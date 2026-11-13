तेलंगाना में सिंचाई विभाग के इंजीनियर पर ACB का शिकंजा, 10 ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति मिली

तेलंगाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में सिंचाई विभाग के एक डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (DEE) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ACB की टीम ने अधिकारी राघिरी सत्यनारायण से जुड़े 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.

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इनमें उनका आवास, पैतृक गांव और परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज संपत्तियां शामिल हैं. यह कार्रवाई शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के बाद आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के आरोपों की जांच के सिलसिले में की गई.

ACB की टीम ने नागरकुरनूल के सिंचाई विभाग में तैनात डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राघिरी सत्यनारायण के ठिकानों की तलाशी ली. छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने तेलंगाना के वनपर्थी जिले के शापुर स्थित उनके पैतृक गांव में भी जांच की.

इसके अलावा हैदराबाद के अलग-अलग इलाकों में स्थित संपत्तियों को खंगाला गया. जांच के दायरे में उन संपत्तियों को भी शामिल किया गया है, जो अधिकारी के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज हैं.

ACB अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी के दौरान वनपर्थी जिले में करीब 25 एकड़ कृषि भूमि का पता चला है. इसके अलावा इसी जिले में एक फार्महाउस भी मिला है. अधिकारी की पत्नी के नाम पर नौ ओपन प्लॉट (खाली भूखंड) रजिस्टर्ड पाए गए हैं.

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जांच में हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक विला का भी पता चला है, जो कथित तौर पर परिवार के सदस्यों के नाम पर है. इस विला की मौजूदा बाजार कीमत करीब 7 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

इसके अलावा अधिकारियों को करमंघाट इलाके में एक 3-BHK फ्लैट और नागोल के रॉकटाउन में एक 2-BHK फ्लैट भी मिला है. इन संपत्तियों के दस्तावेजों और उनके मालिकाना हक की जांच की जा रही है.

ACB यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन संपत्तियों को खरीदने के लिए रकम कहां से आई. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि संपत्तियां अधिकारी की आय और ज्ञात वित्तीय स्रोतों के अनुरूप हैं या नहीं.

तलाशी के दौरान ACB अधिकारियों को करीब 50 तोला सोना भी मिला है. इसके अलावा अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर तीन से चार चारपहिया वाहन रजिस्टर्ड हैं. एक दोपहिया वाहन भी मिला है.

अधिकारियों को करीब 20 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड और चिट फंड में निवेश की जानकारी मिली है. इन सभी निवेशों और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों को जांच के दायरे में लिया गया है.

ACB को अधिकारी के नाम पर LIC पॉलिसियों और बैंकों से जुड़ी दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसियों की जानकारी भी मिली है. हालांकि, इन पॉलिसियों में निवेश की कुल रकम का अभी पूरा ब्योरा सामने नहीं आया है.

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अधिकारियों के मुताबिक, बीमा पॉलिसियों और दूसरे वित्तीय निवेशों की जानकारी जुटाई जा रही है. इसके साथ ही बैंक से अधिकारी द्वारा कथित तौर पर लिए गए गोल्ड लोन की भी जांच की जा रही है. फिलहाल किसी बैंक लॉकर का पता नहीं चला है.

ACB अधिकारियों के अनुसार, अब तक तलाशी में जिन संपत्तियों का पता चला है, उनका सरकारी मूल्यांकन करीब 5 से 6 करोड़ रुपये किया गया है. हालांकि, इन संपत्तियों की वास्तविक बाजार कीमत इससे काफी ज्यादा हो सकती है.

खास तौर पर कुकटपल्ली स्थित विला की अनुमानित बाजार कीमत करीब 7 करोड़ रुपये बताई गई है. ऐसे में सरकारी मूल्यांकन और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अंतर की भी जांच की जा रही है.

अधिकारियों ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है और फिलहाल सामने आई संपत्तियों को अंतिम आंकड़ा नहीं माना जा सकता. LIC और अन्य बीमा पॉलिसियों, वित्तीय निवेशों तथा गोल्ड लोन से संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि की जा रही है.

ACB यह भी पता लगा रही है कि अधिकारी और उनके परिवार की कुल संपत्ति कितनी है और उसमें से कितनी संपत्ति ज्ञात आय के मुकाबले अधिक है. जांच पूरी होने के बाद ही कथित आय से अधिक संपत्ति का वास्तविक आंकड़ा सामने आ सकेगा.

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जानकारी के मुताबिक, राघिरी सत्यनारायण ने साल 2005 में सरकारी सेवा ज्वाइन की थी. उनकी नियुक्ति असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के पद पर हुई थी. बाद में वह डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (DEE) के पद तक पहुंचे. उनकी पत्नी भी सरकारी सेवा में हैं और बिजली विभाग के ट्रांसको (Transco) में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं.

ACB अब अधिकारी की आय, बैंक खातों, निवेश और परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों का मिलान कर रही है. जांच एजेंसी का मकसद यह पता लगाना है कि संपत्ति जुटाने में कहीं ज्ञात आय से अधिक रकम का इस्तेमाल तो नहीं किया गया.

सभी वित्तीय और संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

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