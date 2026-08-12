महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी पर बड़ा एक्शन, डोमिनोज के 4 आउटलेट्स का लाइसेंस सस्पेंड, ब्लिंकिट पर भी गाज

बाहर का खाना खाने के शौकीनों के लिए यह खबर आंखें खोलने वाली है. महाराष्ट्र में एफडीए की टीम ने साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन करने पर डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट्स का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. स्पेशल चेकिंग अभियान के दौरान किचन में भारी गंदगी और पेस्ट कंट्रोल न होने जैसी बड़ी लापरवाही सामने आई थी. उससे पहले मुंबई में ब्लिंकिट स्टोर पर भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई की गई थी.

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एफडीए ने 11 अगस्त को पूरे महाराष्ट्र में खास चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान डोमिनोज के अलावा केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, सबवे और बर्गर किंग जैसे बड़े ब्रांड्स के 104 आउटलेट्स की जांच की गई.

जांच में भारी गड़बड़ी मिलने पर 2 आउटलेट्स का काम तुरंत रुकवा दिया गया, जबकि 95 सेंटरों को अपनी कमियां सुधारने का नोटिस दिया गया. इसके अलावा 5 आउटलेट्स के फूड लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिए गए, जिनमें डोमिनोज की ही 4 दुकानें शामिल हैं.

मुंबई के तीन आउटलेट्स में मिलीं कमियां

मुंबई के विले पार्ले स्थित डोमिनोज में एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस सही जगह नहीं लगा था. वहां पीने के पानी की जांच, खाना रखने के तरीके, पेस्ट कंट्रोल और साफ-सफाई में कई कमियां मिलीं. जांच टीम ने किचन के पिछले दरवाजे, फर्श और ठंडे कमरे (चिलिंग रूम) की हालत सुधारने को कहा है. साथ ही खाने को सही तापमान पर रखने, बर्तन साफ करने और कर्मचारियों को हाथ धोकर पूरी स्वच्छता बरतने के निर्देश दिए गए.

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वहीं बोरीवली वाले आउटलेट का हाल भी खराब रहा, जिसे जांच में सिर्फ 54 प्रतिशत नंबर ही मिले. वहां पिज्जा बनाने वाली जगह पर तेल की मोटी परत जमा थी और खाने के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जिन्हें तुरंत साफ करने का आदेश दिया गया. इसके अलावा, कच्चे-पके और वेज-नॉनवेज खाने को अलग-अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं.

ब्लिंकिट के स्टोर में सब्जियों पर दिखे कॉकरोच

Domino's से पहले मालाड वेस्ट स्थित Blinkit स्टोर पर भी FDA ने कार्रवाई की थी. 7 अगस्त की जांच में फलों-सब्जियों पर बड़ी संख्या में कॉकरोच मिले. कुछ खाद्य सामान सीधे फर्श पर रखा था, जबकि कई पैकेट एक्सपायर हो चुके थे. इसके बाद विभाग ने स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर तत्काल कारोबार बंद करने का आदेश दिया.

महाराष्ट्र में खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी जांचने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है. मई से जुलाई के बीच अकेले मुंबई में 3 हजार से ज्यादा होटल-रेस्टोरेंट की जांच की गई. इस दौरान 165 जगहों के लाइसेंस सस्पेंड हुए. 55 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत का 28 लाख किलो से अधिक खाद्य सामान जब्त कर नष्ट कराया गया.



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