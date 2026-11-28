ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, शिक्षा, संतान, विवाह और भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है. कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ हो तो व्यक्ति को करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और जीवन में कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं. वहीं, गुरु की चाल में बदलाव का असर भी सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग तरह से देखने को मिलता है.

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दिसंबर 2026 में गुरु एक बार फिर अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, गुरु करीब 122 दिनों तक वक्री रहेंगे. इस दौरान कुछ राशियों को अपने कामकाज, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. खासतौर पर मेष, तुला और धनु राशि वालों को इस अवधि में धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी.

कब से कब तक वक्री रहेंगे गुरु?

वैदिक ज्योतिष में गुरु को सबसे शुभ ग्रहों में गिना जाता है. इन्हें देवताओं का गुरु भी कहा जाता है. गुरु की वक्री अवस्था का अर्थ है कि पृथ्वी से देखने पर ग्रह पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान गुरु से जुड़े मामलों में देरी, पुराने फैसलों पर दोबारा विचार और योजनाओं में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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13 दिसंबर 2026 से गुरु वक्री होंगे. यह अवधि लगभग 122 दिनों की रहेगी. इस दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय परिस्थितियों को समझना बेहतर रहेगा.

मेष राशि: नौकरी और पैसों के मामले में रहें सतर्क

मेष राशि वालों के लिए गुरु की वक्री चाल कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. सहकर्मियों के साथ किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है. ऐसे में बातचीत के दौरान अपने शब्दों पर ध्यान दें और छोटी बातों को विवाद का रूप न लेने दें.

कार्यक्षेत्र में किसी जरूरी काम में देरी हो सकती है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा. आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है. निवेश या पैसों से जुड़े किसी बड़े फैसले को जल्दबाजी में न लें.

तुला राशि: अचानक बढ़ सकते हैं खर्चे

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु की उल्टी चाल आर्थिक मामलों में कुछ मुश्किलें बढ़ा सकती है. इस दौरान आमदनी और खर्चों के बीच तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आने से बजट बिगड़ने की आशंका है. इसलिए पहले से आर्थिक योजना बनाकर चलना बेहतर होगा.

धनु राशि: करियर में करना पड़ सकता है इंतजार

धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं. ऐसे में गुरु की वक्री चाल इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस दौरान बनाई गई योजनाओं के मुताबिक परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. कारोबार से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.

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नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसरों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और पैसों के लेनदेन में सतर्कता बरतें. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं. ऐसे में बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें.

वक्री गुरु के दौरान क्या उपाय करें?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु ग्रह को मजबूत करने और उनकी कृपा पाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं.

- गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें.

- पूजा में पीले फूल और पीले फल शामिल करें.

- माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं.

- जरूरतमंद लोगों को चने की दाल और पीले रंग की वस्तुओं का दान करें.

- अपने से बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करें.

- किसी को स्वार्थ के लिए गलत सलाह देने से बचें.

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