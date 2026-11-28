हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और एक्टर कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है. पार्टी में सिर्फ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि राहुल गांधी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है.

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कंगना रनौत शनिवार को मंडी जिले के चैलचौक स्थित अभिलाषी यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुई थीं. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए.

कंगना ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, वही आज संविधान बचाने की बात कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है. पार्टी में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि राहुल गांधी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है.

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महिला आरक्षण पर क्या बोलीं कंगना?

महिला आरक्षण के मुद्दे पर कंगना ने कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रतिबद्ध है. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना पार्टी का संकल्प है.

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इस दौरान कंगना ने युवाओं से संविधान के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को भी समझना चाहिए. उनमें नागरिक जिम्मेदारी और सिविक सेंस विकसित करना समय की जरूरत है. कंगना ने कहा कि युवाओं को देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए.

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