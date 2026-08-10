scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

आयुष्मान कार्ड से कराने जा रहे इलाज? जरूर कर लें ये काम वरना होगी दिक्कत

आयुष्मान भारत के तहत कैशलेस इलाज कराने वालों के लिए जरूरी अपडेट है. सरकार ने PM-JAY के नियमों के उल्लंघन और कथित फर्जीवाड़े के मामलों में 2,359 अस्पतालों को एम्पैनलमेंट सूची से बाहर किया है, जबकि 1,200 अस्पताल सस्पेंड किए गए हैं. सरकार ने ऐसे मामलों में 29 एफआईआर दर्ज की हैं और ₹328.49 करोड़ की पेनल्टी लगाई है.

Advertisement
X
ayushman bharat yojana
ayushman bharat yojana

अगर आप आयुष्मान भारत के तहत कैशलेस इलाज कराने जा रहे हैं, तो अस्पताल जाने से पहले उसका मौजूदा एम्पैनलमेंट स्टेटस जरूर चेक कर लें. सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के नियमों के उल्लंघन और कथित फर्जीवाड़े के मामलों में 2,359 अस्पतालों को एम्पैनल्स अस्पतालों की सूची से बाहर कर दिया है, जबकि 1,200 अस्पतालों को सस्पेंड किया गया है. इन अस्पतालों में डि-एम्पैनमेंट या सस्पेंशन की अवधि के दौरान PM-JAY के तहत कैशलेस इलाज नहीं मिलेगा.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 7 अगस्त को लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी. सरकार के मुताबिक, योजना के तहत नियमों का उल्लंघन, फर्जी क्लेम और बिना मंजूरी बिलिंग जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है. अब तक ऐसे मामलों में 29 एफआईआर दर्ज की गई हैं और अस्पतालों पर कुल ₹328.49 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है.

करप्शन पर सरकार का जीरो-टॉलरेंस

सम्बंधित ख़बरें

yogi adityanath
UP में पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला!
रामपुर जिलाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड तुरंत बनवाकर मदद की (Photo ITG)
बेटे को कैंसर ने छीना, अब पत्नी भी शिकार... दर-दर भटकते पिता को रामपुर DM ने दिया सहारा
Government Health Scheme
कमाल हैं सरकार की ये स्‍कीम्‍स... 25 लाख तक कैशलेस इलाज, जांच भी मुफ्त!
Ayushman Bharat Card
बड़ा तोहफा... 5 लाख तक फ्री इलाज का बढ़ा दायरा, अब ये लोग भी होंगे पात्र
आजतक के कैमरे में कैद हुआ प्राइवेट अस्पतालों का खेल
आजतक के स्टिंग का बड़ा असर... आयुष्मान योजना में इलाज से मना करने वाले अस्पतालों को नोटिस

सरकार ने कहा है कि PM-JAY में धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने के लिए जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अस्पतालों के खिलाफ जुर्माने के साथ-साथ सस्पेंशन, डि-एम्पैनलमेंट और जरूरत पड़ने पर आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: आयुष्मान योजना में आए 15,407 फर्जी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, जांच के लिए SIT गठित

Advertisement

एआई से पकड़े जा रहे संदिग्ध क्लेम

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने PM-JAY में संदिग्ध दावों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आधारित सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाया है. नेशनल एंटी-फ्रॉड यूनिट संदिग्ध पैटर्न सामने आने पर ऑटोमेटेड ट्रिगर जनरेट करती है. इनमें डुप्लिकेट क्लेम, लाभार्थी की पहचान के गलत इस्तेमाल, संदिग्ध बिलिंग और गैरजरूरी मेडिकल प्रोसीजर जैसे मामले शामिल हैं. सरकार के मुताबिक, क्लेम जमा होने के 24 घंटे के भीतर ऐसे अलर्ट जनरेट हो सकते हैं. इससे अस्पताल को भुगतान किए जाने से पहले संदिग्ध दावों की जांच संभव हो जाती है.

टेक्नोलॉजी ने सेव किए ₹676 करोड़

सरकार ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक टेक्नोलॉजी आधारित एंटी-फ्रॉड सिस्टम की मदद से ₹676.14 करोड़ का संभावित नुकसान रोका गया है. यानी संदिग्ध क्लेम की समय रहते पहचान कर सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश की जा रही है.

आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ा

एक तरफ सरकार योजना में फर्जीवाड़े पर कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ PM-JAY का दायरा भी बढ़ रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 में 3.75 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जबकि 2.74 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन को मंजूरी दी गई. केंद्र सरकार ने PM-JAY के खर्च के लिए राज्यों की हेल्थ एजेंसियों को ₹8,438.27 करोड़ जारी किए. 8 अगस्त 2026 तक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के पोर्टल पर कुल 38,437 अस्पताल PM-JAY से जुड़े थे. इनमें 20,363 सरकारी और 18,074 निजी अस्पताल शामिल थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: आयुष्मान भारत से बॉर्डर फेंसिंग तक... बंगाल में अटके प्रोजेक्ट्स पर दिखेगी 'डबल इंजन' रफ्तार

UP में सबसे ज्यादा अधिकृत एडमिशन

राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 30.6 लाख अधिकृत हॉस्पिटल एडमिशन दर्ज किए गए. इसके लिए राज्य को केंद्र की ओर से ₹1,047.53 करोड़ का फंड मिला. इससे पता चलता है कि PM-JAY के तहत यूपी में योजना का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है.

लाभार्थियों को कितना मिलता है कवर?

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में हर साल ₹5 लाख तक का कैशलेस हेल्थ कवर मिलता है. योजना में 1,900 से ज्यादा मेडिकल प्रोसीजर शामिल हैं. इसके अलावा राज्यों को अपने लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रोसीजर जोड़ने की अनुमति भी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिकी इंजन आने में हुई देरी तो DRDO ने पलट दी बाजी |
    आयुष्मान कार्ड से कराने जा रहे इलाज? जरूर कर लें ये काम वरना होगी दिक्कत |
    'FCRA पर मिसगाइड मत करो', राज्यसभा MP ने अमेरिकी सांसद रिले मूर को लिखी चिट्ठी |
    बलिया: दूसरी शादी रचाने निकले मजहरूल की पहली पत्नी ने बीच सड़क की धुनाई, वीडियो वायरल |
    दूसरी बार मां बनेगी अनन्या पांडे की बहन अलाना, प्रेग्नेंसी किट देखकर झूमीं, पति संग किया Liplock |
    Best places to Visit in August: अगस्त में घूमने का है प्लान? भारत की इन 10 जन्नत जैसी जगहों को करें लिस्ट में शामिल |
    पुणे: मासूम पर टूट पड़े 7-8 आवारा कुत्ते, घेरकर किया जानलेवा हमला |
    JPSC-JSSC में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का हल्लाबोल, विधानसभा की ओर कूच |
    IRCTC का स्पेशल रामायण पैकेज... 6 दिन का श्रीलंका टूर, खर्च आएगा इतना |
    साला, भाई, ममेरे भाई, भौजाई... सबकी JSSC में रैंक! कौन हैं अभय तिवारी, जिसका पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे छात्र?
    Advertisement