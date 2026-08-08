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गटर की कुई में दबा मजदूर... 20 फीट गहराई में दबा सिकंदर अली, मिट्टी बार-बार धंसने से बढ़ी चुनौती

मजदूर सिकंदर अली आदर्श गर्ल्स हॉस्टल के पास गटर की कुई खोदने का काम कर रहा था. इसी दौरान अचानक कुई की मिट्टी धंस गई और वह मलबे के नीचे दब गया. कई घंटे से लगातार बचाव अभियान जारी है...

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सीकर में गटर की कुई की मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा.(Photo:ITG)
सीकर में गटर की कुई की मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा.(Photo:ITG)

Rajasthan News: सीकर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पिपराली रोड स्थित आदर्श गर्ल्स हॉस्टल के पास शनिवार को गटर की कुई खोदते समय अचानक मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में काम कर रहा एक मजदूर करीब 20 फीट गहरी कुई में मिट्टी के अंदर दब गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे में दबे मजदूर की पहचान सिकंदर अली (28) पुत्र नवाब अली, निवासी इस्लामिया चौक के पास, सीकर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सिकंदर शनिवार को आदर्श गर्ल्स हॉस्टल के पास गटर की कुई खोदने का काम कर रहा था. इसी दौरान अचानक कुई की मिट्टी धंस गई और वह मलबे के नीचे दब गया.

घटना की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस, सिविल डिफेंस की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. कई घंटे से लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है. रेस्क्यू टीम द्वारा कुई से मिट्टी हटाने का काम बेहद सावधानी से किया जा रहा है.

बार-बार धंस रही मिट्टी, रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी चुनौती

हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती कुई में मौजूद ढीली मिट्टी बनी हुई है. बारिश के मौसम के कारण मिट्टी काफी नरम है और खुदाई के दौरान बार-बार मिट्टी धंसने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में रेस्क्यू टीम धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक मिट्टी हटाने का काम कर रही है, ताकि नीचे दबे मजदूर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे.

जयपुर से SDRF की टीम सीकर पहुंची

हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जयपुर से SDRF की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया था. जयपुर से SDRF की टीम सीकर पहुंच चुकी है और मौके पर रेस्क्यू अभियान में जुट गई है. SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें समन्वय के साथ मजदूर को बाहर निकालने के प्रयास में लगी हुई हैं.

जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर मौजूद

घटना की जानकारी मिलने के बाद शहर विधायक राजेंद्र पारीक, निवर्तमान नगर परिषद सभापति जीवन खां, जिला परिषद निवर्तमान उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह, सदर थाना अधिकारी सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे.

अधिकारी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए. पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित करते हुए रेस्क्यू स्थल को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है.

फिलहाल SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें पूरी ताकत के साथ मजदूर सिकंदर अली को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई हैं. हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है और सभी को मजदूर के सुरक्षित बाहर आने का इंतजार है.

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