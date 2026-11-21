मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 21 नवंबर का दिन बेहद भावुक रहा. सुबह वह हरिद्वार में अपनी मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. मां को अंतिम विदाई देने के बाद वह लखनऊ के लिए रवाना हो गए. शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया.

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इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका आभार जताया. जयंत चौधरी ने कहा कि निजी जीवन में इतने कठिन समय से गुजरने के बावजूद योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे. इससे जनता के प्रति उनका समर्पण दिखाई देता है. उन्होंने इसे कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण बताया.

चेहरे पर दिखी मां को खोने की पीड़ा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अतिथियों का स्वागत किया. हालांकि, मां को खोने का दुख उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था. इसके बावजूद उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर बात की. उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्किल्ड युवाओं के जीवन में आए बदलाव का जिक्र किया. इस तरह एक ही दिन में योगी आदित्यनाथ को मां को अंतिम विदाई देने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते देखा गया.

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शुक्रवार को हुआ था मां का निधन

योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का निधन शुक्रवार, 20 नवंबर को हुआ था. उस समय मुख्यमंत्री युवाओं को टैबलेट बांटने के बाद उनसे बातचीत कर रहे थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह गोरखपुर से अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां के अंतिम दर्शन किए. मां के निधन की खबर से शोक की लहर फैल गई थी. लोगों ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई. सभी ने दिवंगत सावित्री देवी की आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.



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