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क्या नवंबर सही वक्त है? घर बनवाना है तो कब से काम शुरू करना चाहिए?

घर बनवाने की सोच रहे हैं तो मौसम का चुनाव करना भी बेहद जरूरी है.नवंबर में काम शुरू करने के अपने फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं. जानिए नींव की खुदाई से लेकर छत की ढलाई तक, घर बनाने का सही समय कौन सा है?

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बारिश के मौसम के बाद घर कंस्ट्रक्शन का टाइम मुफीद बना जाता है (Photo - AI Generated)
बारिश के मौसम के बाद घर कंस्ट्रक्शन का टाइम मुफीद बना जाता है (Photo - AI Generated)

अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है. लेकिन घर बनवाने से पहले एक सवाल जरूर आता है कि निर्माण का काम किस महीने से शुरू किया जाए? क्या नवंबर का महीना इसके लिए सही है या फिर सर्दियां खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? 

दरअसल, घर बनाने में सिर्फ सीमेंट, सरिया और ईंट की अच्छी क्वालिटी ही मायने नहीं रखती, बल्कि मौसम का भी बड़ा रोल होता है. गलत मौसम में काम शुरू करने से निर्माण की रफ्तार धीमी हो सकती है और कई बार घर की मजबूती पर भी असर पड़ सकता है.

आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक का समय घर बनाने के लिए अच्छा माना जाता है. इसकी वजह है कि मानसून की बारिश कम होने के बाद जमीन सूखने लगती है और तेज गर्मी भी नहीं पड़ती. ऐसे में खुदाई, नींव, कॉलम और छत की ढलाई जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नवंबर हर शहर और हर राज्य में निर्माण शुरू करने के लिए सबसे अच्छा महीना है.

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नवंबर में घर बनवाने के क्या फायदे हैं?
नवंबर में उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में मानसून जा चुका होता है. इससे निर्माण स्थल पर पानी भरने, मिट्टी धंसने और बारिश के कारण काम रुकने की आशंका कम हो जाती है. साथ ही, गर्मियों के मुकाबले तापमान कम रहने से मजदूरों को काम करने में आसानी होती है.

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कंक्रीट की ढलाई के लिहाज से भी सामान्य तापमान फायदेमंद रहता है. बहुत ज्यादा गर्मी में कंक्रीट का पानी तेजी से उड़ सकता है, जिससे उसमें दरारें पड़ने का खतरा रहता है. वहीं, बहुत ज्यादा ठंड में कंक्रीट के जमने और मजबूती हासिल करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

क्या सर्दियों में नींव और छत की ढलाई कर सकते हैं?
हां, लेकिन तापमान का ध्यान रखना जरूरी है. तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने पर कंक्रीट की ढलाई नहीं करनी चाहिए. ठंड में ढलाई होने पर कंक्रीट को पाले से बचाने के लिए विशेष इंतजाम भी जरूरी हैं.

इसके अलावा, ढलाई के बाद तराई यानी कंक्रीट को लगातार नम रखना बेहद जरूरी है. सामान्य तौर पर OPC सीमेंट से बने कंक्रीट की कम से कम 7 दिन और PPC जैसे ब्लेंडेड सीमेंट की कम से कम 10 दिन तराई करनी चाहिए. इससे सीमेंट को मजबूती हासिल करने में मदद मिलती है.

हर जगह नवंबर क्यों नहीं है सही?
तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अक्टूबर-नवंबर के दौरान उत्तर-पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है. ऐसे में वहां बारिश के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है. इसलिए स्थानीय मौसम को देखना जरूरी है.

दिल्ली-NCR में एक और परेशानी है. नवंबर में प्रदूषण बढ़ने के कारण निर्माण गतिविधियों पर रोक लग सकती है. 2026 में भी CAQM ने 5 से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाले बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर पाबंदी लगाई है.

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घर बनवाने का सही प्लान क्या हो?
अगर आप उत्तर भारत में घर बनवा रहे हैं तो मानसून खत्म होने के बाद नींव और स्ट्रक्चर का काम शुरू करना अच्छा विकल्प हो सकता है. कोशिश करें कि बारिश आने से पहले छत और बाहरी ढांचे का जरूरी काम पूरा हो जाए. वहीं, प्लास्टर, पेंट और फिनिशिंग का काम मौसम और साइट की स्थिति देखकर तय करें.

यह भी पढ़ें: क्या है ACP शीट... घर में जिसे लगाना आसान, मजदूरी कम और पैसे का खर्च तो आधा!

याद रखें, घर बनाने के लिए कोई एक महीना हर जगह सबसे अच्छा नहीं होता. सही समय वही है जब स्थानीय मौसम, मिट्टी की स्थिति, सरकारी नियम और इंजीनियर की सलाह आपके पक्ष में हों.

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