scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Paneer Khurchan Recipe: 10 मिनट में घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा मसालेदार पनीर खुरचन, शेफ कुणाल ने बताया आसान तरीका

शेफ कुणाल कपूर ने आसान पनीर खुरचन रेसिपी शेयर की है, जो आपके बहुत काम आएगा. हाई फ्लेम पर भुने मसालों, शिमला मिर्च और पनीर का यह स्मॉकी फ्लेवर आपके वीकेंड मेन्यू को ढाबा स्टाइल चटपटा स्वाद देगा. इसे रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व करें.

Advertisement
X
पनीर की सब्जी को स्मोकी फ्लेवर में बनाएं. (PHOTO:AI/instagram@chefkunal)
पनीर की सब्जी को स्मोकी फ्लेवर में बनाएं. (PHOTO:AI/instagram@chefkunal)

How to Make Paneer Khurchan: हर बार एक जैसा मटर पनीर और शाही पनीर खाकर अगर आपका भी मन भर गया है. आपको ढाबे या रेस्तरां में मिलने वाले स्मॉकी, चटपटा और मसालेदार पनीर खुरचन खाने का दिल कर रहा है, लेकिन घर के पनीर खुरचन में वो स्वाद नहीं आ रहा है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर घर पर रेस्टोरेंट जैसा पनीर खुरचन बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है, जो आपकी इस मुश्किल हो मिनटों में हल कर सकती है.

बता दें कि खुरचन का मतलब ही यही है कि पैन के तले में चिपके हुए स्वादिष्ट मसालों को कुरेद-कुरेदकर पनीर के साथ मिलाना. अगर आप वीकेंड पर कुछ खास और झटपट बनाना चाहते हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की यह आसान रेसिपी आपके लिए ही है.

पनीर खुरचन के लिए जरूरी सामग्री

सम्बंधित ख़बरें

प्रोटीन से भरपूर चना दाल कोफ्ता (Photo-ITG)
लंच में चना दाल से बनाएं टेस्टी कोफ्ता, बढ़ जाएगा खाने का स्वाद
फ्रेंच फ्राइज़ के लिए सफेद या पीला आलू? जानें सही चुनाव
नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट प्याज का चीला (Photo-ITG)
नाश्ते में 10 मिनट में बनाएं प्याज का टेस्टी चीला, स्वाद है लाजवाब
घर पर बनाएं मारवाड़ी स्टाइल मसालेदार कढ़ी (Photo-ITG)
लंच में ट्राई करें खट्टी-तीखी मारवाड़ी कढ़ी, रेसिपी है बेहद आसान
White Vs Yellow Potato (Photo: ITG)
सफेद या पीला? सब्जी के लिए कौन सा आलू है बेस्ट, जानें फर्क

पनीर: 250 ग्राम (लंबे और पतले टुकड़ों में कटा हुआ)

सब्जियां: 1 बड़ा प्याज (पतला लंबा कटा), 1 शिमला मिर्च (पतली लंबी कटी), 1 टमाटर (बीज निकालकर लंबा कटा)

तड़का और हरी मिर्च: 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, 2 हरी मिर्च (बीच से कटी हुई)

मसाले: 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ½ छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ½ छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी

तेल/घी: 2 बड़े चम्मच तेल या घी, 1 बड़ा चम्मच मक्खन (बटर)

Advertisement

बनाने का आसान तरीका 

पैन गरम करें: एक चौड़ी और भारी तले वाली कड़ाही या लोहे के पैन में तेल और बटर डालकर हाई फ्लेम पर गरम करें.

तड़का लगाएं: तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा डालें और चटकने दें. फिर अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए भूनें.

सब्जियां भूनें: कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डालें. तेज फ्लेम पर तब तक चलाएं जब तक कि सब्जियों का क्रंच बना रहे.

टमाटर और मसाले: अब कटे हुए टमाटर डालें और हल्का चलाएं (टमाटर को गलने न दें). फिर हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालकर 30 सेकेंड के लिए भूनें.

पनीर और खुरचन का जादू: अब पनीर के टुकड़े और हाथों से क्रश की हुई कस्तूरी मेथी डालें. तेज आंच पर हल्के हाथों से मिलाएं ताकि पनीर पैन के तले में चिपके मसालों को सोख ले और बढ़िया स्मॉकी फ्लेवर आ जाए.

फिनिशिंग: आखिर में ऊपर से गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश करें.

इस तरीके से करें सर्व

आपका गरमा-गरम, मसालेदार पनीर खुरचन तैयार है. इसे तंदूरी रोटी, नान या पराठे के साथ मजे से परोसे. हालांकि इसके साथ पुलाव और पूड़ी भी खा सकते हैं. अगर इनके साथ में रायता हो तो इस खाने का मजा दोगुना हो जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    छात्रों की मांगें अनसुना करना सरकारों के लिए क्यों हुआ असंभव? देखें खबरदार |
    NTA का बड़ा एक्शन, पेपर सेट करने वाले 600 एक्सपर्ट हटाए गए, नई टीम बनी, 4 लेवल का चेकिंग सिस्टम |
    Malaiyo Recipe: ओस और दूध के झाग से बनी खास मिठाई! स्वाद चखने यहां विदेश से आ रहे लोग |
    बेटी ने राज़ बताने की धमकी दी तो मां ने प्रेमी संग उठाया खौफनाक कदम |
    'अनुपम खेर का बेटा है, सब कुछ आसानी से मिला होगा', सिकंदर को मिले ताने! खोई पहचान, छोड़ा फैमिली ग्रुप |
    हिमाचल में भारी बारिश से तबाही! लैंडस्लाइड में तीन की मौत, 88 सड़कें बंद |
    अन्नपूर्णा योजना का बजट बढ़ेगा, ज्यादा महिलाओं को मिलेंगे 3-3 हजार रुपये: CM शुभेंदु का ऐलान |
    Surya Ketu Sanyog: केतु की छाया में फंसे सूर्य! 30 दिन सुखों के लिए तरसेंगी ये 3 राशियां |
    BJP छोड़ते ही पूनावाला के तेवर बदले, बोले- ‘मिडिल क्लास ATM बन चुका है’ |
    ना अच्छी स्टोरी-एक्टिंग, ना कोई किसिंग सीन, फिर क्यों दिख रही आवारापन 2 की दीवानगी?
    Advertisement