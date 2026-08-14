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Film Wrap: तीसरी शादी करेंगी दो बच्चों की मां श्वेता तिवारी? पति की इस हरकत से परेशान गौहर खान

शुक्रवार को मनोरंजन की दुनिया में बहुत कुछ हुआ. श्वेता तिवारी संग डेटिंग की चर्चा पर विशाल आदित्य सिंह ने फिर से चुप्पी तोड़ी है. दोनों की शादी को लेकर अफवाहें काफी थीं. वहीं गौहर खान ने अपने पति जैद दरबार को लेकर बड़ा खुलासा किया.

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श्वेता तिवारी, गौहर खान (Photo: Social Media)
श्वेता तिवारी, गौहर खान (Photo: Social Media)

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी हलचल मची रही. सबसे पहले बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में- आवारापन 2 और बंटवारा 1947 रिलीज हुईं, जिसे ऑडियंस का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं टेलीविजन की प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी की तीसरी शादी की चर्चाओं के बीच विशाल आदित्य सिंह ने अपना रिएक्शन शेयर किया. 

उनके अलावा पॉपुलर एक्ट्रेस गौहर खान ने अपने पति जैद दरबार की पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया. उन्होंने जैद की गंदी आदत कैमरा पर शेयर की, जिसे सुनकर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया.

'मेरे अंडरआर्म्स सूंघते हैं...', 7 साल छोटे पति की हरकत से इरिटेट हुईं गौहर? यूजर्स बोले- छी

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गौहर ने जैद की अजीबोगरीब आदत का खुलासा किया. एक्ट्रेस ने बताया कि जैद को उनके अंडरआर्म्स को सूंघने की आदत है.

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श्वेता तिवारी संग अफेयर की खबरों पर रिएक्ट करते हुए विशाल ने कहा- सोशल मीडिया है. कोई कुछ भी बोल सकता है. इसकी वजह से वो इंसान भी बोल रहा है, जिसकी औकात नहीं है. 

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सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 थिएटर्स में तो लगी ही है, मगर साथ ही साथ उनकी एक और नई फिल्म गबरू का भी टीजर रिलीज किया गया है. ये फिल्म में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस सिमरन भी हैं. ऑनलाइन ये टीजर लीक हो चुका है.

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