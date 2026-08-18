‘ रवींद्र कोहिनूर, तो सुथार वो हीरा जिसे तराशना बाकी...', अजय जडेजा ने युवा स्पिनर की जमकर तारीफ

गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन युवा भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके. उनकी इस गेंदबाजी से इम्प्रेस होकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजय जडेजा ने उनकी तुलना एक ऐसे हीरे से की, जिसे अभी तराशना बाकी है.
सुथार ने 76 रन देकर 4 विकेट लिए और श्रीलंका की पहली पारी को 284 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. उनके साथ अनुभवी रवींद्र जडेजा ने भी 57 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. भारत ने श्रीलंका पर पहली पारी में 178 रन की बड़ी बढ़त हासिल की.
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अजय जडेजा ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं. हमने अभी रवींद्र जडेजा की काफी तारीफ की है. मानव सुथार भी बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वह पूरी तरह अलग तरह के गेंदबाज हैं. रवींद्र जडेजा इस समय अपने करियर के टॉप पर हैं, जबकि सुथार के करियर की अभी शुरुआत ही हुई है और वह शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.'
When the two left-arm all-rounders unite after a moving day in Galle 🏟️😁— BCCI (@BCCI) August 18, 2026
Manav Suthar 🤝 Ravindra Jadeja#TeamIndia | #SLvIND
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उन्होंने आगे कहा, 'उसके लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके साथ एक अनुभवी सीनियर बाएं हाथ का स्पिनर मौजूद है, जिसके पास काफी अनुभव है. अगर रवींद्र जडेजा वह 'कोहिनूर' हैं, जिसे पहले ही तराशकर ताज में सजा दिया गया है, तो मानव सुथार वह हीरा है जिसे अब तराशा जाएगा. हमने अभी तक उसकी पूरी चमक नहीं देखी है.'
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सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ अपने स्पेल की शुरुआत ही विकेट से की. उन्होंने अपनी पहली गेंद पर दिनेश चांदीमल को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया. इसके बाद लाहिरू उदारा को भी पवेलियन भेजा. गॉल की पिच पर उन्होंने टर्न और बाउंस का शानदार इस्तेमाल किया.
हालांकि, श्रीलंका ने एक समय 90 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद जोरदार वापसी की. निरोशन डिकवेला और दिनुषा ने छठे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी की. डिकवेला ने 80 रन बनाए, जबकि दिनुषा ने अपना पहला इंटरनेशनल शतक जड़ा.
इसके बाद भारत ने वापसी करते हुए श्रीलंका की पारी 284 रन पर समेट दी. इस तरह टीम इंडिया ने गॉल टेस्ट में मजबूत स्थिति बना ली है और मानव सुथार का प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई स्पिन टैलेंट के उभरने का संकेत दे रहा है.