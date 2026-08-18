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Film Wrap: शाहरुख के घर 'मन्नत' में मिला 8 फुट लंबा सांप, 'सीता' बनी कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा

मंगलवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. शाहरुख खान के घर मन्नत से एक 8 फुट लंबा सांप पकड़ा गया, जिससे आसपास काफी हलचल पैदा हुई. वहीं कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा महाकाव्य श्री रामायण कथा के टीजर में माता सीता के रोल में नजर आईं.

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शाहरुख खान, अंजलि अरोड़ा (Photo: Social Media)
शाहरुख खान, अंजलि अरोड़ा (Photo: Social Media)

आज के दिन मनोरंजन की दुनिया में कई सारी चीजों ने सुर्खियां बटोरीं. इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा शाहरुख खान के घर मन्नत की हुई, जहां एक सांप देखा गया. 8 फुट लंबे इस सांप ने आसपास काफी हलचल मचा दी थी, रेस्क्यू टीम वहां आई जिन्होंने उसे पकड़ा और अपने साथ ले गई. अच्छी बात ये रही कि ये सांप जहरीला नहीं था, इसलिए किसी जान-मान को नुकसान नहीं पहुंचा. 

वहीं महाकाव्य श्री रामायण कथा फिल्म का टीजर सामने आया, जिसमें कच्चा बादाम फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका में नजर आईं. उन्हें देखकर हर कोई हैरान-परेशान दिखा. कई लोगों ने उनकी कास्टिंग पर सवाल खड़े किए कि वो कैसे इतना पवित्र किरदार निभा सकती हैं.

सीता बनीं 'कच्चा बादाम गर्ल', 'हीरोपंती' एक्टर बने राम, ‘रामायण’ के बीच आया ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का टीजर, चौंके यूजर्स

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