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Janmashtami 2026: न खोया, न दूध... चीनी और जरा से मेवों से झटपट बनाएं मूंगफली की टेस्टी बर्फी, काजू कतली हो जाएगी फेल

Janmashtami 2026: अगर आप भी जन्माष्टमी के लिए घर पर कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो फिर यहां हम आपको बिना खोया और दूध के बनने वाली टेस्टी मूंगफली की बर्फी की रेसिपी बता रहे हैं. ये आसानी से बनती है और खाने में काजू कतली को भी फेल कर देती है.

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जन्माष्टमी पर बनाएं मूंगफली की बर्फी (Photo: ITG)
जन्माष्टमी पर बनाएं मूंगफली की बर्फी (Photo: ITG)

सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भोलेनाथ के भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं और पूजा-अर्चना के बाद फलाहार ग्रहण करते हैं. अक्सर व्रत के दौरान बाजार की मिलावटी मिठाइयों को खाने से डर लगता है, जबकि घर में मावा या ज्यादा दूध न होने पर मिठाई बनाने का विकल्प समझ नहीं आता.

अगर आप इस सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के भोग के लिए बेहद शुद्ध, स्वादिष्ट और ताकत देने वाली फलाहारी मिठाई बनाना चाहती हैं तो बिना खोया और बिना दूध के बनी मूंगफली की बर्फी सबसे बेहतरीन च्वॉइस है. भुनी हुई मूंगफली, थोड़े से कटे मेवे, इलायची और चीनी के सही नाप से बनी यह बर्फी स्वाद में इतनी लाजवाब होती है कि इसके आगे महंगी काजू कतली भी फेल हो जाएगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

सामग्री (Ingredients)

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कच्ची मूंगफली - 2 कप (लगभग 250 ग्राम)

काजू - 8 से 10 (ऑप्शनल, काजू कतली जैसा शाही स्वाद देने के लिए)

चीनी - 1 कप

पानी - 1/2 कप

हरी इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

देसी घी - 1 छोटा चम्मच (बर्फी को चिकनाहट देने के लिए)

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बादाम और पिस्ता (कतरन) - 2 बड़े चम्मच (गार्निशिंग के लिए)

बनाने का तरीका 

एक भारी तले की कड़ाही में मूंगफली को धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट तक सूखा भून लें. जब छिलके आसानी से छूटने लगें, तो गैस बंद करें. मूंगफली को एक कपड़े पर रखकर हल्का सा रगड़ें ताकि सारा छिलका आसानी से अलग हो जाए.

छिले हुए मूंगफली के दानों और काजू को मिक्सी के जार में डालें. मिक्सी को लगातार न चलाकर पल्स मोड पर (2-3 सेकंड के लिए रोक-रोक कर) चलाएं ताकि मूंगफली से तेल न निकले और एक बढ़िया सूखा पाउडर बन जाए. इस पाउडर को छलनी से छान लें.

कड़ाही में 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डालकर मध्यम आंच पर रखें. चीनी पिघलने के बाद इसे 2-3 मिनट तक उबालें जब तक कि 1 तार की चाशनी न बन जाए.

अब गैस की आंच धीमी करें और चाशनी में मूंगफली का पाउडर, इलायची पाउडर और 1 चम्मच देसी घी डालें. चम्मच की मदद से लगातार चलाते हुए मिलाएं ताकि कोई गुठली न पड़े.

मिश्रण को धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक चलाएं. जब यह कड़ाही का तला छोड़ने लगे और एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो गैस बंद कर दें.

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एक थाली या बर्फी ट्रे को देसी घी से चिकना करें. तैयार मिश्रण को थाली में डालकर एक समान फैलाएं. ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ते की कतरन छिड़ककर चम्मच से हल्का दबा दें.

20 से 30 मिनट ठंडा होने के बाद इसे चाकू से डायमंड या चौकोर शेप में काट लें. तैयार है आपकी सावन सोमवार व्रत स्पेशल मूंगफली की सॉफ्ट और स्वादिष्ट बर्फी. 

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