scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रतापगढ़ में SDM की बेटी को लगा दिया एक्सपायरी इंजेक्शन, दो फार्मासिस्ट सस्पेंड; पूरा स्टोर सील

SDM लालगंज वाचस्पति सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को बुखार आने पर शुक्रवार को सीएचसी लालगंज ले जाया गया था. आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी ने बच्ची को पैरासिटामोल का ऐसा इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी एक्सपायरी जून 2026 में हो चुकी थी.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही.(File Photo:ITG)
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही.(File Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)  में SDM लालगंज वाचस्पति सिंह की 8 वर्षीय मासूम बेटी को एक्सपायरी पैरासिटामोल का इंजेक्शन लगा दिया. गनीमत यह रही कि इस एक्सपायरी इंजेक्शन से बच्ची पर कोई तत्काल गलत प्रभाव नहीं पड़ा. हालांकि, मामला प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा होने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दो फार्मासिस्टों को सस्पेंड कर दिया है और अस्पताल का दवा स्टोर सील करवा दिया है.

बुखार आने पर अस्पताल ले गए थे SDM

दरअसल, SDM लालगंज वाचस्पति सिंह की 8 साल की बेटी श्रेयसी सिंह को तेज बुखार आने पर शुक्रवार को इलाज के लिए सीएचसी लालगंज लाया गया था. वहां ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट ने बच्ची को पैरासिटामोल का इंजेक्शन लगाया.

सम्बंधित ख़बरें

Amla Farming in Pratapgarh
यूपी सरकार की इस स्कीम ने बदली प्रतापगढ़ के आंवले की तस्वीर, किसानों की बढ़ी कमाई
मछली पकड़ने के दौरान चाचा-भतीजा डूबे. (Photo: Representational )
भतीजे को बचाने नाले में कूदा चाचा, दोनों डूबे... प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा
Secured admission by changing name and date of birth (Photo: Screengrab)
यूपी में टॉपर से वसूली! डिग्रियां निरस्त, 1 लाख का इनाम और टैबलेट होगा जब्त
Mouni Baba, Prayagraj Mahakumbh
प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए थे मौनी बाबा, प्रतापगढ़ में हुआ निधन
girl shot in patna
बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर आया जीजा और साले को मार दी गोली, जानें वजह

जून 2026 की एक्सपायरी का मिला इंजेक्शन

जब इंजेक्शन की शीशी देखी गई, तो उस पर एक्सपायरी डेट जून 2026 दर्ज थी. यह देखते ही SDM वाचस्पति सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए तुरंत मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से की.

SDM ने सवाल उठाते हुए कहा, ''जब एक प्रशासनिक अधिकारी की बेटी के इलाज में इस स्तर की लापरवाही बरती जा रही है, तो वहां रोजाना आने वाले आम ग्रामीण मरीजों के साथ क्या बर्ताव होता होगा?''

स्टोर सील, दो फार्मासिस्ट सस्पेंड

मामले की गंभीरता को देखते हुए CMO प्रतापगढ़ डॉ. एनके प्रसाद तुरंत लालगंज सीएचसी पहुंचे. उन्होंने अस्पताल के दवा स्टोर को तत्काल प्रभाव से सील करा दिया.

Advertisement

लापरवाही के आरोपी स्टोर प्रभारी फार्मासिस्ट अरविंद कुमार शुक्ला और ड्यूटी फार्मासिस्ट देव कुमार दुबे को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान दोनों को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से अटैच किया गया है.

मामले पर जानकारी देते हुए CMO प्रतापगढ़ डॉ. एनके प्रसाद ने बताया, SDM लालगंज की बेटी को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का गंभीर मामला संज्ञान में आया है.

प्राथमिक जांच के आधार पर दो फार्मासिस्टों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और दवा स्टोर को सील कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर और अधिक कठोर कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    प्रतापगढ़ में SDM की बेटी को लगा दिया एक्सपायरी इंजेक्शन, दो फार्मासिस्ट सस्पेंड; पूरा स्टोर सील |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'मैं उसे जानता हूं, वो ईमानदार है...', जेल में बंद इमरान खान को याद कर फूट-फूटकर रोए जावेद मियांदाद |
    ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू! खुद को बताया सबसे महान राष्ट्रपति, ओबामा-बाइडेन को फेलियर वाली लिस्ट में डाला |
    300 रुपये की कमाई, फिर 15 लाख का जॉब ऑफर, लेकिन इसलिए नहीं की नौकरी  |
    Everest की हींग पर लगा बैन, FSSAI को गरम मसाले और चिकन मसाले में भी मिली गड़बड़ |
    न भाषा समझ आई, न पता बता पाया... बारावफात में पकड़े गए युवक की पहचान हुई तो 12 साल पुराना खुल गया राज |
    समय रैना फिर घिरे, शो में 'बिहारी-कश्मीरी पंडितों' का उड़ाया मजाक, पटना से श्रीनगर तक गरमाया माहौल |
    यहां काम बस जिंदगी का एक हिस्सा, पूरी जिंदगी नहीं...भारतीय ने दिखाया जर्मनी का वर्क कल्चर |
    झील का बांध टूटने से उफान पर नेपाल में त्रिशूली नदी
    Advertisement