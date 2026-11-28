दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हो रहे साहित्य आजतक 2026 के दूसरे दिन स्टेज -3 पर 'आलोचना का आकाश और स्त्री' सत्र का आयोजन हुआ. इसमें महिलाओं पर लेखन या साहित्य में महिलाओं के स्थिति पर विमर्श के लिए प्रख्यात लेखक, आलोचक, साहित्यकार और उपन्यासकार मंच पर जमा हुए.

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पैनल में साहित्यकार और लेखिका सुजाता चोखेरबाली , लेखिका और अनुवादक डॉ. सुनीता, चिंतक और उपन्यासकार मुकुल कुमार और आलोचक, साहित्यकार और लेखक विशाल पांडे शामिल थे. इस सत्र की शुरुआत सुजाता चोखेरबाली ने की. सबसे पहले अपने नाम में चोखेरबाली लगाने का किस्सा उन्होंने बताया.

चोखेरबाली मतलब आंखों में पड़ी किरकिरी

सुजाता ने बताया कि चोखेर बाली का मतलब होता है आंख में पड़ने वाला वो कण जो आंखों को चुभता है. इससे आंखों में किरकिरी होती है. हमारे दिमाग में जो कुछ विचार आते हैं और उन्हें जब हम समाज के सामने रखते हैं तो लोगों के लिए आंखों की किरकिरी बन जाती हैं. इसलिए ऐसी महिलाएं समाज के लिए चोखेरबाली ही होती है, जो चुभती हैं. इसलिए मुझे लगा कि मैं यह नाम अपना लूं.

आगे डॉ. सुनीता ने अपने विचारों को रखते हुए बताया कि जहां तक महिलाओं के लेखन की जर्नी की बात है तो जब हम पूरे समाज को देखते हैं तो हमें यह देखना होगा की स्त्रियों को समाज में कैसे देखा गया. क्योंकि जब महिलाएं कुछ बोलती हैं तो यह देखना होगा कि हम उनकी बोली हुई चीजों को इंटलेक्चुअल कंसेप्ट में ले रहे हैं.

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हिंदी समाज में हम स्त्रियों के विकास को बस एक खास दायरे में देखते हैं. लेकिन, मैं महिला विकास को इस दायरे से बाहर लेकर चलती हूं. क्योंकि, जब मैं नागामी समाज यानी नागालैंड की महिला की बात करती हूं. 1963 से लेकर आजतक वहां की किसी भी महिला के लेखन का अभी तक कोई बात हुई है. लेकिन, तेम सुन ताओ ने 2007 में लेखन की एक शुरुआत की थी. ऐसे में सोचिए कि समाज के एक वर्ग की महिला को इतने सालों बाद लेखन से जुड़ने का मौका मिलता है.

डॉ. सुनीता कुमारी के बाद लेखक, कवि और उपन्यासकार मुकुल कुमार ने स्त्रियों के लेखन पर अपनी बातें रखी. उन्होंने बताया कि जब मैंने महिलाओं पर लिखना शुरू किया तो स्त्रियों के प्रति भेदभाव की भावना की ऐतिहासिक उत्पत्ति को तलाशने की कोशिश की. तब मैंने पाया कि शुरू से ही महिलाओं के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. फिर काफी बाद में नारीवाद आया. उसके बाद जब मैं अपने इस किताब में आगे बढ़ता हूं तो एक पुरुष होने के नाते स्त्री के जीवन को तलाशना और एक्सप्लोर करना और उसकी यात्रा को ट्रेस करते हुए यहां तक समझना अपने आप में मेरे अंदर सम्मान और आदर का भाव आया.

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इस दौरान एक पुरुष के रूप में अपने ही चरित्र, अपनी ही सोच और दृष्टिकोण के प्रति मेरा एक आलोचनात्मक रवैया भी उभरा. मैं भी उसी सामाजिक व्यवस्था से आ रहा हूं तो कहीं न कहीं, कुछ न कुछ गलतियां एक पुरुष के रूप में मुझसे भी हुई होगी. क्योंकि, अपने दायित्व को निभाते- निभाते थोड़ी सी संवेदनशीलता की कमी हो कहीं न कहीं हो जाती है. वाकई मैं कहूंगा कि महिलाओं के लिए लिखना काफी मुश्किल होता है. क्योंकि, स्त्रियों के लिए रूम निकालना बहुत कठिन होता है.

नई पीढ़ी साहित्य में महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील

मुकुल कुमार के बाद आलोचक और लेखक विशाल ने बताया कि निर्मल वर्मा के काम को समूचे साहित्य की समीक्षा के रूप में लिखने की मैंने कोशिश की है. मैंने आइकन ऑफ लव की तरह मीरा को देखते हुए काम किया. राम की जो 14 वर्ष की यात्रा है, जिसमें उनके साथ सीता भी एक सोशल वर्कर की तरह चल रही थीं और काम कर रही थीं. अनामिका ने भी कहा ना कि उनकी जो सीता है,वह एक वरियर की तरह, एक एडुकेटर की तरह काम कर रही हैं. वो मैथिली शरण गुप्त से भी प्रभावित दिखती हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको सीखा रही हैं कि आओ हम काते बुने ज्ञान की लय में... मतलब कैसे उन आदिवासी महिलाओं को कपड़ा बुनना सीखा रही हैं.

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अनामिका की सीता को जंगल में स्कूल बनाती हैं और आदिवासी महिलाओं को ज्ञान देती हैं. इस तरह के जो रचनाकार हैं वह नए दृष्टिकोणों से, नए विचार से जो पौराणिक कथाएं हैं, उनमें स्त्रियों की जगह बना रहे हैं. उसमें स्त्रियों को इतना समृद्ध तरीके से दिखा रहे हैं. उन पीढ़ियों के लिए भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. निर्मल वर्मा को भी पढ़ते समय उसी तरह से हमारी आंख भीगती है.

वह कहते हैं कि आज के पुरुषों को भी उनके मन में कहीं स्त्री बनने की थोड़ी जरूरत है. स्त्रियों को पुरुष बनने की कोई आवश्यकता नहीं है. निर्मल वर्मा पर काम करते हुए, उनके स्त्री पात्रों पर भी मन उसी तरह से भीगता है. मैथिलीशरण गुप्त से लेकर आजतक की पीढ़ी कुछ ज्यादा महिलाओं को लेकर संवेदनशील हुई है.

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