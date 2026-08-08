बेकाबू मर्सिडीज ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, तीन गाड़ियों को भी मारी टक्कर, नशे में गाड़ी चलाने का आरोप

दिल्ली के नरेला इलाके में शनिवार सुबह शराब के नशे में धुत एक मर्सिडीज कार सवार युवक ने तेज रफ्तार में कार चलाते हुए तीन गाड़ियों और एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी. इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है, जो नरेला का ही निवासी बताया जा रहा है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त जब 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला टहलने और पक्षियों को दाना डालने के लिए घर से बाहर निकली थीं, तभी तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इसके अलावा, कार ने सड़क किनारे खड़ी तीन अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी. जांच में सामने आया है कि मर्सिडीज कार अर्जुन सिंह नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो नरेला के पॉकेट-6, सेक्टर ए-10 का रहने वाला है.

बताया जा रहा है कि चालान से बचने के लिए आरोपी ने कार की नंबर प्लेट के साथ भी छेड़छाड़ कर रखी थी. कार के आगे और पीछे अलग-अलग नंबर दर्ज थे, और टेप लगाकर नंबर '9' को '8' बनाया गया था.

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जानकारी के मुताबिक कार शुभम नाम का युवक चला रहा था. शुभम के पिता हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं. यह गाड़ी शुभम के दोस्त की है, जिसे उसने एक दिन पहले कहीं जाने के लिए अपने दोस्त से मांगा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और अब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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