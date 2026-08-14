scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन सिंदूर, पेपर लीक और नक्सलवाद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश, पढ़ें बड़ी बातें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन सिंदूर, सिंधु जल संधि के निलंबन, नक्सलवाद के खात्मे और पेपर लीक का जिक्र किया. उन्होंने सशस्त्र बलों के साहस की सराहना करते हुए छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया.

Advertisement
X
80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया.(Photo- Social Media)
80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया.(Photo- Social Media)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को भारतीय सशस्त्र बलों के 'अद्वितीय साहस' की सराहना की. 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक तरीके से आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया और आतंकियों व उनके समर्थकों को साफ संदेश दिया कि वे कहीं भी छिपे हों, उन्हें अपने कृत्यों के परिणाम भुगतने होंगे.

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कारगिल विजय दिवस और ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया. इससे पहले 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के एक साल पूरे होने का स्मरण किया. हमने अपने सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस को याद किया. आतंकवाद के खिलाफ उस ऐतिहासिक अभियान ने सटीक तरीके से कार्रवाई करने की भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता का प्रदर्शन किया.'

उन्होंने कहा कि इस अभियान ने आतंकियों और उनका समर्थन करने वालों को स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया कि वे कहीं भी छिपे हों, उन्हें अपने किए का परिणाम भुगतना होगा.

भारत ने पिछले साल मई में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के भीतर हवाई हमला किया था. यह कार्रवाई पहलगाम में 26 लोगों, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, उनकी हत्या के जवाब में की गई थी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आतंकी संगठनों के कई ठिकानों को नष्ट किया था.

सम्बंधित ख़बरें

DU ने बदला PG हिस्ट्री का सिलेबस: NEP 2020 के तहत 'दिल्ली सल्तनत' समेत कई पेपर बाहर, जानें क्या-क्या बदला
DU ने इतिहास का सिलेबस बदला, दिल्ली सल्तनत पर पेपर हटाया
draupadi murmu independence day
स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन
'निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षकों...', राष्ट्रपति मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश
Vande Mataram in Lok Sabha
पहली बार लोकसभा में गूंजा पूरा 'वंदे मातरम्', राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुई कार्यवाही
Anti Conversion Law Maharashtra
जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक सजा, महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू
Advertisement

किसानों के हित में बड़ा फैसला

राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख से जुड़े रणनीतिक कदमों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आतंकी नेटवर्क को पनाह देने वाले देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला देशहित में, खासकर किसानों के हित में, एक 'निर्णायक कदम' था.

आंतरिक सुरक्षा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने दशकों के संघर्ष के बाद नक्सलवाद के खात्मे को देश की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि दशकों तक नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना रहा. भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है. आज नक्सलवाद से प्रभावित रहे इलाकों में उत्साह का माहौल है.' उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में समावेशी विकास के प्रयासों और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से बदलाव आया है. राष्ट्रपति ने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों का भी जिक्र किया.

पेपर लीक का जिक्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्र भारत के भविष्य के निर्माता हैं. उन्होंने कहा कि पेपर लीक और अनुचित तरीकों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में व्यापक सुधार के कदम उठा रही है, ताकि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके. राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और समाज एकजुट रहते हैं, वैसे ही छात्रों के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    खेलते-खेलते घर से निकली 3 साल की बच्ची, बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत |
    'मेरी गलती मत दोहराना…’, मैक्सिको से सिख युवक का रोते हुए वीडियो वायरल |
    'रचनात्मक कांग्रेस' की नकारात्मक सियासत, राहुल गांधी के बयान पर बवाल, देखें ब्लैक एंड व्हाइट |
    बालाघाट पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दूषित पानी से 19 मासूमों की मौत का किया दावा, MP सरकार पर लगाए आंकड़े छिपाने के गंभीर आरोप |
    तारा सुतारिया ने बिखेरा 50s के रेट्रो ग्लैमर का जादू, ब्लैक गाउन में दिखाई कातिलाना अदाएं |
    तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा इंडिया गेट, जम्मू से मुंबई तक बिखरे राष्ट्रभक्ति के रंग, PHOTOS |
    How to Keep Potato Fresh: काटते ही काला पड़ने लगता है आलू? अपनाएं ये आसान ट्रिक, जानें शेफ की ये सिंपल ट्रिक, हमेशा रहेगा फ्रेश और सफेद! |
    मंत्री से लेकर डीएम तक, लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार मांगते जेन-अल्फा, देखें खबरदार |
    बिजली चेक करने पहुंचे कर्मचारी पर पिटबुल और रॉटविलर से करवाया हमला, बंदूक तानकर बोला- मैं यहां का डॉन हूं |
    भारत को सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग पसंद करते है? प्यू सर्वे का सबसे बड़ा खुलासा!
    Advertisement