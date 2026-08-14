चिकन रोल खाने के बाद परिवार के 4 लोगों की बिगड़ी तबीयत, 14 साल के किशोर की इलाज के दौरान मौत

भरूच जिले के पालेज के एसके नगर इलाके में एक परिवार के चार सदस्यों की चिकन रोल खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई. इनमें 14 वर्षीय पूर्व कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई. पूर्व कुमार कक्षा 6 में पढ़ता था और सासरोद गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

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शिकायत के मुताबिक, 8 अगस्त की शाम पूर्व कुमार और उसकी बहन मोनिका पालेज इमली स्टैंड के पास स्थित 'सागर होटल' से चार चिकन रोल खरीदकर घर लाए थे. परिवार के चार सदस्यों पूर्व कुमार, उसकी बहन, मां और पिता ने ये रोल खाए थे. इसके अगले दिन सभी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी.

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रविवार होने के कारण परिवार ने शुरुआत में स्थानीय स्तर पर इलाज और देखभाल की. हालांकि, 10 अगस्त की सुबह हालत ज्यादा बिगड़ने पर चारों को पालेज के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति पर नजर रखी. इस दौरान पूर्व कुमार की हालत लगातार गंभीर होती चली गई.

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भरूच से वडोदरा रेफर, इलाज के दौरान मौत

पूर्व कुमार की स्थिति बिगड़ने पर उसे भरूच सिविल अस्पताल रेफर किया गया. वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल वडोदरा के एसएसजी अस्पताल भेज दिया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

महज 14 साल की उम्र में बेटे को खोने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है. परिवार के अन्य तीन सदस्यों की तबीयत खराब होने के बाद मामले ने खाद्य सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मृतक की फाइल फोटो.

पालेज पुलिस स्टेशन के पीआई एनके डाभी ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि किशोर की मौत की वास्तविक वजह क्या रही.

होटल पहुंची Food & Drugs और FSL की टीम

मामले की जानकारी मिलने के बाद भरूच फूड एंड ड्रग्स विभाग भी सक्रिय हो गया. फूड इंस्पेक्टर अशोक राठवा के मुताबिक, संबंधित होटल और वहां इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री की जांच शुरू कर दी गई है. विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि चिकन रोल में किसी तरह की मिलावट या दूषित सामग्री तो नहीं थी.

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शुक्रवार शाम भरूच फूड एंड ड्रग्स विभाग और FSL की टीम पालेज पुलिस स्टेशन के पीआई एनके डाभी और PSI संजय सेंडाणी की मौजूदगी में पुलिस सुरक्षा के साथ होटल 'सागर' पहुंची. टीम ने होटल के अंदर व्यापक जांच की और अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूने लिए.

जांच के लिए जुटाए गए सैंपल लैब भेज दिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि परिवार के बीमार पड़ने और किशोर की मौत का संबंध होटल से खरीदे गए चिकन रोल से था या इसके पीछे कोई अन्य कारण था. फिलहाल प्रशासन और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं.

होटल मालिक फरार, जांच रिपोर्ट का इंतजार

प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के बाद से होटल का मालिक फरार है. पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग अब होटल की खाद्य सामग्री, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जांच कर रहे हैं. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के बाद होटल मालिक के फरार होने की वजह क्या है.

फिलहाल, किशोर के पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों के सैंपल की लैब रिपोर्ट भी मामले में अहम होगी. इन रिपोर्टों के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई तय करेगी.

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रिपोर्ट- विक्की जोशी