'हमसे गलती हो गई, दोबारा नहीं आएंगे...', महिला से मिलने पहुंचे युवक को पेड़ से बांधकर पीटा

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक युवक को कथित तौर पर पेड़ से बांधकर भीड़ द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस के मुताबिक, दो युवक एक गांव में महिला से मिलने पहुंचे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया. ग्रामीणों को शक था कि दोनों महिला को अगवा करने आए हैं.

और पढ़ें

इसके बाद एक युवक को रस्सी से पेड़ से बांध दिया गया, जबकि आसपास कई लोग खड़े होकर उससे पूछताछ करते रहे. युवक खुद को लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके का रहने वाला बताया. वह बार-बार माफी मांगते हुए कहता है, 'हमसे गलती हो गई, दोबारा नहीं आएंगे, हमें माफ कर दीजिए.'

शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि घटना शुक्रवार दोपहर खुटार थाना क्षेत्र के महोलिया वीरान गांव में हुई. पुलिस के अनुसार, दोनों युवक महिला से बातचीत कर रहे थे, तभी गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके बारे में जानकारी पूछी.

यह भी पढ़ें: बेईमानी में भी ईमानदारी: हाथ में गंगाजल लेकर पार्षदों ने खाई अवैध कमाई बांटने की कसम! शाहजहांपुर नगर निगम का वीडियो वायरल

महिला से मिलने पहुंचे थे दोनों युवक

पुलिस के मुताबिक, गांव की 28 वर्षीय महिला की करीब आठ साल पहले शादी हुई थी. हाल में उसकी फोन पर राधे और सोनू नाम के दो युवकों से बातचीत शुरू हुई थी. रिश्ते में दोनों युवक महिला के देवर बताए जा रहे हैं. शुक्रवार को दोनों उससे मिलने गांव पहुंचे थे.

Advertisement

FIR के अनुसार, दोनों युवक महिला से बातचीत कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया. ग्रामीणों को संदेह हुआ कि दोनों महिला को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद भीड़ ने कथित तौर पर दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनके हाथ-पैर बांध दिए.

पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने दोनों युवकों से उनकी पहचान और गांव आने की वजह पूछी. इसी दौरान एक युवक को पेड़ से बांधे जाने और उसके साथ कथित मारपीट का वीडियो बनाया गया. हालांकि, पुलिस के मुताबिक दोनों युवक बाद में गांव से भाग गए.

महिला को अगवा करने का शक, FIR दर्ज

इस मामले में सोनू और राधे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. यह धारा महिला के अपहरण से संबंधित है. पुलिस अब मामले में दर्ज FIR के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

SP सौरभ दीक्षित ने कहा कि यदि युवकों को पेड़ से बांधकर उनके साथ मारपीट की गई है, तो इस संबंध में शिकायत मिलने पर मारपीट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अब वायरल वीडियो और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों युवकों के साथ वास्तव में क्या हुआ था और भीड़ में शामिल लोगों ने उनके साथ मारपीट की या नहीं. शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----