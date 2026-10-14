जापान के समुद्री लुटेरों की वो कहानी, जो जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट से जुड़ गई

जापान की एक काल्पनिक कहानी, समुद्री लुटेरों का एक गिरोह और उनके झंडे पर बनी खोपड़ी. पहली नजर में सोचें तो इनका भारत की राजनीति, लोकतंत्र और जंतर-मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से क्या लेना-देना हो सकता है? हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान इसी जापानी मंगा सीरीज One-Piece के प्रतीक ने सुर्खियां बटोरीं. नेहा बोरा लाल रंग की टीशर्ट पहने नजर आईं, जिस पर यही निशान बना हुआ था. देखते ही देखते यह टीशर्ट सिर्फ एनीमे के दीवानों की दिलचस्पी का विषय नहीं रहा, बल्कि दुनियाभर में युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में पॉप कल्चर की बढ़ती भूमिका को समझने का जरिया भी बन गया. एक लोकप्रिय एनीमे का यह झंडा अब मनोरंजन की दुनिया से निकलकर राजनीतिक असंतोष और विरोध की तस्वीरों का हिस्सा बन चुका है. पर सवाल है कि हजारों किलोमीटर दूर जापान में रची गई इस काल्पनिक कहानी का प्रतीक वास्तविक दुनिया के आंदोलनों से कैसे जुड़ गया? इसका जवाब जानने के लिए One-Piece की दुनिया, उसके मुख्य किरदार लूफी और वहां मौजूद सत्ता के ढांचे को समझना जरूरी है.

और पढ़ें

वन पीस जापान की मशहूर मंगा सीरीज है, जिसे लेखक और मंगा कलाकार इचिरो ओडा ने बनाया है. इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी. मंगा दरअसल जापानी कॉमिक्स को कहा जाता है, जबकि एनीमे जापानी एनिमेशन को कहते हैं. दशकों से जारी यह कहानी दुनियाभर में लोकप्रिय है. इसका मुख्य किरदार मंकी डी. लूफी है, जो समुद्री लुटेरों का राजा बनने का सपना देखता है. वह अपने साथियों के साथ एक ऐसे खजाने की तलाश में निकलता है, जिसे One-Piece कहा जाता है.

लेकिन यह कहानी सिर्फ खजाने, समुद्री यात्राओं और लड़ाइयों तक सीमित नहीं है. इसके भीतर आजादी, दोस्ती, सत्ता, अन्याय और इंसान के अपने फैसले खुद लेने के अधिकार जैसे विचार भी मौजूद हैं. लूफी और उसके साथी कई बार ऐसे शासकों, ताकतवर अपराधियों और व्यवस्थाओं से भिड़ते हैं, जो आम लोगों की जिंदगी पर अपना नियंत्रण थोपते हैं. यही वजह है कि इस कहानी को केवल रोमांचक कारनामों की सीरीज के रूप में देखना इसके एक बड़े पहलू को नजरअंदाज करना होगा.

Advertisement

ब्लू प्लैनेट की दुनिया में क्या है खास?

One-Piece की कहानी एक काल्पनिक ग्रह पर घटती है, जिसे आमतौर पर ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. इस दुनिया में समुद्रों का बड़ा हिस्सा है और आबादी हजारों द्वीपों पर बसी हुई है. यहां ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू और साउथ ब्लू नाम के चार बड़े समुद्री क्षेत्र हैं. इनके अलावा ग्रैंड लाइन नाम का एक खतरनाक समुद्री रास्ता है, जहां मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां यात्रा को बेहद मुश्किल बना देती हैं. ग्रैंड लाइन का दूसरा हिस्सा न्यू वर्ल्ड कहलाता है, जहां दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर समुद्री शक्तियों का प्रभाव है.

इस दुनिया के अलग-अलग द्वीपों पर अलग-अलग तरह की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं. कहीं राजशाही है, कहीं किसी तानाशाह का शासन, तो कहीं आम लोग शोषण और हिंसा के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं. लूफी और उसका दल जब इन द्वीपों पर पहुंचता है, तो उनकी यात्रा कई बार वहां के लोगों की समस्याओं से जुड़ जाती है. वे ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो अपनी आजादी खो चुके हैं या किसी ताकतवर शासक के सामने बेबस हैं.

लूफी का मकसद दुनिया का शासक बनना नहीं है, लेकिन वह अपने दोस्तों और उन लोगों पर होने वाला अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, जिनसे उसका जुड़ाव हो जाता है. इस तरह एक समुद्री खजाने की तलाश की कहानी अलग-अलग समाजों में सत्ता और आजादी के संघर्ष की कहानी भी बन जाती है.

Advertisement

वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है?

One-Piece की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू है वर्ल्ड गवर्नमेंट. यह किसी एक देश की सरकार नहीं, बल्कि एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय सत्ता है, जिसका प्रभाव ब्लू प्लैनेट के ज्यादातर देशों पर है. करीब 800 साल पहले 20 राजघरानों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी. आज दुनिया के अनेक देश इस व्यवस्था के सदस्य हैं. वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास अपना राजनीतिक और सैन्य ढांचा है, जिसमें मरीन और खुफिया एजेंसियों जैसी संस्थाएं शामिल हैं. मरीन का घोषित काम समुद्री लुटेरों और अपराधियों से लड़ना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. पहली नजर में यह व्यवस्था दुनिया में शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए बनी दिखाई देती है, लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ इसकी सत्ता के कई विवादास्पद पहलू सामने आते हैं.

वर्ल्ड गवर्नमेंट की सत्ता का सबसे विवादास्पद चेहरा वर्ल्ड नोबल्स हैं. ये उन राजघरानों के वंशज हैं, जिन्होंने विश्व सरकार की स्थापना की थी. उन्हें आम लोगों से ऊपर माना जाता है और उनके पास असाधारण विशेषाधिकार हैं. कहानी में इनके कुछ सदस्यों को आम नागरिकों के साथ क्रूर व्यवहार करते, गुलामी की व्यवस्था का लाभ उठाते और अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों की जिंदगी को महत्वहीन समझते दिखाया गया है. इससे एक ऐसी व्यवस्था की तस्वीर सामने आती है, जिसमें कानून और ताकत का इस्तेमाल हर व्यक्ति के लिए समान तरीके से नहीं होता. हालांकि, कहानी में हर सरकारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है और हर समुद्री लुटेरा भी न्याय के पक्ष में नहीं खड़ा होता. असल संघर्ष इस बात का है कि सत्ता का इस्तेमाल लोगों की रक्षा के लिए हो रहा है या उन्हें नियंत्रित करने के लिए.

Advertisement

वहीं, लूफी किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं है और न ही वह दुनिया पर शासन करने के लिए समुद्र में निकला है. उसका सपना समुद्री लुटेरों का राजा बनना है. लेकिन उसकी एक खासियत उसे बार-बार ताकतवर लोगों से टकराव की स्थिति में ला देती है. वह अपने दोस्तों की रक्षा करता है और जब किसी जगह आम लोगों पर अत्याचार होता देखता है, तो कई बार वहां के शोषक शासक को चुनौती देता है. इसी वजह से उसका संघर्ष कभी तानाशाहों, कभी ताकतवर अपराधियों और कभी वर्ल्ड गवर्नमेंट के हितों से टकराता है.

कहानी में लूफी का संघर्ष धीरे-धीरे एक बड़े ऐतिहासिक रहस्य से भी जुड़ता जाता है. वर्ल्ड गवर्नमेंट का अतीत, प्राचीन सभ्यताएं, जॉय बॉय और विल ऑफ डी. जैसे रहस्य इस दुनिया की मौजूदा सत्ता को समझने में अहम हैं. हालांकि, इन सभी रहस्यों का अंतिम जवाब अभी कहानी में पूरी तरह सामने नहीं आया है. इसलिए लूफी को सीधे विश्व सरकार को गिराने के राजनीतिक मिशन पर निकला नायक कहना सही नहीं होगा. उसकी यात्रा का मूल आधार अपने सपने और आजादी के साथ जीना है, लेकिन रास्ते में सामने आने वाला अन्याय उसे बार-बार ताकतवर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर देता है.

कैसे बना समुद्री लुटेरों का झंडा विरोध का प्रतीक?

Advertisement

लूफी के दल को स्ट्रॉ हैट पाइरेट्स कहा जाता है. उसके झंडे पर एक खोपड़ी, क्रॉस की हुई हड्डियां और ऊपर भूसे से बनी टोपी दिखाई देती है. इस तरह के समुद्री लुटेरों के झंडे को जॉली रोजर कहा जाता है. कहानी में यह झंडा सबसे पहले लूफी और उसके साथियों की पहचान है. लेकिन प्रशंसकों के लिए इसके साथ दोस्ती, आजादी, अपने उसूलों के लिए लड़ने और ताकतवर लोगों के सामने न झुकने जैसे विचार भी जुड़ गए हैं. झंडे पर किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, न किसी नेता का चेहरा. इसका डिजाइन सरल है और इसे पहचानने के लिए किसी खास भाषा की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि यह प्रतीक कहानी से बाहर निकलकर भी लोगों का ध्यान खींच सकता है.

हालांकि, One-Piece की दुनिया में समुद्री लुटेरे हमेशा अच्छे और सरकार हमेशा बुरी नहीं होती. कुछ समुद्री लुटेरे निर्दोष लोगों का शोषण करते हैं, जबकि कुछ सरकारी अधिकारी न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं. कहानी का केंद्रीय सवाल किसी एक संस्था को पूरी तरह सही या गलत ठहराना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि ताकत का इस्तेमाल किसके हित में हो रहा है.

इंडोनेशिया से नेपाल तक प्रदर्शनों में क्यों दिखा झंडा?

One-Piece के इस झंडे की मौजूदगी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रही. 2023 में इंडोनेशिया में फिलिस्तीन के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन के दौरान भी यह प्रतीक नजर आया था. 2025 में इंडोनेशिया में सरकारी नीतियों और सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान इसकी मौजूदगी चर्चा में रही.

Advertisement

उसी साल नेपाल में युवाओं के बड़े आंदोलन के दौरान भी स्ट्रॉ हैट पाइरेट्स का झंडा दिखाई दिया. नेपाल में भ्रष्टाचार, राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता के रवैये से नाराज युवाओं के आंदोलन की तस्वीरों में यह झंडा वायरल हुआ. सितंबर 2025 में वहां आंदोलन ने सरकार को गंभीर संकट में डाल दिया और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा.

इसका एक बड़ा कारण इंटरनेट और सोशल मीडिया हैं. अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले युवा एक ही एनीमे देखते हैं, एक ही किरदारों को पहचानते हैं और एक ही मीम साझा करते हैं. जब वे अपने समाज की किसी समस्या पर नाराज होते हैं, तो अपनी साझा सांस्कृतिक दुनिया से भी प्रतीक चुन सकते हैं. किसी झंडे या किरदार के जरिए वे ऐसी बात कह सकते हैं, जिसे लंबे भाषण या पारंपरिक राजनीतिक नारे के बिना भी समझा जा सके. इस तरह जापान की एक काल्पनिक कहानी का प्रतीक दक्षिण-पूर्व एशिया से होते हुए दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहचाना जाने लगा. लेकिन अलग-अलग देशों में इसे अपनाने वाले लोगों की मांगें और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं. झंडे का एक जैसा होना उनके आंदोलन का एक जैसा होना साबित नहीं करता.

जंतर-मंतर के प्रदर्शन से कैसे जुड़ी जापान की कहानी?

Advertisement

हाल ही में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हुआ. इसी दौरान AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा लाल रंग की One-Piece टीशर्ट में नजर आईं, जिस पर स्ट्रॉ हैट पाइरेट्स का प्रतीक बना था. उनकी टीशर्ट ने इस जापानी एनीमे और दिल्ली के प्रदर्शन के बीच एक दिलचस्प सांस्कृतिक कड़ी की ओर ध्यान खींचा.

One-Piece में ब्लू प्लैनेट की दुनिया काल्पनिक है. लूफी वास्तविक समुद्री लुटेरा नहीं है और वर्ल्ड गवर्नमेंट भी किसी वास्तविक देश की सरकार नहीं है. लेकिन आजादी, अन्याय, सत्ता के दुरुपयोग, विशेषाधिकार और इतिहास को नियंत्रित करने जैसे सवाल वास्तविक दुनिया में भी मौजूद हैं. जब किसी कहानी में किरदार इन सवालों से जूझते हैं, तो दर्शक उनके संघर्ष को अपने अनुभवों और सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ सकते हैं. यही पॉप कल्चर की ताकत है. फिल्में, कॉमिक्स, एनीमे और संगीत केवल मनोरंजन नहीं करते, वे लोगों को साझा प्रतीक और संदर्भ भी देते हैं.

आज की युवा पीढ़ी के लिए अपनी बात कहने के तरीके बदल रहे हैं. राजनीतिक झंडों, नारों और पोस्टरों के साथ अब मीम्स, फिल्मों के संवाद, एनीमे के किरदार और ऑनलाइन समुदायों से जुड़े प्रतीक भी दिखाई देते हैं. ऐसे प्रतीक किसी आंदोलन की मांगों का पूरा विवरण नहीं देते, लेकिन लोगों का ध्यान खींच सकते हैं और उन्हें एक साझा पहचान का एहसास करा सकते हैं. One-Piece का झंडा इसी बदलाव का उदाहरण है. अलग-अलग देशों में इसे अपनाने वाले लोग अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसके अर्थ निकाल सकते हैं. इसका इस्तेमाल अपने आप में किसी एक वैश्विक आंदोलन या साझा राजनीतिक एजेंडे का प्रमाण नहीं है.

जापान की काल्पनिक कहानी से जंतर-मंतर तक पहुंची यह कड़ी बताती है कि आज संस्कृति और राजनीति की दुनिया पूरी तरह अलग-अलग नहीं रह गई हैं. एक तरफ लूफी की यात्रा है, जिसमें वह अपने सपने और साथियों की आजादी के लिए समुद्रों में भटकता है. दूसरी तरफ वास्तविक दुनिया के युवा हैं, जो अपने-अपने मुद्दों पर विरोध दर्ज कराने के लिए परिचित सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं. दोनों के बीच समानता घटनाओं की नहीं, बल्कि उन विचारों की है जिन्हें लोग इस कहानी से जोड़ते हैं.

---- समाप्त ----