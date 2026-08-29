पत्नी को प्रेग्नेंसी में दिया धोखा-3 बच्चों को छोड़ा, PAK क्रिकेटर ने तलाकशुदा से रचाई दूसरी शादी, तड़पती रग गई EX वाइफ

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम एक बार फिर हेडलाइन्स में हैं. इमाद वसीम की एक्स वाइफ सानिया अशफाक ने क्रिकेटर की काली करतूतों के चिट्ठे खोले हैं. सानिया ने बताया कि इमाद ने उन्हें प्रेग्नेंसी में चीट किया था. फिर उन्हें तलाक देकर 1 महीने के अंदर दूसरी शादी रचा ली थी.

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क्या बोलीं सानिया अशफाक?

सानिया ने यूट्यूब पॉडकास्ट Kuch Mazedaar si Batain में बताया कि शादी के बादल उन्हें ससुराल में बुरी तरह मेंटली टॉर्चर किया गया. सानिया ने बताया कि उनके मायके वाले लंदन में रहते हैं. शादी के बाद वो पाकिस्तान शिफ्ट हुई थीं. लेकिन शादी में आई दिक्कतों के बाद उनके पति इमाद और सास ने उन्हें लंदन उनके घर भेज दिया था.

सानिया अशफाक ने बताया कि इमाद वसीम पूरी प्लानिंग के साथ उन्हें उनके दो बच्चों समेत उनके मायके छोड़कर आए थे. उस वक्त वो तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थीं. इमाद ने उनसे कहा था कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए.

सानिया ने कहा कि प्रेग्नेंसी में वो अपने बच्चों को अकेले संभाल रही थीं और मुश्किल वक्त का भी सामना कर रही थीं. जब उनकी तीसरी डिलीवरी होने वाली थी, तब उन्होंने मैसेज करके इमाद को बुलाया था. सानिया ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों के खातिर शादी बचाने की बहुत कोशिश की. लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाईं.



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प्रेग्नेंसी में किया चीट

सानिया से पूछा गया कि क्या शादी के दौरान उन्हें कभी एहसास हुआ कि इमाद किसी दूसरी महिला के साथ इन्वॉल्व हैं और उन्हें धोखा दे रहे हैं? इसपर सानिया ने कहा- शुरुआत में लगता था, क्योंकि इमाद के पास काफी लड़कियों के मैसेज आते थे. मैं काफी इनसिक्योर फील करती थी. वो सेलिब्रिटी थे, उनके आसपास काफी लड़कियां रहती थीं. उस वक्त वो ईमान के प्रति भी ज्यादा डेडिकेटेड नहीं थे.

'लेकिन इमाद ने कहा था- वो मेरा पास्ट है. हम फिर उमराह पर चले गए थे. इमाद ने मक्का में काबा के सामने मुझसे वादा किया था कि वो किसी औरत को कभी नहीं देखेंगे. हमेशा मेरे साथ रहेंगे, चाहें कुछ भी हो जाए. फिर इमाद ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी. उन्होंने गाने सुनने बंद कर दिए थे. मुझे लगा था कि वो गलत नहीं करेंगे.'

सानिया से आगे पूछा गया कि इमाद ने जब दूसरी शादी की क्या तब वो शादीशुदा थे या तलाक हो चुका था? इसपर सानिया ने कहा- मुझे जब इमाद के अफेयर के बारे में पता चला था तब मैंने बच्चे को जन्म ही दिया था. उस वक्त वो मेरे साथ शादी के रिश्ते में थे. जब वो मुझे चीट कर रहे थे, तब उन्हें पता था कि मैं उनके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूं. उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें स्पेस चाहिए, लेकिन स्पेस लेकर वो मुझे धोखा दे रहे थे.

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सानिया का छलका दर्द

सानिया ने आगे दावा किया कि इमाद ने जिससे दूसरी शादी की है उस महिला की इमाद संग तीसरी शादी है. सानिया ने कहा कि जिसे छोड़ना होता है वो तीन बच्चों के साथ भी छोड़ देता है. इमाद ने और उनके परिवार ने जो हरकतें की हैं, उनसे यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी नस्ल को खराब किया है.

इमाद ने ये भी खुलासा किया कि उनकी सास नहीं चाहती थीं कि वो तीसरे बच्चे को जन्म दें. जब वो तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थीं, तब उनकी सास ने इमाद पर तीसरे बच्चे को दुनिया में लाने को कहा था. मां के प्रेशर में इमाद ने जबरन सानिया का अबॉर्शन करा दिया था. सानिया ने कहा कि वो तीन महीने प्रेग्नेंट थीं. डॉक्टर ने इमाद को बच्चे की धड़कन भी सुनाई थी. लेकिन इमाद ने डॉक्टर से कहा था- ये बच्चा प्लानिंग के साथ नहीं हुआ. मेरा वर्ल्ड कप भी आ रहा है. इसलिए मैं अभी इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूं. लेकिन जब वो लोग इंग्लैंड शिफ्ट हुए तब उन्होंने तीसरी बार कंसीव कर लिया था. तीसरी प्रेग्नेंस के दौरान ही इमाद ने उन्हें चीट किया था.

बता दें कि क्रिकेटर इमाद वसीम ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नायला राजा से फरवरी 2026 में दूसरी शादी का ऐलान किया था. इमाद अब अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं.

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