दिल्ली में नाले के तेज बहाव में बह गया 18 साल का युवक, नोएडा से लौटते वक्त हुआ हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली में बारिश के बाद नालों में बढ़ा पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है. यहां सरिता विहार थाना क्षेत्र के मदनपुर खादर स्थित प्रियंका कैंप नाले में एक 18 साल का युवक पानी के तेज बहाव में बह गया. युवक की पहचान अंकित निवासी भीम कॉलोनी अली विहार के रूप में हुई है.

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अंकित शुक्रवार की रात नोएडा से अपने घर लौट रहा था. जब वह प्रियंका कैंप नाले के पास पहुंचा, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया. वह खुद को नहीं संभाल पाया और नाले में जा गिरा. नाले में पानी का बहाव तेज था, जिसकी वजह से अंकित देखते ही देखते पानी के साथ बह गया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को PCR कॉल की गई. सूचना मिलते ही सरिता विहार थाने में तैनात SI रोशन लाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वहां अंकित के दोस्त मनीष भी मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी.

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युवक के नाले में बहने की खबर मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस ने DDMA की ईस्ट रेस्क्यू टीम और दिल्ली फायर सर्विस की मदद ली. फायर सर्विस की WT-74 टीम भी मौके पर पहुंची और नाले में युवक की तलाश शुरू की गई. रेस्क्यू टीमों ने नाले के आसपास और पानी के बहाव की दिशा में काफी दूर तक तलाश की, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद अंकित का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है.

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पानी के तेज बहाव और अंधेरे के कारण रेस्क्यू टीमों को दिक्कत हुई. अभी तक युवक की तलाश लगातार जारी है. पुलिस के मुताबिक, अंकित के साथ उसका दोस्त मनीष भी था. मनीष ने बताया कि दोनों लौट रहे थे. प्रियंका कैंप नाले के पास पहुंचने पर अंकित अचानक फिसल गया और तेज बहाव में बह गया.

हादसे के बाद से परिवार में चिंता का माहौल है. परिजन लगातार युवक के मिलने का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस, फायर सर्विस और DDMA की टीम मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. नाले में पानी के बहाव और आसपास के इलाकों को ध्यान में रखते हुए तलाश का दायरा बढ़ाया जा रहा है. युवक अभी तक नहीं मिला है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द अंकित का पता लगाया जा सके.

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