Film Wrap: शाहरुख के घर 'मन्नत' में मिला 8 फुट लंबा सांप, 'सीता' बनी कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा

आज के दिन मनोरंजन की दुनिया में कई सारी चीजों ने सुर्खियां बटोरीं. इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा शाहरुख खान के घर मन्नत की हुई, जहां एक सांप देखा गया. 8 फुट लंबे इस सांप ने आसपास काफी हलचल मचा दी थी, रेस्क्यू टीम वहां आई जिन्होंने उसे पकड़ा और अपने साथ ले गई. अच्छी बात ये रही कि ये सांप जहरीला नहीं था, इसलिए किसी जान-मान को नुकसान नहीं पहुंचा.

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वहीं महाकाव्य श्री रामायण कथा फिल्म का टीजर सामने आया, जिसमें कच्चा बादाम फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका में नजर आईं. उन्हें देखकर हर कोई हैरान-परेशान दिखा. कई लोगों ने उनकी कास्टिंग पर सवाल खड़े किए कि वो कैसे इतना पवित्र किरदार निभा सकती हैं.

सीता बनीं 'कच्चा बादाम गर्ल', 'हीरोपंती' एक्टर बने राम, ‘रामायण’ के बीच आया ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का टीजर, चौंके यूजर्स

Mahakavya Shri Ramayan Katha teaser: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के बीच अंजलि अरोड़ा और देव शर्मा की ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का टीजर आया है. जानिए टीजर में क्या खास है और कास्टिंग पर क्यों उठे सवाल.

शाहरुख खान के घर 'मन्नत' में घुसा 8 फुट लंबा सांप, टीम ने किया रेस्क्यू, Video

शाहरुख खान के मुंबई स्थित मन्नत बंगले में सांप देखा गया. रेस्क्यू टीम ने एक 8 फुट लंबा इंडियन रेट स्नेक सुरक्षित पकड़ा, जो जहरीला नहीं था.

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