हैदराबाद पुलिस ने एक त्वरित कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल परिसर से अगवा की गई सात दिन की बच्ची को सुरक्षित बचा लिया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार यह घटना 20 नवंबर को हुई. उस समय बच्ची के माता-पिता, सोनी कुमारी और अमरेश कुमार, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे. बिहार के भागलपुर के रहने वाले यह दंपति 13 नवंबर से अस्पताल में थे, जब सोनी ने बच्ची को जन्म दिया था.

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शाम करीब 7:30 बजे, माता-पिता ने गांधी नगर पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि एक अज्ञात महिला ने सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने के बहाने उनकी नवजात बच्ची को ले लिया. आरोपी महिला ने बच्ची के पिता से संपर्क किया, उन्हें सरकारी योजना के तहत आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया और उनसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले ली. जब पिता दस्तावेज लेने गए, तो वह महिला बच्ची को लेकर वहां से भाग गई. पास ही श्रीनिवास बेकरी के सामने एक स्कूटर पर उसका एक साथी इंतजार कर रहा था, जिसकी मदद से वे वहां से फरार हो गए.

शिकायत मिलने के बाद गांधी नगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत मामला (क्राइम नंबर 413/2026) दर्ज किया. आरोपियों को पकड़ने और बच्ची को सुरक्षित बचाने के लिए सिकंदराबाद जोन और टास्क फोर्स की 10 से अधिक विशेष टीमें तैनात की गईं. जांचकर्ताओं ने श्रीनिवास बेकरी, पास की एक मेडिकल दुकान और आरोपियों के भागने के संभावित रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की. पुलिस ने स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर पता लगा लिया, जिससे वे इसके मालिक किरण कुमार रेड्डी तक पहुंच गए. पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि बोडुप्पल की रहने वाली एक समाज सेविका, हेमलता ने निजी इस्तेमाल के लिए यह वाहन लिया था.

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इसके बाद पुलिस ने हेमलता और उसके साथी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया और स्कूटर भी बरामद कर लिया. पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि हेमलथा ने नवजात बच्ची को एक ऐसे जोड़े शमीना बेगम और उनके पति इमरान को 1 लाख रुपये में बेचने की योजना बनाई थी, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी. बताया गया है कि 11 नवंबर को नसरीन के जरिए फोन-पे (PhonePe) ट्रांजैक्शन के माध्यम से उसे 50,000 रुपये की अग्रिम राशि (एडवांस) मिली थी.

1 लाख में रुपये में हुआ बच्चे का सौदा

पुलिस के अनुसार हेमलथा की नसरीन से करीब चार महीने पहले जान-पहचान हुई थी.जब उसे पता चला कि नसरीन की छोटी बहन शमीना और उनके पति एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो हेमलथा ने 1 लाख रुपये के बदले उन्हें बच्चा दिलाने का प्रस्ताव दिया. 19 नवंबर को, हेमलथा और रिजवान गांधी अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में गए और नवजात बच्ची को अपना निशाना बनाया. उन्हें पता चला कि बच्ची का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और यह उनकी दूसरी बेटी है.

इसके बाद हेमलथा बच्ची के पिता के पास गई उन्हें सरकारी आर्थिक मदद दिलाने का वादा किया और कुछ फॉर्मों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए. आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने का बहाना बनाकर वह पिता को बच्ची से दूर ले गई और रिजवान की मदद से बच्ची का अपहरण कर लिया. आगे की जांच में पुलिस अन्य आरोपियों तक पहुंची, जिनमें नसरीन, उसके पति मोहम्मद जानी, शमीना बेगम और इमरान शामिल थे. नवजात बच्ची को आरोपियों के चंगुल से सुरक्षित बरामद कर लिया गया और उसके माता-पिता से मिला दिया गया.

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सभी छह आरोपियों—हेमलथा, रिजवान, नसरीन, मोहम्मद जानी, शमीना बेगम और इमरान—को गिरफ्तार कर लिया गया है. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने सिकंदराबाद ज़ोन की लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और टास्क फोर्स के जवानों की तारीफ की, जिन्होंने मिलकर काम करते हुए इस मामले का खुलासा किया और बहुत कम समय में नवजात बच्ची को सुरक्षित बचा लिया. इस मामले का खुलासा डीसीपी रक्षिता के नेतृत्व में सिकंदराबाद ज़ोन पुलिस और टास्क फोर्स ने किया, जबकि एडिशनल डीसीपी जे. नरसैया और अन्य अधिकारियों ने जांच की निगरानी की. गांधी नगर पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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