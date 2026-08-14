scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चिकन रोल खाने के बाद परिवार के 4 लोगों की बिगड़ी तबीयत, 14 साल के किशोर की इलाज के दौरान मौत

गुजरात के भरूच जिले के पालेज में चिकन रोल खाने के बाद एक ही परिवार के चार लोगों की तबीयत बिगड़ गई. इनमें 14 वर्षीय किशोर पूर्व कुमार की वडोदरा के SSG अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. होटल से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर लैब भेजे गए हैं.

Advertisement
X
होटल पर जांच शुरू.(Photo: Vickey Joshi/ITG)
होटल पर जांच शुरू.(Photo: Vickey Joshi/ITG)

भरूच जिले के पालेज के एसके नगर इलाके में एक परिवार के चार सदस्यों की चिकन रोल खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई. इनमें 14 वर्षीय पूर्व कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई. पूर्व कुमार कक्षा 6 में पढ़ता था और सासरोद गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

शिकायत के मुताबिक, 8 अगस्त की शाम पूर्व कुमार और उसकी बहन मोनिका पालेज इमली स्टैंड के पास स्थित 'सागर होटल' से चार चिकन रोल खरीदकर घर लाए थे. परिवार के चार सदस्यों पूर्व कुमार, उसकी बहन, मां और पिता ने ये रोल खाए थे. इसके अगले दिन सभी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी.

यह भी पढ़ें: भरूच: सरकारी जमीन पर बनी दरगाह पर चला बुलडोजर, दो मजार और कमरा भी ढहाया

सम्बंधित ख़बरें

snatching from moving train man dies after falling
मोबाइल स्नैचिंग की कोशिश में युवक की मौत, चलती ट्रेन से गिरा
death of a youth during mobile snatching attempt on a moving train from bharuch
भरूच से चलती ट्रेन में मोबाइल छीनने की कोशिश में युवक की मौत
Brain-dead youth's heart sent to Ahmedabad via Vande Bharat
मां के अंगदान के फैसले से पहली बार 'धड़कते दिल' लेकर दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस
Continuous rain worsens conditions in Bharuch, Surat, Vadodara, and Bhavnagar
भारी बारिश में डूबी भरूच की सड़कें, देखें वीडियो
भरूच में दरगाह पर चला बुलडोजर

रविवार होने के कारण परिवार ने शुरुआत में स्थानीय स्तर पर इलाज और देखभाल की. हालांकि, 10 अगस्त की सुबह हालत ज्यादा बिगड़ने पर चारों को पालेज के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति पर नजर रखी. इस दौरान पूर्व कुमार की हालत लगातार गंभीर होती चली गई.

Advertisement

भरूच से वडोदरा रेफर, इलाज के दौरान मौत

पूर्व कुमार की स्थिति बिगड़ने पर उसे भरूच सिविल अस्पताल रेफर किया गया. वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल वडोदरा के एसएसजी अस्पताल भेज दिया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

महज 14 साल की उम्र में बेटे को खोने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है. परिवार के अन्य तीन सदस्यों की तबीयत खराब होने के बाद मामले ने खाद्य सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मृतक की फाइल फोटो.
मृतक की फाइल फोटो.

पालेज पुलिस स्टेशन के पीआई एनके डाभी ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि किशोर की मौत की वास्तविक वजह क्या रही.

होटल पहुंची Food & Drugs और FSL की टीम

मामले की जानकारी मिलने के बाद भरूच फूड एंड ड्रग्स विभाग भी सक्रिय हो गया. फूड इंस्पेक्टर अशोक राठवा के मुताबिक, संबंधित होटल और वहां इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री की जांच शुरू कर दी गई है. विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि चिकन रोल में किसी तरह की मिलावट या दूषित सामग्री तो नहीं थी.

Advertisement

शुक्रवार शाम भरूच फूड एंड ड्रग्स विभाग और FSL की टीम पालेज पुलिस स्टेशन के पीआई एनके डाभी और PSI संजय सेंडाणी की मौजूदगी में पुलिस सुरक्षा के साथ होटल 'सागर' पहुंची. टीम ने होटल के अंदर व्यापक जांच की और अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूने लिए.

जांच के लिए जुटाए गए सैंपल लैब भेज दिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि परिवार के बीमार पड़ने और किशोर की मौत का संबंध होटल से खरीदे गए चिकन रोल से था या इसके पीछे कोई अन्य कारण था. फिलहाल प्रशासन और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं.

होटल मालिक फरार, जांच रिपोर्ट का इंतजार

प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के बाद से होटल का मालिक फरार है. पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग अब होटल की खाद्य सामग्री, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जांच कर रहे हैं. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के बाद होटल मालिक के फरार होने की वजह क्या है.

फिलहाल, किशोर के पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों के सैंपल की लैब रिपोर्ट भी मामले में अहम होगी. इन रिपोर्टों के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई तय करेगी.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- विक्की जोशी
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    फैक्ट चेक: ‘चीनी अतिक्रमण’ के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में हुए प्रदर्शन का नहीं है ये वीडियो |
    Hustle 5 में रैप के जरिए सुनाई लाइफ स्टोरी, कौन है ये सिंगर जो जीत रहा करोड़ों लोगों का दिल? |
    स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित |
    Mahindra Scorpio Lifestyler: आ गया महिंद्रा का नया शेर, दमदार फीचर्स और Hilux से 12 लाख रुपये सस्ता |
    खिचड़ी से बना शिवलिंग! इस मंदिर में दर्शन से मिलता है केदारनाथ जितना पुण्य |
    'इस्लामिक NATO' और मजबूत! जुड़ने को बेसब्र अरब दुनिया की सबसे बड़ी सेना वाला देश |
    Exclusive: ‘अरुणाचल के लोगों की चिंता जायज, लेकिन...’, चीनी कब्जे के दावे पर बोले रिजिजू |
    फ्रांस में सूअर की आवाज निकालने की प्रतियोगिता! 4 हजार लोग देखने पहुंचे मुकाबला! |
    ‘आज मेरा प्रिंस गया, कल किसी का न जाए...’ बिलखती मां बोली- बंद हो स्कूल |
    'गलती मिले तो हो सजा', बेटी पर FIR के बाद बोले कर्नाटक के बीजेपी विधायक
    Advertisement