scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आजादी के 79 साल बाद भी सुविधाओं का इंतजार... बगहा में नदी के बीच उतरे ग्रामीण और निकाली तिरंगा यात्रा

बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा स्थित दोन क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस से पहले ग्रामीणों ने नदी के बीच उतरकर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली. हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर महिला और पुरुषों ने सड़क, पुल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की मांग उठाई. ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 79 साल बाद भी उन्हें जरूरी सेवाओं के लिए जोखिम उठाना पड़ता है.

Advertisement
X
सड़क-पुल की मांग को लेकर निकाली तिरंगा यात्रा.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
सड़क-पुल की मांग को लेकर निकाली तिरंगा यात्रा.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)

देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है, वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा का दोन क्षेत्र आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है. इसी परेशानी को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को ग्रामीणों ने नदी के बीच उतरकर तिरंगा यात्रा निकाली.

यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए. सभी के हाथों में तिरंगा था और वे पानी के बीच से नदी पार करते हुए अपनी मांगों को आवाज दे रहे थे. ग्रामीणों का कहना है कि उनका यह प्रदर्शन किसी विरोध से ज्यादा अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में बारिश से गंडक उफान पर, वाल्मीकिनगर बैराज से 2.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, बगहा के गांवों में घुसा बाढ़ का पानी

सम्बंधित ख़बरें

ग्रामीणों की मदद को आगे आए बच्चे, बांस से बनाया ऐसे पुल
कांग्रेस नेता जय सिंह ने बच्चों को किया सम्मानित.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
नन्हे हाथों का कमाल... महिलाओं की परेशानी देख नदी पर बना डाला चचरी पुल
नदी में फंसे ट्रैक्टर को निकालने में जुटे ग्रामीण. (Photo: Screengrabs)
बिहार: नदी में फंसा ट्रैक्टर, प्रसव पीड़ा में तड़पती गर्भवती ने तोड़ा दम
प्रशासन अलर्ट.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
गंडक के बढ़ते जलस्तर से बगहा में मचा हड़कंप, कई गांवों में घुसा पानी
शराब तस्करी के खिलाफ अभियान जारी.(Photo: Screengrab)
Bolero के इंजन में छिपाकर ले जा रहा था 581.82 लीटर शराब-बीयर, 1 गिरफ्तार

ग्रामीणों ने तिरंगे के साथ नदी पार करते हुए क्षेत्र में सड़क, पुल, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई. उनका कहना है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी कई गांव जरूरी संसाधनों से दूर हैं. बारिश के दौरान नदी और जलभराव की स्थिति उनकी परेशानियों को और बढ़ा देती है.

Advertisement

सड़क-पुल से लेकर बिजली और स्वास्थ्य तक की मांग

दोन क्षेत्र के ग्रामीणों के मुताबिक, बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने और जगह-जगह पानी जमा होने के कारण आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार जरूरी काम से बाहर जाने के लिए भी लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ता है. ऐसे हालात में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है.

ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में बेहतर सड़क और पुल की सुविधा नहीं होने के कारण सामान्य आवाजाही भी चुनौती बन जाती है. बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी उनकी चिंता का विषय है. ग्रामीण लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं.

इसी वजह से इस बार तिरंगा यात्रा को समस्याओं की आवाज बनाने का फैसला लिया गया. ग्रामीणों ने राष्ट्रीय ध्वज को हाथों में लेकर नदी में उतरते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि देश आजादी का उत्सव मना रहा है, लेकिन कई इलाकों में लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

बगहा

कांग्रेस नेता जय सिंह भी यात्रा में हुए शामिल

ग्रामीणों की इस पहल में कांग्रेस नेता जय सिंह भी शामिल हुए. उन्होंने ग्रामीणों के साथ नदी में उतरकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनकी मांगों का समर्थन किया. यात्रा के दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ कदम मिलाकर उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की.

Advertisement

ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए तिरंगा केवल देश की आन-बान-शान का प्रतीक नहीं है. यह उनकी उम्मीदों और अधिकारों की आवाज भी है. नदी के बीच से निकाली गई यात्रा के जरिए वे सरकार और प्रशासन तक अपनी स्थिति पहुंचाना चाहते हैं.

ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनकी यह अनोखी पहल जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान दोन क्षेत्र की समस्याओं की ओर खींचेगी. उनका कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की उपलब्धियों के साथ उन इलाकों की चुनौतियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में हैं.

आजादी के 79 साल बाद भी सुविधाओं का इंतजार

दोन क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 79 साल बाद भी उनके गांवों में सड़क, पुल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं. बारिश के मौसम में उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं और नदी पार करना मजबूरी बन जाता है.

तिरंगा यात्रा के जरिए ग्रामीणों ने सरकार से क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है. अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'भिंड-मुरैना' पर बयान देकर फंसे गुना कलेक्टर... अब दी सफाई, बोले- मेरे कहने आशय गलत नहीं था |
    How To Reuse Old Bangles: घर में पड़ी पुरानी चूड़ियों को न समझें बेकार, ऐसे करें इस्तेमाल और घर को दें नया लुक |
    एक साल से परेशान दिव्यांग को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी ट्राई साइकिल, आजतक की खबर का असर |
    चिकन रोल खाने के बाद परिवार के 4 लोगों की बिगड़ी तबीयत, 14 साल के किशोर की इलाज के दौरान मौत |
    फैक्ट चेक: ‘चीनी अतिक्रमण’ के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में हुए प्रदर्शन का नहीं है ये वीडियो |
    Hustle 5 में रैप के जरिए सुनाई लाइफ स्टोरी, कौन है ये सिंगर जो जीत रहा करोड़ों लोगों का दिल? |
    स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित |
    Mahindra Scorpio Lifestyler: आ गया महिंद्रा का नया शेर, दमदार फीचर्स और Hilux से 12 लाख रुपये सस्ता |
    खिचड़ी से बना शिवलिंग! इस मंदिर में दर्शन से मिलता है केदारनाथ जितना पुण्य |
    'इस्लामिक NATO' और मजबूत! जुड़ने को बेसब्र अरब दुनिया की सबसे बड़ी सेना वाला देश
    Advertisement