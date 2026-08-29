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चूहे का पीछा करते ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा सांप, ट्यूबलाइट में फंसा... डॉक्टरों और मरीजों में मचा हड़कंप

Snake in Hospital Operation Theater: सांप चूहे का पीछा करते हुए अस्पताल परिसर तक पहुंच गया था. भोजन की तलाश में घूमते-घूमते वह ऑपरेशन थिएटर के पास लगी ट्यूबलाइट के फ्रेम में जा फंसा. जैसे ही डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नजर सांप पर पड़ी, अस्पताल में दहशत फैल गई.

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सांप को देख धनबाद के तोपचांची अस्पताल में मचा हड़कंप.(Photo:ITG)
सांप को देख धनबाद के तोपचांची अस्पताल में मचा हड़कंप.(Photo:ITG)

Jharkhand News: धनबाद जिले स्थित तोपचांची के साहूबहियार स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ऑपरेशन थिएटर रूम में अचानक एक सांप दिखाई दिया. जहरीले जीव को देखते ही मरीजों, परिजनों और डॉक्टरों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, राहत की बात रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ. बाद में स्नेक रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

बताया जा रहा है कि सांप चूहे का पीछा करते हुए अस्पताल परिसर में पहुंच गया. भोजन की तलाश में घूम रहा सांप अस्पताल में लगी ट्यूबलाइट के फ्रेम में जाकर फंस गया. जैसे ही डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नजर सांप पर पड़ी, अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई.

मरीज और उनके परिजन भी सांप को देखकर डर गए. कुछ देर के लिए अस्पताल का माहौल पूरी तरह भय के बीच बदल गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि सांप ने किसी मरीज, डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया.

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घटना की सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यू टीम के स्नेक सेवर प्रकाश यादव मौके पर पहुंचे. उन्होंने काफी सावधानी और सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ट्यूबलाइट के फ्रेम में फंसे सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

सांप के बाहर निकलने के बाद अस्पताल प्रबंधन, मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली.

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