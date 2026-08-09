scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पिता के गांव पहुंचे तेज प्रताप यादव, ठाठ-बाट छोड़ निकाला गन्ने का जूस, साइकिल से की गली-मोहल्ले की सैर!

Tej Pratap Yadav Village: तेज प्रताप यादव 'भोजपुरी बवाल' शो में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई राज खोल रहे हैं. अब शो में उन्होंने अपने पुश्तैनी गांव की झलक फैंस को दिखाई. साथ ही अपनी जिंदगी से फैंस को रूबरू कराया.

Advertisement
X
तेज प्रताप यादव का दिखा खास अंदाज (Photo: Screengrab)
तेज प्रताप यादव का दिखा खास अंदाज (Photo: Screengrab)

बिहार की सियासत में अपने बयानों से 'बवाल' काटने वाले तेज प्रताप यादव इन दिनों टीवी शो 'भोजपुरी बवाल' में जमकर रंग जमा रहे हैं. इस बार तेजू भइया ने अपने पुश्तैनी गांव का रुख किया और फैंस को अपने देसी लाइफस्टाइल से रूबरू कराया. वीआईपी प्रोटोकॉल और सियासी ठाठ-बाट को किनारे रखकर तेजू भइया गांव के ठेठ अंदाज में नजर आए. गांव की गलियों में उनका यह सादगीभरा रूप देखकर फैंस भी उनके कायल हो गए हैं. 

कैसा है तेज प्रताप यादव का गांव?

भोजपुरी बवाल शो में तेज प्रताप यादव अपने सियासी ठाठ-बाट छोड़कर गांव के रंग में रंगे दिखे. उन्होंने अपने हाथों से गन्ने का जूस निकाला. तेज प्रताप ने गन्ने के जूस का लुत्फ भी उठाया. इसके बाद उन्होंने दुकान पर जाकर मीठा पान भी खाया. उन्होंने गांव के चौराहे पर बने हैंडपंप पर हाथ धोए. 

सम्बंधित ख़बरें

Tej Pratap Yadav
'मेरे साथ गद्दारी हुई', पिता-भाई संग बढ़ीं तेज प्रताप की दूरियां?
Tej Pratap Yadav
'भगवान ने यही लिखा है' टूटे रिश्तों पर बोले तेज प्रताप, हुए इमोशनल
tej pratap yadav dinner date
खेसारी की Ex पर लट्टू हुए तेज प्रताप, कैमरे पर किया फ्लर्ट!
bhai virendra rjd leader shakti singh yadav
कौन हैं शक्ति यादव, जिनसे अब भाई वीरेंद्र भी हैं नाराज
Tej Pratap Yadav,Mallika Sherawat
मल्लिका संग दिखे तेजू भैया... केमिस्ट्री देख फैंस हैरान, वीडियो वायरल

 

तेज प्रताप यादव ने अपने गांव की खूबियां भी गिनवाईं. उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक अस्पताल है, जो उनकी दादी के नाम पर बना है. उन्होंने बताया कि उनके गांव में बैंक भी हैं. पक्की सड़के हैं. बिजली की पावर भी है.

 

साइकिल पर बैठ की गांव की सैर 

इसके बाद वो साइकिल पर बैठकर गांव की गालियों में सैर करते हुए दिखाई दिए. रास्ते में रुककर उन्होंने गाय का दूध भी निकाला. वो फुल-ऑन देसी अंदाज में दिखाई दिए. इसके बाद वो गांव के पुलिस स्टेशन पहुंचे. उन्होंने पुलिस स्टेशन की अंदर से झलक दिखाई. जेल में जब्त शराब भी दिखाई. तेज प्रताप का देसी अंदाज लोगों को काफी एंटरटेनिंग लग रहा है. लोग उनपर फिदा हो रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    USA में ट्रंप सरकार के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ा प्लान बनाया |
    सेहत को लेकर अटकलों के बीच मोजतबा खामेनेई का नया वीडियो आया सामने |
    बिना दूसरे ऑफर के छोड़ दी पहली वाली नौकरी, अब वर्क फ्रॉम होम से कमा रहा 29 लाख, क्या आप भी करना चाहते हैं ये काम?  |
    'राष्ट्र प्रतीकों का अपमान अब नहीं चलेगा', लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान CM योगी की हुंकार |
    Famous Forts in India: भारत की शान हैं ये 10 ऐतिहासिक किले, इस 15 अगस्त बनाएं घूमने का प्लान |
    Video: क्या हुआ जब ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान ही आ गया भूकंप |
    अमेरिकी सीनेट में रूस प्रतिबंध विधेयक हुआ पास, देखें US TOP-10 |
    इतराते हुए इवेंट में पहुचीं हसीना, फैन ने पकड़कर किया LipLock, मचा बवाल |
    आरक्षण पर रार! भागवत के बयान पर भड़कीं मायावती, कहा- क्रीमी लेयर की बात करना ही गलत |
    बिहार में गजब हो गया! थाने की चारदीवारी से गायब हुआ 18 चक्का ट्रक, थानाध्यक्ष बोले- मुझे कोई जानकारी नहीं
    Advertisement