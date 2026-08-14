How To Reuse Old Bangles: घर में पड़ी पुरानी चूड़ियों को न समझें बेकार, ऐसे करें इस्तेमाल और घर को दें नया लुक

How To Reuse Old Bangles: घरों में ऐसी कई चीजें होती हैं, जिन्हें आप पुराना या बेकार समझकर किसी कोने में रख देते हैं. चाहे फिर वो पुराने जूते हों, पुरानी चादरें हों या फटे-पुराने तकिए के कवर्स. चूड़ियां भी इन्हीं में से एक हैं. खासकर शादी, त्योहार या किसी खास मौके पर खरीदी गई चूड़ियां एक-दो बार पहनकर फिर रखी रहती हैं. कई बार लगता है की उनका अब कोई काम नहीं है, तो कई बार कुछ समय बाद वो चूड़ियां पहनने लायक नहीं रहतीं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनका काम खत्म हो गया. अगर आप उन्हें बेकार समझकर फेंकने या किसी को देने का मन बना रहे हैं, तो रुक जाएं.



पुरानी चूड़ियों को थोड़ी-सी क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने घर को सजा सकते हैं. जी हां, इन्हीं पुरानी चूड़ियों को घर सजाने से लेकर रोजाना के काम आने वाली खूबसूरत चीजों में बदला जा सकता है. अगर आपके घर में भी ढेर सारी पुरानी चूड़ियां पड़ी हैं, तो उन्हें फेंकने या कबाड़ में देने से पहले ये आइडिया जरूर देख लें.



1. पुरानी चूड़ियों से बनाएं खूबसूरत फोटो फ्रेम: पुरानी चूड़ियों को एक साथ चिपकाकर या गोल शेप में सजाकर फोटो फ्रेम तैयार किया जा सकता है. इसके लिए अलग-अलग कलर्स और डिजाइंस वाली चूड़ियों को एक बेस पर लगाएं. बीच में अपनी पसंदीदा तस्वीर लगाकर इसे दीवार या टेबल पर सजाया जा सकता है. चाहें तो चूड़ियों पर मोती, लेस या छोटे आर्टिफिशियल फूल भी लगा सकते हैं. इनसे फोटो फ्रेम और ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है.

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2. चूड़ियों से बनाएं यूनिक वॉल डेकोर: अगर घर की खाली दीवार को कम बजट में सजाना चाहते हैं, तो पुरानी चूड़ियां काम आ सकती हैं. कई चूड़ियों को आपस में जोड़कर फूल, मंडला या कोई ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाया जा सकता है. इन्हें एक ही रंग में रख सकते हैं या अलग-अलग कलर्स की चूड़ियों से कलरफुल वॉल डेकोर तैयार कर सकते हैं.

3. खूबसूरत कैंडल होल्डर का रूप दें: पुराने कांच या प्लास्टिक की चूड़ियों को एक-दूसरे के ऊपर चिपकाकर सजावटी कैंडल होल्डर जैसा लुक दिया जा सकता है. अंदर छोटी LED कैंडल रखना ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन रहेगा. शाम के समय इसकी रोशनी घर के किसी कोने को काफी खूबसूरत बना सकती है.

4. चूड़ियों से बनाएं प्लांट हैंगर या डेकोरेटिव रिंग: घर में छोटे पौधे हैं तो पुरानी मजबूत चूड़ियों को आप डेकोरेटिव रिंग की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें धागे या जूट की रस्सी के साथ जोड़कर छोटे प्लांटर को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पौधों का कोना और भी क्रिएटिव नजर आएगा.

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5. बनाएं खूबसूरत टेबल ऑर्गेनाइजर: पुरानी चूड़ियों को गोल या चौकोर बेस के चारों तरफ चिपकाकर छोटा ऑर्गेनाइजर बनाया जा सकता है. इसमें पेन, मेकअप ब्रश, हेयर एक्सेसरीज या छोटी-छोटी चीजें रखी जा सकती हैं. चूड़ियों पर पेंट या डेकोरेटिव आइटम्स लगाकर इसे अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं.

6. बच्चों के लिए बनाएं क्रिएटिव क्राफ्ट: पुरानी चूड़ियां बच्चों के क्राफ्ट प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकती हैं. उनसे फूल, तितली, फोटो फ्रेम या छोटी डेकोरेटिव चीजें बनाई जा सकती हैं. हालांकि कांच की चूड़ियों की जगह प्लास्टिक या ऐक्रेलिक चूड़ियों का इस्तेमाल करें और बच्चों को क्राफ्ट बनाते समय अकेला न छोड़ें.

पुरानी चूड़ियों को दें नया मेकओवर

अगर चूड़ियां टूटी नहीं हैं लेकिन उनका डिजाइन पुराना लगने लगा है, तो उन्हें दोबारा सजाया जा सकता है. फैब्रिक, मोती, स्टोन, रिबन या लेस लगाकर पुरानी चूड़ियों को बिल्कुल नया लुक दिया जा सकता है. इस तरह बिना ज्यादा पैसे खर्च किए आप एक नया डेकोरेशन पीस तैयार कर सकती हैं.

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