Paneer Khurchan Recipe: 10 मिनट में घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा मसालेदार पनीर खुरचन, शेफ कुणाल ने बताया आसान तरीका

How to Make Paneer Khurchan: हर बार एक जैसा मटर पनीर और शाही पनीर खाकर अगर आपका भी मन भर गया है. आपको ढाबे या रेस्तरां में मिलने वाले स्मॉकी, चटपटा और मसालेदार पनीर खुरचन खाने का दिल कर रहा है, लेकिन घर के पनीर खुरचन में वो स्वाद नहीं आ रहा है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर घर पर रेस्टोरेंट जैसा पनीर खुरचन बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है, जो आपकी इस मुश्किल हो मिनटों में हल कर सकती है.

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बता दें कि खुरचन का मतलब ही यही है कि पैन के तले में चिपके हुए स्वादिष्ट मसालों को कुरेद-कुरेदकर पनीर के साथ मिलाना. अगर आप वीकेंड पर कुछ खास और झटपट बनाना चाहते हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की यह आसान रेसिपी आपके लिए ही है.

पनीर खुरचन के लिए जरूरी सामग्री

पनीर: 250 ग्राम (लंबे और पतले टुकड़ों में कटा हुआ)

सब्जियां: 1 बड़ा प्याज (पतला लंबा कटा), 1 शिमला मिर्च (पतली लंबी कटी), 1 टमाटर (बीज निकालकर लंबा कटा)

तड़का और हरी मिर्च: 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, 2 हरी मिर्च (बीच से कटी हुई)

मसाले: 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ½ छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ½ छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी

तेल/घी: 2 बड़े चम्मच तेल या घी, 1 बड़ा चम्मच मक्खन (बटर)

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बनाने का आसान तरीका

पैन गरम करें: एक चौड़ी और भारी तले वाली कड़ाही या लोहे के पैन में तेल और बटर डालकर हाई फ्लेम पर गरम करें.

तड़का लगाएं: तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा डालें और चटकने दें. फिर अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए भूनें.

सब्जियां भूनें: कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डालें. तेज फ्लेम पर तब तक चलाएं जब तक कि सब्जियों का क्रंच बना रहे.

टमाटर और मसाले: अब कटे हुए टमाटर डालें और हल्का चलाएं (टमाटर को गलने न दें). फिर हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालकर 30 सेकेंड के लिए भूनें.

पनीर और खुरचन का जादू: अब पनीर के टुकड़े और हाथों से क्रश की हुई कस्तूरी मेथी डालें. तेज आंच पर हल्के हाथों से मिलाएं ताकि पनीर पैन के तले में चिपके मसालों को सोख ले और बढ़िया स्मॉकी फ्लेवर आ जाए.

फिनिशिंग: आखिर में ऊपर से गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश करें.

इस तरीके से करें सर्व

आपका गरमा-गरम, मसालेदार पनीर खुरचन तैयार है. इसे तंदूरी रोटी, नान या पराठे के साथ मजे से परोसे. हालांकि इसके साथ पुलाव और पूड़ी भी खा सकते हैं. अगर इनके साथ में रायता हो तो इस खाने का मजा दोगुना हो जाएगा.

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