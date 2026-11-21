भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का विवाद अब ब्लाइंड क्रिकेट तक पहुंच गया है. दरअसल, ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप के फाइनल के बाद भारतीय टीम ने एक पाकिस्तानी अंपायर के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (CABI) का कहना है कि एक वीडियो में पाकिस्तानी अंपायर खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाते दिख रहे हैं. इस दौरान उनके इशारे फाइटर जेट क्रैश होने की नकल जैसे लग रहे हैं.

और पढ़ें

CABI ने अंपायर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैच अधिकारियों को किसी भी टीम के साथ जश्न मनाते नहीं दिखना चाहिए. मालूम हो, बारिश से प्रभावित फाइनल और पाकिस्तान को विजेता घोषित किए जाने को लेकर पहले से ही दोनों टीमों के बीच तनाव है.

अंपायर की निष्पक्षता पर CABI ने उठाए सवाल

CABI ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी अंपायर ने पूरे ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 में अंपायरिंग की थी. इसके बावजूद वह पाकिस्तान की टीम के साथ जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं.

संघ ने कहा कि अंपायर का काम निष्पक्ष रहना है. उन्हें किसी भी टीम के साथ खड़ा या उसका समर्थन करते हुए नहीं दिखना चाहिए. CABI का कहना है कि मैच अधिकारियों से तटस्थ व्यवहार की उम्मीद की जाती है.

This Pakistani umpire officiated throughout the Asia Cup Cricket for the Blind 2026, yet is seen celebrating with the Pakistan team. As per the principles of officiating, an umpire must remain neutral and should never be seen aligning with any team. https://t.co/tFFGgALZpd — Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 21, 2026

फाइनल खेले बिना पाकिस्तान को मिला था खिताब

Advertisement

इससे पहले ढाका में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप का फाइनल बारिश के कारण नहीं हो सका था. इसके बावजूद पाकिस्तान को बेहतर रन रेट के आधार पर चैंपियन घोषित कर दिया गया.

हालांकि, भारतीय टीम ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी. उसका कहना था कि जब फाइनल खेला ही नहीं गया और रिजर्व डे भी नहीं था, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए था.

विवाद तब और बढ़ गया, जब वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल (WBCC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख सुल्तान शाह ने तकनीकी समिति की संयुक्त विजेता घोषित करने की सिफारिश को नहीं माना. इसके बाद मैच रेफरी को पाकिस्तान को विजेता घोषित करने का निर्देश दिया गया.

CABI के सचिव शैलेंद्र ने इस फैसले की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने मैदान पर फाइनल खेले बिना ही खिताब हासिल कर लिया. शैलेंद्र ने कहा कि नेट रन रेट का इस्तेमाल लीग स्टेज में टीमों की क्वालिफिकेशन तय करने के लिए होता है. उनके मुताबिक, फाइनल के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था.

The trophy was awarded to Pakistan without the final being played. WBCC President and Pakistan Blind Cricket Council President Sultan Shah overruled the WBCC Technical Committee’s decision to declare joint winners, forcing the match referee to announce the same decision. https://t.co/XHoRsSo48D — Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 20, 2026

भारतीय टीम ने ट्रॉफी सेरेमनी का किया था बहिष्कार

Advertisement

भारत ने इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर हिस्सा लिया था. टीम ने 2016 में यह खिताब जीता था. ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ने भारत को एक विकेट से हराया था और प्वाइंट्स टेबल पर टॉप था. वहीं, भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.

पाकिस्तान को विजेता घोषित किए जाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी वितरण समारोह में हिस्सा नहीं लिया. CABI ने यह चेतावनी भी दी कि जब तक विवाद का समाधान नहीं होता, वह भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर सकता है.

हारिस रऊफ भी 'जेट क्रैश'सेलिब्रेशन के लिए हुए ट्रोल

इस नए विवाद के बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का पुराना मामला भी चर्चा में आ गया है. सितंबर 2025 में एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में रऊफ ने ऐसे जेस्चर किए थे, जिन्हें फाइटर जेट गिराने की नकल माना गया था.

यह भी पढ़ें: ब्लाइंड एशिया कप फाइनल में भारत के साथ हुई साजिश, पाकिस्तान की नापाक चाल आई सामने, कप्तान ने खोल दी पोल

उन्होंने छह उंगलियां भी दिखाई थीं. इसे भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए दावों से जोड़कर देखा गया था. उस समय भी उनके इशारों की आलोचना हुई थी. अब ब्लाइंड क्रिकेट के पाकिस्तानी अंपायर का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के खेल मुकाबलों में ऐसे इशारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

---- समाप्त ----