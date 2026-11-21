सर्दियों के मौसम में दोपहर के खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अक्सर थाली में बूंदी या खीरे का रायता परोसा जाता है. लेकिन अगर आप रोज-रोज वही एक जैसा रायता खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस विंटर सीजन में आंवले का चटपटा रायता एक बेहतरीन और सुपरहेल्दी विकल्प है. विटामिन-सी और फाइबर से भरपूर आंवला जब ताजे दही, काले नमक और राई-कढ़ी पत्ते के तड़के के साथ घुलता है, तो इसका कसैलापन पूरी तरह खत्म हो जाता है. यह पाचक रायता सादे दाल-चावल, पराठे या पूरी का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है. आइए जानते हैं इसे मिनटों में बनाने का सबसे आसान तरीका...

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आवश्यक सामग्री:

ताजे आंवले: 3-4 (उबले हुए)

ताजा गाढ़ा दही: 1.5 कप (अच्छी तरह फेंटा हुआ)

हरी मिर्च: 1-2 (बारीक कटी हुई)

भुना जीरा पाउडर: आधा छोटा चम्मच

काला नमक: आधा छोटा चम्मच

सादा नमक: स्वादानुसार

बारीक कटा हरा धनिया: 1 बड़ा चम्मच

तड़के के लिए: 1 छोटा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच राई (सरसों के बीज), एक चुटकी हींग, 5-6 कढ़ी पत्ते

बनाने की विधि:

दही फेंटें: एक बड़े बाउल में 1.5 कप ताजा दही लें और मथानी या व्हिस्क की मदद से स्मूथ होने तक फेंट लें.

सामग्री मिलाएं: फेंटे हुए दही में कद्दूकस किया हुआ उबला आंवला, बारीक कटी हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.

तड़का तैयार करें: एक छोटे तड़का पैन में 1 छोटा चम्मच तेल गरम करें. इसमें राई, हींग और कढ़ी पत्ते डालकर चटकाएं.

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तड़का लगाएं: तैयार तड़के को तुरंत दही और आंवले के मिश्रण के ऊपर डालें और ढक दें ताकि तड़के की खुशबू रायते में समा जाए.

मिक्स करें: 1 मिनट बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह मिलाएं और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश करें.

आपका गरमा-गरम पराठों और दोपहर के खाने के लिए चटपटा आंवला रायता तैयार है! इसे थोड़ा ठंडा करके सर्व करें.

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