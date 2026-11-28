साहित्य आजतक 2026 के मंच पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की. एक खास सेशन, 'मोदी और शिवराज: 35 साल का अपनापन' में उन्होंने अपनी किताब के बारे में बात की. साथ ही उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया. किस्सा मध्य प्रदेश की लाडली योजनाओं से जुड़ा है. उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की गईं महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि आखिर उनके मन में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करने का विचार कैसे आया. इस दौरान उन्होंने अपने शुरुआती जीवन से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया.

और पढ़ें

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने लाडली लक्ष्मी योजना केवल इसलिए बनाई थी, क्योंकि बेटियां बोझ समझी जाती थीं. परिवारों में ऐसा माहौल रहता था कि बेटी पैदा न हो, बेटा पैदा हो. इसी सोच को बदलने के लिए मैंने इस योजना की शुरुआत की थी.

जब बुजुर्ग महिला ने शिवराज से पूछा सवाल

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'मैं एक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में बोल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में बहनें मौजूद थीं. मैं कह रहा था कि बेटियों को आने दो, बेटी है तो कल है. तभी एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुईं और उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ी बात कर रहा है, बेटी आने दो, बेटी आने दो. बेटी पैदा हो गई और बड़ी हो गई तो उसकी शादी और दहेज का इंतजाम क्या तू करेगा?'

Advertisement

उन्होंने कहा कि उस घटना के बाद मुझे लगा कि जब तक बेटी को बोझ समझा जाएगा, तब तक जमाना उसे पैदा नहीं होने देगा. इसके बाद मैंने अपने स्तर पर बेटियों की शादी कराने की शुरुआत की.

'मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा होगी बेटी'

शिवराज ने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहली योजना लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी. उन्होंने तय किया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी. उसके जन्म से लेकर पढ़ाई और बड़ी होने तक आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई.

उन्होंने कहा कि बेटियों को स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज तक आर्थिक सहायता देने और बड़ी होने पर एक लाख रुपये देने की व्यवस्था की गई. आज मध्य प्रदेश में 58 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं.

महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू कीं कई योजनाएं

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना से शुरू हुआ यह सफर आगे भी जारी रहा. इसके बाद कन्या विवाह योजना बनाई गई, क्योंकि बेटी का विवाह भी कई बार बोझ समझा जाता था. स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. श्रमिक महिलाओं को भी बच्चे के जन्म से पहले और बाद में आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की गई.

Advertisement

उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना तो काफी बाद में आई, लेकिन उससे पहले ही महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं की एक पूरी श्रृंखला तैयार की गई थी. शिवराज ने कहा, 'हम जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं.'

---- समाप्त ----