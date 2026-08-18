सुशांत की मौत के बाद बिगड़ी रिया चक्रवर्ती की जिंदगी, पिता ने खोई नौकरी, भाई ने झली जिल्लत

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कई लोगों के लिए दर्दनाक थी. उनके यूं अचानक चले जाने से कई सवाल खड़े हुए. एक्टर की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती लोगों के निशाने पर आईं, क्योंकि उस वक्त वो उन्हें डेट कर रही थीं. फिर ड्रग्स केस में उनका नाम सामने आया जिसकी वजह से उन्हें कई चीजों का सामना करना पड़ा. उनके भाई शोविक भी पुलिस हिरासत में ले लिए गए. सालों तक उनके खिलाफ केस चला जिसे सीबीआई हैंडल कर रही थी. मगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें पिछले साल ही कोर्ट से क्लीन चिट मिली.

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रिया चक्रवर्ती ने एक लंबे समय तक लोगों की नफरत का सामना किया. इस वजह से उन्हें फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा. उनका करियर अचानक खराब हुआ. रिया के साथ-साथ उनकी फैमिली भी परेशान हुई. हाल ही में एक्ट्रेस ने फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में बताया कि उनके भाई शोविक और पिता ने भी सुशांत की मौत के कारण करियर में सेटबैक देखा.

रिया के भाई की बिगड़ी पढ़ाई

सुशांत की मौत से उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, इसपर रिया ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे समाज ने उन्हें पूरी तरह स्वीकार करना बंद कर दिया है और उनकी जिंदगी वहीं रुक गई है. ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. कई साल बाद रिया और शोविक ने मिलकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की. दोनों ने चैप्टर 2 नाम से कपड़ों का ब्रांड और पॉडकास्ट शुरू किया, जो अच्छा चल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी कमाई से रिया ने नया घर भी खरीदा है.

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रिया ने बताया कि शोविक ने CAT की परीक्षा में 97% स्कोर किया था और उसे IIM में एडमिशन भी मिल गया था. लेकिन साल 2020 में जब उनका केस हुआ, उसी दौरान रिया के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने कहा कि जेल जाने की वजह से शोविक अपनी पढ़ाई का पहला ट्राइमेस्टर पूरा नहीं कर पाए. उनकी फीस भी जमा हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके. जेल से बाहर आने के बाद दोनों के लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई.

रिया ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था. उन्होंने बताया, 'हम बस घर पर बैठे रहते थे. ऐसा लगता था जैसे समाज ने हमें पूरी तरह किनारे कर दिया हो. किसी ने मुझे फिल्मों में काम नहीं दिया. शोविक को नौकरी तक नहीं मिल रही थी. कोई भी कॉरपोरेट कंपनी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं थी.'

पिता ने खोई नौकरी

रिया ने बताया कि इस पूरे मामले का असर उनके पिता पर भी पड़ा. उनके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं. उन्हें एक बड़े अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अच्छी नौकरी मिली थी, लेकिन अस्पताल को जब पता चला कि वो रिया चक्रवर्ती के पिता हैं, तो उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ी.

रिया चक्रवर्ती ने साल 2020 से 2025 तक स्ट्रगल का दौर देखा. मगर अब वो वापसी कर चुकी हैं. कपड़े के ब्रांड और पॉडकास्ट के अलावा, शोबिज में भी उनका कमबैक हो चुका है. वो जल्द नेटफ्लिक्स की सीरीज में अनिल कपूर और विजय वर्मा संग नजर आएंगी. इसके अलावा वो इन दिनों प्राइम वीडियो पर द ट्रेटर्स नाम के रियलिटी शो में नजर आ रही हैं.

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