रदूषित हवा का सामना करना पड़ रहा है.

IIT दिल्ली में AQI 488, इन इलाकों में भी हवा सबसे खराब

दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा है. IIT दिल्ली में AQI 488 दर्ज किया गया. इसके अलावा चांदनी चौक में 479 और नॉर्थ कैंपस में 478 रहा. PUSA में AQI 469 तक पहुंच गया. दूसरे प्रभावित इलाकों में CRRI मथुरा रोड का AQI 457, पंजाबी बाग का 456, JNU का 451, ITO का 451 और CWG विलेज अक्षरधाम का 451 दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि राजधानी के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है.

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ये सभी आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का असर राजधानी के अलग-अलग इलाकों में फैला हुआ है. खास बात यह है कि दिल्ली का औसत AQI भी 400 के पार पहुंच चुका है. AQI का आंकड़ा जितना ज्यादा होता है, हवा में प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक माना जाता है.

नोएडा से गुरुग्राम तक हवा की हालत खराब

CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है. दिल्ली के आनंद विहार में AQI 414 और ITO में 455 दर्ज किया गया. वहीं, गाजियाबाद में AQI 377, नोएडा में 369 और गुरुग्राम में 349 रहा. यानी राजधानी के साथ आसपास के शहरों में भी हवा की क्वालिटी खराब बनी हुई है.

इससे पहले 11 नवंबर को दिल्ली का AQI 299 दर्ज किया गया था. उस दिन नोएडा में यह 276 और गुरुग्राम में 295 रहा था. इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दिन में दिल्ली-NCR की हवा की स्थिति और बिगड़ी है.

स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है असर

गंभीर श्रेणी का AQI केवल पहले से बीमार लोगों के लिए ही खतरा नहीं है. स्वास्थ्य सलाह में कहा गया है कि इस स्तर का प्रदूषण स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकता है. यानी लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने से सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने की आशंका है.

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एक दिन पहले भी प्रदूषण से राहत नहीं

दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है. 11 नवंबर की सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 299 दर्ज किया गया था. उसी समय नोएडा में यह 276 और गुरुग्राम में 295 था. इसके मुकाबले शुक्रवार सुबह दिल्ली की हवा की स्थिति और खराब नजर आई. इससे पहले 12 अक्टूबर को भी दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सख्ती बढ़ाई गई थी. उस समय गुरुवार सुबह दिल्ली का AQI 319 दर्ज किया गया था. राजधानी के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दी थी. एम्स, जेएलएन स्टेडियम और सराय काले खां के आसपास भी प्रदूषण का असर दिखा था.

सोमवार तक राहत मिलने की उम्मीद कम

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, सोमवार तक दिल्ली का AQI 'Very Poor' और 'Severe' श्रेणी के बीच रह सकता है. इसके बाद हवा की स्थिति में बदलाव से प्रदूषण कम होने की उम्मीद है. यानी फिलहाल दिल्ली वालों को खराब हवा से राहत मिलने के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है.

इससे पहले प्रदूषण को देखते हुए गाजियाबाद में 20 नवंबर तक सरकारी और निजी निर्माण कार्य बंद रखने के निर्देश दिए गए थे. सड़कों की मशीनों से सफाई और पानी के छिड़काव को दोगुना करने को कहा गया था. वहीं, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के निर्देश भी जारी हुए थे.

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