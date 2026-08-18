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'फोटो किसी और की, दूल्हा कोई और...', मंडप में सेहरा उठते ही भड़की दुल्हन, राजस्थान से आई बारात बैरंग लौटी

फिरोजपुर के गुरुहरसहाय के टीटू खेड़ा गांव में राजस्थान के छतरगढ़ से आई बारात को बिना दुल्हन के लौटना पड़ा. दुल्हन ने मंडप में दूल्हे का चेहरा देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया. उसका आरोप था कि उसे किसी दूसरे युवक की तस्वीर दिखाई गई थी. पुलिस शिकायत के बाद दोनों पक्षों ने मामला आपस में निपटा लिया.

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दुल्हन ने शादी से किया इनकार. (Photo: ITG)
दुल्हन ने शादी से किया इनकार. (Photo: ITG)

पंजाब के फिरोजपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. गुरुहरसहाय इलाके के गांव टीटू खेड़ा में दुल्हन ने दूल्हे को देखते ही शादी से इनकार कर दिया. दुल्हन का कहना था कि मंडप में जिस युवक को दूल्हे के रूप में लाया गया, वह उस लड़के से अलग था जिसकी तस्वीर उसे शादी के लिए दिखाई गई थी. जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के छतरगढ़ से बारात गांव टीटू खेड़ा पहुंची थी. दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हुआ था और शादी की तैयारियां की गई थीं. बारात पहुंचने के बाद शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं.

इसी दौरान जब दुल्हन ने दूल्हे का चेहरा देखा तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद शादी का माहौल अचानक बदल गया. दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई और शादी की रस्में रोक दी गईं. दुल्हन ने आरोप लगाया कि शादी तय करते समय उसे किसी दूसरे लड़के की तस्वीर दिखाई गई थी. उसका कहना है कि जिस युवक की तस्वीर उसे दिखाई गई थी, मंडप में दूल्हे के रूप में कोई दूसरा शख्स मौजूद था.

दुल्हन के इस आरोप के बाद उसने शादी करने से इनकार कर दिया. फेरे शुरू होने से पहले ही पूरा कार्यक्रम रुक गया. इसके बाद राजस्थान से आई बारात को बिना शादी किए ही वापस लौटना पड़ा. वहीं राजस्थान से आए दूल्हे और उसके परिवार ने दुल्हन के आरोपों से अलग बात कही. दूल्हे और उसके परिवार का कहना है कि यह रिश्ता दोनों परिवारों की सहमति से तय हुआ था.

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छतरगढ़ से आई बारात को बिना दुल्हन लौटना पड़ा

दूल्हे का कहना है कि शादी से पहले मोबाइल फोन पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी होती रही थी. उनका कहना है कि रिश्ता तय होने से लेकर शादी तक परिवारों के बीच बातचीत होती रही और सब कुछ सहमति से हुआ. दूल्हे के नाना महेंद्र सिंह ने भी मामले को लेकर अपनी बात रखी. उनका कहना है कि दूल्हे की तस्वीरें बिचौलियों और लड़की की मां की ओर से ही दी गई थीं.

महेंद्र सिंह के मुताबिक, रिश्ता तय करने की प्रक्रिया में तस्वीरें इन्हीं लोगों की ओर से उपलब्ध कराई गई थीं. शादी के मंडप में दुल्हन के इनकार के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई. इस पूरे मामले में दुल्हन ने अपनी तरफ से आरोप लगाए, जबकि दूल्हे ने कहा कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से तय हुई थी. दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद मामले को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं.

शादी के मंडप में दुल्हन के अचानक इनकार के बाद मामला पुलिस तक भी पहुंचा. पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. डीएसपी गुरुहरसहाय तेजिन्द्रपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को दो दिन पहले लड़के वालों की तरफ से शिकायत मिली थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

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डीएसपी के मुताबिक, दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पुलिस के सामने रख रहे थे. पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान लिए और मामले को समझने की कोशिश की. डीएसपी तेजिन्द्रपाल सिंह ने बताया कि बाद में दोनों पक्षों की तरफ से मामले को आपस में निपटा लिया गया. इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ाया गया.

इस पूरे घटनाक्रम में शादी की रस्में पूरी नहीं हो सकीं. राजस्थान के छतरगढ़ से आई बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा. गांव टीटू खेड़ा में शादी के लिए सजा मंडप उस समय चर्चा में आ गया, जब दुल्हन ने दूल्हे का चेहरा देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया. दुल्हन का कहना था कि उसे शादी के लिए किसी और लड़के की तस्वीर दिखाई गई थी.

दोनों पक्षों ने पुलिस के सामने रखी अपनी-अपनी बात

वहीं दूल्हे और उसके परिवार का कहना था कि रिश्ता दोनों परिवारों की सहमति से तय हुआ था और शादी से पहले मोबाइल फोन पर बातचीत भी होती रही थी. पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और बाद में दोनों परिवारों ने मामले को आपस में सुलझा लिया.
 

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