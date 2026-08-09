पिता के गांव पहुंचे तेज प्रताप यादव, ठाठ-बाट छोड़ निकाला गन्ने का जूस, साइकिल से की गली-मोहल्ले की सैर!

बिहार की सियासत में अपने बयानों से 'बवाल' काटने वाले तेज प्रताप यादव इन दिनों टीवी शो 'भोजपुरी बवाल' में जमकर रंग जमा रहे हैं. इस बार तेजू भइया ने अपने पुश्तैनी गांव का रुख किया और फैंस को अपने देसी लाइफस्टाइल से रूबरू कराया. वीआईपी प्रोटोकॉल और सियासी ठाठ-बाट को किनारे रखकर तेजू भइया गांव के ठेठ अंदाज में नजर आए. गांव की गलियों में उनका यह सादगीभरा रूप देखकर फैंस भी उनके कायल हो गए हैं.

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कैसा है तेज प्रताप यादव का गांव?

भोजपुरी बवाल शो में तेज प्रताप यादव अपने सियासी ठाठ-बाट छोड़कर गांव के रंग में रंगे दिखे. उन्होंने अपने हाथों से गन्ने का जूस निकाला. तेज प्रताप ने गन्ने के जूस का लुत्फ भी उठाया. इसके बाद उन्होंने दुकान पर जाकर मीठा पान भी खाया. उन्होंने गांव के चौराहे पर बने हैंडपंप पर हाथ धोए.

तेज प्रताप यादव ने अपने गांव की खूबियां भी गिनवाईं. उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक अस्पताल है, जो उनकी दादी के नाम पर बना है. उन्होंने बताया कि उनके गांव में बैंक भी हैं. पक्की सड़के हैं. बिजली की पावर भी है.

साइकिल पर बैठ की गांव की सैर

इसके बाद वो साइकिल पर बैठकर गांव की गालियों में सैर करते हुए दिखाई दिए. रास्ते में रुककर उन्होंने गाय का दूध भी निकाला. वो फुल-ऑन देसी अंदाज में दिखाई दिए. इसके बाद वो गांव के पुलिस स्टेशन पहुंचे. उन्होंने पुलिस स्टेशन की अंदर से झलक दिखाई. जेल में जब्त शराब भी दिखाई. तेज प्रताप का देसी अंदाज लोगों को काफी एंटरटेनिंग लग रहा है. लोग उनपर फिदा हो रहे हैं.

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