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Mangal Rahu Yuti 2026: 18 सितंबर तक मंगल और राहु आमने-सामने! 4 राशियों को होगा अचानक बड़ा धन लाभ

Mangal Rahu Yuti 2026: क्या आप जानते हैं कि 18 सितंबर तक मंगल और राहु की सीधी नजर 4 राशियों के भाग्य को नया मोड़ देने वाली है? भले ही मंगल-राहु का आमना-सामना उग्र स्वभाव का माना जाता है, लेकिन यह योग कई राशियों को फायदा दिलाएगा.

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राहु मंगल युति (Photo: ITG)
राहु मंगल युति (Photo: ITG)

Mangal Rahu Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, भूमि, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है. 2 अगस्त 2026 को मंगल ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वे 18 सितंबर 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे.

इस गोचर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 सितंबर तक मंगल और राहु एक-दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर यानी आमने-सामने (समसप्तक दृष्टि) रहेंगे. मंगल और राहु के इस आमने-सामने के संबंध से एक विशेष ऊर्जात्मक योग का निर्माण हो रहा है. यद्यपि यह योग स्वभाव में थोड़ा उग्र होता है, लेकिन कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए यह अवधि तरक्की, अचानक धन लाभ और सफलता के नए द्वार खोलने वाली साबित होगी. आइए जानते हैं कि 18 सितंबर तक किन राशियों को इस स्थिति से सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है:

मेष राशि (Aries)

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मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल ग्रह है. मंगल आपके तीसरे (पराक्रम और साहस) भाव में गोचर कर रहे हैं. आपके काम करने की क्षमता और हिम्मत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे कर लेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी. विरोधियों पर आपकी विजय होगी. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी-मोटी यात्राओं से बड़ा मुनाफा हो सकता है.

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मिथुन राशि (Gemini)

मंगल आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में विराजमान हैं, जिससे आपके भीतर ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा. आप हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहेंगे. आपका टैलेंट निखरकर सामने आएगा. व्यापार में जोखिम लेने की क्षमता आपको बड़ा वित्तीय लाभ दिला सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिल सकती है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर भाग्य भाव (9वें भाव) को सक्रिय कर रहा है. लंबे समय से अटके हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे. निवेश से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बनेंगे. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. विदेश से जुड़े काम में सफलता मिलेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर पंचम भाव (बुद्धि, संतान और शिक्षा) को प्रभावित करेगा. आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपके इनोवेटिव आइडियाज की वजह से ऑफिस में आपको नई पहचान मिलेगी.

इस दौरान ध्यान रखने योग्य बातें

- मंगल और राहु के आमने-सामने होने की वजह से उत्साह में आकर जल्दबाजी या अति-आक्रामकता से बचें.
- वाहन चलाते समय और किसी बड़े फैसले पर हस्ताक्षर करते समय हड़बड़ी न करें.
- वाणी पर थोड़ा संयम रखें और परिजनों से बेवजह बहस करने से बचें.
 

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