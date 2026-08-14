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19 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर फिर भिड़े सनी देओल-इमरान हाशमी, कौन मारेगा बाजी?

14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल-प्रिटी जिंटा की बंटवारा 1947. यह पहली बार नहीं है जब सनी देओल और इमरान हाशमी की फिल्में टकरा रही हैं, इससे पहले भी उनकी फिल्मों का क्लैश हुआ था.

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आजादी के मौके पर कौन मारेगा बाजी? (Photo: Social Media)
आजादी के मौके पर कौन मारेगा बाजी? (Photo: Social Media)

14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ीं फिल्में रिलीज हुईं. एक इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' है. दूसरी सनी देओल और प्रीति जिंटा की 'बंटवारा 1947'. एक फिल्म देशभक्ति पर आधारित है. दूसरी नॉस्टैल्जिया है. बॉक्स ऑफिस पर दोनों की फिल्मों की टक्कर देखने लायक होगी. लेकिन ये पहला मौका नहीं है, जब सनी देओल और इमरान हाशमी आमने हैं. इससे पहले भी बॉक्स ऑफिस पर दोनों की भिडंत हो चुकी है. 

एक्टर्स दोहराएंगे इतिहास?
सनी देओल और इमरान हाशमी की बॉक्स ऑफिस पर पहली बार नहीं भिड़े हैं. इससे सनी और इमरान अपनी फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर आमना-सामना हुआ था. 19 साल पहले दोनों स्टार्स की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ था. इस फिल्म का टाइटल 'आवारापन' और 'अपने' था. दोनों ही फिल्में 29 जून, 2007 को ही रिलीज हुई थीं. 

2007 में सनी जब अपनी फिल्म 'अपने' लेकर आए. तभी इमरान की फिल्म 'आवारापन' रिलीज हुई. रिपोर्ट के अनुसार, पहले दिन इमरान की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने 79 लाख की कमाई की. जबकि सनी देओल की 'अपने' ने ओपनिंग डे पर 1.89 करोड़ कलेक्शन किया. कलेक्शन के हिसाब सनी की फिल्म इमरान की फिल्म पर भारी पड़ी. सनी की फिल्म से टक्कर लेने के बाद 'आवारापन' के मेकर्स को पछताना पड़ा था.

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क्या अब बदलेगा कलेक्शन 
रिपोर्ट के अनुसार, इमरान की फिल्म को लेकर प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि ये पहले दिन 15 करोड़ का बिजनेस कर सकती है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 4.16 करोड़ और ब्लॉक सीट के साथ 6.65 करोड़ की कमाई कर ली है. सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947'  पहले दिन 10-11 करोड़ तक के कलेक्शन के साथ खाता खोल सकती. कमाई के लिहाज से देखा जाए, तो इस बार बाजी इमरान के हाथ में है. 'आवारापन 2',  'बंटवारा 1947' पर भारी पड़ती दिखेगी. 

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