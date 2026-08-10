संसद में अनोखा चश्मा पहनकर आईं रेणुका चौधरी, सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी आज एकदम अनोखे अंदाज में संसद में नजर आईं. रेणुका चौधरी ने एक चश्मा लगाया हुआ था, लेकिन लोगों का ध्यान चश्मे ने नहीं बल्कि चश्मे पर लगी स्लिप ने खींचा. इस स्लिप पर 'मोदिया' 'बिंद' लिखा हुआ था. रेणुका चौधरी ने अपने इस चश्मे से सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है.

और पढ़ें

संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है. ऐसे में हर कोई अलग-अलग अंदाज में सरकार को घेरे है. इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी भी 'मोदिया' 'बिंद' लिखा हुआ चश्मा लगाकर संसद पहुंची.

उन्होंने अपने चश्मे से सरकार पर तंज कसते हुए यह दर्शाने की कोशिश की है कि सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. उनका यह तरीका संसद में चर्चा का विषय बन गया. अपने चश्मे को लेकर पूछे जाने पर रेणुका चौधरी ने कहा कि उन्होंने खुद कुछ नहीं चिपकाया है. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि सड़क पर लोग इसे मुफ्त में बांट रहे थे, इसलिए उन्होंने भी लगा लिया. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए है जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता.

यह भी पढ़ें: संसद का मॉनसून सत्र: अंतिम चार दिनों में भारी हंगामे के आसार, FCRA समेत कई अहम बिलों पर हो सकती है चर्चा

Advertisement

रेणुका चौधरी ने आगे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि देश में क्या हो रहा है, चंदा चोरी हो रहा है, या और क्या हो रहा है, उन्हें इलाज कराना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सब कुछ सामने होने के बावजूद दिखाई नहीं देता, उनके लिए ही यह है.

इस बार संसद के मॉनसून सत्र में विरोध जताने के अलग-अलग तरीके देखने को मिले. कुछ दिन पहले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर राम मंदिर से जुड़े चंदे के मुद्दे को उठाने की कोशिश करते नजर आए थे. इसके कुछ दिन बाद विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और वहां एक प्रतीकात्मक दान पेटी भी रखी थी. यह विपक्ष की ओर से विरोध जताने का अलग तरीका था.

अब इसी कड़ी में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी भी अनोखे अंदाज में नजर आईं. वह ऐसा चश्मा पहनकर संसद पहुंचीं, जिस पर ‘मोदिया’ और ‘बिंद’ लिखा हुआ था. इस चश्मे के जरिए उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए अपना विरोध दर्ज कराया.

---- समाप्त ----