प्रतापगढ़ में SDM की बेटी को लगा दिया एक्सपायरी इंजेक्शन, दो फार्मासिस्ट सस्पेंड; पूरा स्टोर सील

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में SDM लालगंज वाचस्पति सिंह की 8 वर्षीय मासूम बेटी को एक्सपायरी पैरासिटामोल का इंजेक्शन लगा दिया. गनीमत यह रही कि इस एक्सपायरी इंजेक्शन से बच्ची पर कोई तत्काल गलत प्रभाव नहीं पड़ा. हालांकि, मामला प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा होने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दो फार्मासिस्टों को सस्पेंड कर दिया है और अस्पताल का दवा स्टोर सील करवा दिया है.

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बुखार आने पर अस्पताल ले गए थे SDM

दरअसल, SDM लालगंज वाचस्पति सिंह की 8 साल की बेटी श्रेयसी सिंह को तेज बुखार आने पर शुक्रवार को इलाज के लिए सीएचसी लालगंज लाया गया था. वहां ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट ने बच्ची को पैरासिटामोल का इंजेक्शन लगाया.

जून 2026 की एक्सपायरी का मिला इंजेक्शन

जब इंजेक्शन की शीशी देखी गई, तो उस पर एक्सपायरी डेट जून 2026 दर्ज थी. यह देखते ही SDM वाचस्पति सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए तुरंत मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से की.

SDM ने सवाल उठाते हुए कहा, ''जब एक प्रशासनिक अधिकारी की बेटी के इलाज में इस स्तर की लापरवाही बरती जा रही है, तो वहां रोजाना आने वाले आम ग्रामीण मरीजों के साथ क्या बर्ताव होता होगा?''

स्टोर सील, दो फार्मासिस्ट सस्पेंड



मामले की गंभीरता को देखते हुए CMO प्रतापगढ़ डॉ. एनके प्रसाद तुरंत लालगंज सीएचसी पहुंचे. उन्होंने अस्पताल के दवा स्टोर को तत्काल प्रभाव से सील करा दिया.

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लापरवाही के आरोपी स्टोर प्रभारी फार्मासिस्ट अरविंद कुमार शुक्ला और ड्यूटी फार्मासिस्ट देव कुमार दुबे को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान दोनों को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से अटैच किया गया है.

मामले पर जानकारी देते हुए CMO प्रतापगढ़ डॉ. एनके प्रसाद ने बताया, SDM लालगंज की बेटी को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का गंभीर मामला संज्ञान में आया है.

प्राथमिक जांच के आधार पर दो फार्मासिस्टों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और दवा स्टोर को सील कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर और अधिक कठोर कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

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