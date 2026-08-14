Film Wrap: तीसरी शादी करेंगी दो बच्चों की मां श्वेता तिवारी? पति की इस हरकत से परेशान गौहर खान

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी हलचल मची रही. सबसे पहले बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में- आवारापन 2 और बंटवारा 1947 रिलीज हुईं, जिसे ऑडियंस का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं टेलीविजन की प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी की तीसरी शादी की चर्चाओं के बीच विशाल आदित्य सिंह ने अपना रिएक्शन शेयर किया.
उनके अलावा पॉपुलर एक्ट्रेस गौहर खान ने अपने पति जैद दरबार की पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया. उन्होंने जैद की गंदी आदत कैमरा पर शेयर की, जिसे सुनकर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया.
'मेरे अंडरआर्म्स सूंघते हैं...', 7 साल छोटे पति की हरकत से इरिटेट हुईं गौहर? यूजर्स बोले- छी
गौहर ने जैद की अजीबोगरीब आदत का खुलासा किया. एक्ट्रेस ने बताया कि जैद को उनके अंडरआर्म्स को सूंघने की आदत है.
'फाड़ दूंगा...' 2 बच्चों की मां श्वेता तिवारी से शादी करेगा एक्टर? अफेयर पर तोड़ी चुप्पी
श्वेता तिवारी संग अफेयर की खबरों पर रिएक्ट करते हुए विशाल ने कहा- सोशल मीडिया है. कोई कुछ भी बोल सकता है. इसकी वजह से वो इंसान भी बोल रहा है, जिसकी औकात नहीं है.
Gabru Teaser: बंटवारा 1947 के साथ सनी देओल ने दिया फैंस को सरप्राइज, नई फिल्म का टीजर किया रिलीज
सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 थिएटर्स में तो लगी ही है, मगर साथ ही साथ उनकी एक और नई फिल्म गबरू का भी टीजर रिलीज किया गया है. ये फिल्म में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस सिमरन भी हैं. ऑनलाइन ये टीजर लीक हो चुका है.
'बेटी की उम्र की लड़की को घुमा रहा...', हीरोइन संग खिलखिलाते दिखे गोविंदा, गुस्से से तिलमिलाईं पत्नी सुनीता
गोविंदा अपनी नई फिल्म 'रूपा' के प्रमोशन के लिए रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. हीरोइन संग पति को देखकर सुनीता का तीखा रिएक्शन आया. उन्होंने गोविंदा पर अटैक किया है.
रानी मुखर्जी को बड़ा सम्मान, छलके आंसू, बोलीं- आई लव यू आदिरा
रानी मुखर्जी को मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल (IFFM) में एक्टिंग में उनके बेहतरीन काम के लिए एक खास सम्मान से नवाजा गया है. इस दौरान एक्ट्रेस इमोशनल हो गई.