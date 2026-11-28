साहित्य आजतक 2026 में किताबों और साहित्य की चर्चा के बीच जब 'तीन ताल' की महफिल सजी तो माहौल ठहाकों की गूंज से दूर तक उठी. कमलेश सिंह उर्फ ताऊ, आसिफ खानचा और कुलदीप सरदार ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ऐसा समां बांधा कि दर्शक हंसने पर मजबूर हो गए. कभी पुराने दोस्तों और ऑर्कुट की यादें ताजा हुईं तो कभी सोशल मीडिया, रोजमर्रा की जिंदगी और राजनीति पर चुटीले तंज कसे गए. कार्यक्रम की शुरुआत भी बेहद दिलचस्प रही. तीनों ने शपथ के अंदाज में अपनी बात रखी और फिर कबूतर उड़ाने के साथ शो का आगाज किया.

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दर्शकों के आने से ताऊ के बाल हुए काले, खानचा के गाल लाल

तीन ताल के कलाकारों ने देश के अलग-अलग शहरों से आए दर्शकों का अपने खास अंदाज में स्वागत किया. गुरुग्राम, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, भोपाल, जोधपुर, मुंबई, पुणे, रायपुर और चंडीगढ़ जैसे शहरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अलग-अलग जगहों की मिट्टी लेकर आए तीन ताल के चाहने वालों की मौजूदगी से उनका उत्साह बढ़ गया है.

इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि दर्शकों के आने से खानचा के गाल कुछ ज्यादा लाल हो गए हैं और ताऊ के बाल कुछ ज्यादा काले हो गए हैं. इसके बाद दर्शकों से कुर्सी की पेटी बांधने और अपने भीतर के तमाम पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और छोटे-छोटे बेल्जियम को शांत करने की बात कहते हुए शो को आगे बढ़ाया.

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दिल्ली के प्रदूषण पर भी कसा तंज

शो के दौरान दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा भी चर्चा में आया. तीन ताल की टीम ने कहा कि साहित्य आजतक में हर बार बातचीत किसी न किसी तरह प्रदूषण पर पहुंच जाती है. उन्होंने दिल्ली की हवा में सांस लेने को आने वाले अपोकलिप्स यानी महाविनाश की तैयारी जैसा बताया.

इसी दौरान उन्होंने प्रदूषण को लेकर नेताओं के बयानों पर भी व्यंग्य किया. एक नेता के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रदूषण को टेक्निकल समस्या बताया जा रहा है और इसे तकनीकी तरीके से ही ठीक करने की बात हो रही है. इस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले तो ऐसा लगता था कि यह समस्या बकरी के पत्ते खाने से ठीक हो जाएगी, लेकिन अब इसे तकनीकी समस्या बताया जा रहा है.

तीन ताल की इस प्रस्तुति में पुराने दौर की यादों, समकालीन मुद्दों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े किस्सों को हास्य और व्यंग्य के जरिए पेश किया गया. यही अंदाज इस पॉडकास्ट को सुनने वालों के बीच खास बनाता है.

सनक पर हुई चर्चा, शौक से पागलपन तक का बताया सफर

कार्यक्रम का मुख्य विषय सनक रहा. तीनों ने बताया कि किसी चीज को पसंद करना और उसके पीछे पूरी तरह लग जाना दो अलग-अलग बातें हैं. उन्होंने शौक, लगन, धुन, सनक और पागलपन के बीच का फर्क समझाने की कोशिश की. चर्चा में कहा गया कि शौक के भी कई स्तर होते हैं.

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पहले किसी चीज को लेकर रुचि पैदा होती है, फिर उसमें लगन बढ़ती है और धीरे-धीरे व्यक्ति उस काम में इतना डूब जाता है कि वह उसकी धुन बन जाता है. यही धुन आगे चलकर सनक का रूप ले सकती है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि किसी चीज के पीछे सनकी होना ठीक है, लेकिन पागलपन की हद तक पहुंच जाना सही नहीं है. किसी उद्देश्य या व्यक्ति के पीछे इतना भी नहीं पड़ना चाहिए कि बाकी चीजें ही नजर आनी बंद हो जाएं.

ट्रेन, जहाज और रॉकेट तक, सनक से ही हुए बड़े काम

तीन ताल की चर्चा में यह सवाल भी उठा कि क्या दुनिया में हुए बड़े आविष्कारों के पीछे भी किसी की सनक रही है? इस पर उन्होंने कहा कि अगर लोगों में कुछ नया करने की जिद और धुन नहीं होती तो शायद ट्रेन, जहाज और सड़क जैसी चीजें भी नहीं बन पातीं.

उन्होंने एलन मस्क का उदाहरण देते हुए कहा कि मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने का उनका सपना भी एक तरह की सनक है. भले ही मंगल पर बसने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसी कोशिश में रॉकेट बनाए जा रहे हैं और उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र करते हुए उन्होंने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सनक से जोड़कर देखा.

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