Must-Visit Places in Jharkhand: मनाली-शिमला तो सब लोग जाते हैं, मगर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कई शानदार जगहें हैं. मगर क ही लोग वहां पर घूमने जाते हैं. झारखंड के बारे में तो आपने सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि वहां पर घूमने की कई सारी ऐसी जगहें हैं, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती हैं.

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अगर आप भी नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो एक बार झारखंड की इन खूबसूरत जगहों की ट्रिप जरूर प्लान करनी चाहिए. यहां आपको ऊंचे पहाड़, घने जंगल, खूबसूरत झरने और झीलों के बीच सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा.

झारखंड को आमतौर पर खनिज संपदा और औद्योगिक शहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं, जिनकी खूबसूरती आपका दिल जीत सकती है. आइए जानते हैं झारखंड की 7 ऐसी जगहों के बारे में, जिन्हें अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

पतरातू घाटी

झारखंड की खूबसूरत जगहों की बात हो और पतरातू घाटी का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. रामगढ़ जिले में स्थित यह घाटी अपनी घुमावदार सड़कों, हरे-भरे पहाड़ों और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. हाल ही में क्रिकेटर एमएस धोनी भी अपनी पत्नी साक्षी के साथ यहां छुट्टियां मनाने पहुंचे थे. यहां का रास्ता भी बेहद शानदार है.

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पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़क पर सफर करते हुए आपको प्रकृति की खूबसूरती करीब से देखने का मौका मिलेगा. यहां पतरातू डैम भी है, जहां पानी और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है.

नेतरहाट

नेतरहाट को छोटानागपुर की रानी कहा जाता है. लातेहार जिले में स्थित यह हिल स्टेशन अपनी हरियाली, पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां का मैगनोलिया सनसेट पॉइंट काफी मशहूर है, जहां से डूबते सूरज का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. इसके अलावा कोयल व्यू पॉइंट और सनराइज पॉइंट भी घूमने लायक जगहें हैं. अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो नेतरहाट अच्छा ऑप्शन है.

हुंडरू वाटरफॉल

झारखंड के सबसे खूबसूरत झरनों में हुंडरू वाटरफॉल का नाम शामिल है. यह रांची से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां स्वर्णरेखा नदी का पानी लगभग 98 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है. ऊंचाई से गिरते पानी की आवाज और आसपास फैली हरियाली इस जगह को बेहद खास बनाती है. यहां पहुंचकर आप प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के साथ शानदार तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं. हालांकि, बारिश के मौसम में तेज बहाव और फिसलन को देखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है.

बाबा बैद्यनाथ धाम

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झारखंड में धार्मिक पर्यटन के लिए देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम काफी फेमस है. यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है. यहां सालभर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने में मंदिर का माहौल खास हो जाता है. मंदिर में दर्शन करने के अलावा आप देवघर के नौलखा मंदिर और नंदन पहाड़ भी घूम सकते हैं.

दलमा वन्यजीव अभयारण्य

जमशेदपुर के पास स्थित दलमा वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी नेचर और एडवेंचर लवर्स के लिए अच्छी जगह है. यहां दूर-दूर तक फैली पहाड़ियां, घने जंगल और प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती है. यह अभयारण्य खासतौर पर हाथियों के लिए जाना जाता है, यहां जंगल के बीच घूमने और पहाड़ी रास्तों का एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है. अगर आप शहर के शोर से दूर नेचर के बीच समय बिताना चाहते हैं, तो दलमा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

दशम झरना

रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित दशम वाटरफॉल नेचर लवर्स के लिए शानदार जगह है. कांची नदी पर बना यह झरना लगभग 44 मीटर की ऊंचाई से गिरता है. आसपास की चट्टानें, घने पेड़ और पानी की कलकल आवाज यहां के नजारे को और खूबसूरत बना देते हैं. अगर आप दोस्तों या परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस जगह को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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बेतला नेशनल पार्क

अगर आपको जंगल, वाइल्डलाइफ और एडवेंचर पसंद है, तो बेतला नेशनल पार्क जरूर घूमने जाएं. लातेहार जिले में स्थित यह पार्क पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है. यहां हाथी, हिरण, गौर, जंगली सूअर और कई तरह के पक्षी देखने को मिल सकते हैं. जंगल के बीच सफारी करने का अनुभव आपको शहर की भीड़भाड़ से बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाएगा.

झारखंड घूमने का सही समय

झारखंड घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आप आसानी से झरनों, पहाड़ियों और जंगलों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. बिहार और झारखंड में गर्मी की तुलना में सर्दियों में ही घूमना ज्यादा सही रहता है, इसलिए इस समय आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ यहां की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.



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