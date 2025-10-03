दिल्ली में शराब नीति पर फिर संग्राम! सौरभ भारद्वाज बोले– बीजेपी UP-हरियाणा जैसी पॉलिसी ला रही

आम आदमी पार्टी दिल्ली यूनिट के चीफ और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता को आदतन झूठा कहा है. यह हमला सीएम द्वारा रामलीला और दुर्गा पूजा पंडालों पर पाबंदी के लिए पिछली सरकार पर गलत दावे करने के लिए किया गया है.

सौरभ ने यह भी कहा है कि बीजेपी अब यूपी और हरियाणा जैसी शराब नीति लाने जा रही है. शराब पीने की उम्र कम करने पर भी सरकार विचार कर रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "सीएम रेखा गुप्ता आदतन झूठी हो गई हैं. रामलीला और दुर्गा पूजा पंडालों को रात 10 बजे तक बंद करने की पाबंदी केंद्र के अधीन दिल्ली पुलिस ने लगाई थी. इसके बावजूद सीएम ने दावा किया कि ये प्रतिबंध पिछली सरकार ने लगाए थे. पटाखों पर बैन और यमुना के घाटों पर छठ पूजा पर पाबंदी कोर्ट के आदेश पर लगाई गई थी."

'शराब नीति पर बीजेपी की दोहरी नीति...'

सौरभ भारद्वाज ने शराब नीति पर बीजेपी की दोहरी नीति पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने शराब नीति लाई थी, तो बीजेपी ने हंगामा किया था कि दिल्ली में निजी शराब की दुकानें खुल रही हैं. जबकि उनके राज्य यूपी और हरियाणा में हर तरफ निजी शराब की दुकानें थीं.

सौरभ भारद्वाज ने सूत्रों के हवाले से कहा, "अब बीजेपी इन्हीं राज्यों के जैसी शराब नीति ला रही है. AAP नेता संजीव झा ने सीएम गुप्ता से पूछा है कि वह किन प्रावधानों के तहत ये बदलाव ला रही हैं."

