मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट जहां भी होता है, वहां की रौनक ही अलग होती है. लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ उनका ताजा शो केवल म्यूजिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उनके विरोधियों के लिए एक सीधा मंच भी बन गया.

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दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की खचाखच भरी भीड़ के सामने दिलजीत ने न केवल अपने पुराने सपने के पूरे होने की खुशी जताई, बल्कि उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो उनके गानों और कॉन्सर्ट पर लगातार पाबंदियां लगाने की मांग कर रहे हैं. अपने बेबाक अंदाज में उन्होंने मशहूर अंतरराष्ट्रीय बैंड 'कोल्डप्ले' का उदाहरण देते हुए देश में चल रहे 'दोहरे मापदंड' पर सीधा सवाल खड़ा किया और विरोधियों को एक बेहद खास संदेश भी दिया.

कोल्डप्ले का उदाहरण देकर उठाए सवाल

अहमदाबाद के मंच से दिलजीत दोसांझ ने अपने शो के खिलाफ हो रही शिकायतों पर खुलकर बात की. उन्होंने पिछले साल इसी स्टेडियम में हुए ब्रिटिश बैंड 'कोल्डप्ले' के कॉन्सर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जब कोल्डप्ले यहां आकर गाता है, "I'm feeling drunk and high" तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती.

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दिलजीत ने कहा कि उन्हें खुद कोल्डप्ले का यह गाना पसंद है, लेकिन सवाल यह है कि जब विदेशी कलाकार आकर ऐसा गाते हैं तो किसी को परेशानी नहीं होती, मगर जैसे ही दिलजीत गाता है तो लोगों को समस्या होने लगती है. उन्होंने मंच से सीधा पूछा कि आखिर यह डबल स्टैंडर्ड क्यों है?

विरोधियों की आलोचनाओं पर तंज कसते हुए दिलजीत ने अपनी भारतीय पहचान को भी मजबूती से सामने रखा. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे वह कहीं बाहर से आए हों, जबकि उनका जन्म यहीं हुआ है, वह किसी 'होनोलूलू' में पैदा नहीं हुए हैं. दिलजीत ने अपने साथ मंच पर मौजूद सभी म्यूजिशियंस की ओर इशारा करते हुए बताया कि ये सभी यहीं के जन्मे भारतीय हैं और इन्हीं के साथ वह पूरी दुनिया में घूमकर भारतीय व पंजाबी संगीत फैलाते हैं.

दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में पूरा हुआ सपना

इस विवाद से परे, दिलजीत के लिए यह शाम बेहद भावुक और खास भी रही. उन्होंने कहा कि लंदन के वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म करने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शो करने की उनकी बड़ी तमन्ना थी. उन्होंने याद किया कि पिछले साल जब उन्होंने कोल्डप्ले को यहां परफॉर्म करते देखा था, उसी दिन ठान लिया था कि एक दिन वह भी इस मैदान पर अपना शो करेंगे. अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि आज यह सपना पूरा हो गया है.

फिर सुनाया अपना खास शेर

अपने शो में रुकावट डालने और पाबंदियां लगाने वालों पर गुस्सा करने के बजाय दिलजीत ने बेहद शांत और चुटीले अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें पाबंदियां लगाने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, वह तो पूरे मजे ले रहे हैं और उनकी तरफ से उन सभी को भी 'आई लव यू' है.

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अपनी बात को समेटते हुए दिलजीत ने मजाक में कहा कि वह एक शेर सुना रहे हैं, क्या पता इसके बाद उस शेर पर भी पाबंदी लग जाए. उन्होंने पंजाबी में कहा, 'जो होया ए होणा ही सी, ते होनी रुकियां रुकदी नहीं, इक बारी जदों शुरू हो जावे, गल फिर ऐवें ही मुकदी नहीं.' इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी भी दी कि अगर कोई उन्हें छेड़ेगा, तो वह जवाब जरूर देंगे.

उन्होंने कहा कि उन्हें छेड़ा न जाए, वह अपना प्रोग्राम करेंगे, टैक्स भरेंगे और चले जाएंगे. अंत में उन्होंने अपने ऊपर चल रहे मामलों का जिक्र करते हुए एक और शेर पढ़ा, "कुछ उंझ वी राहवां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक वी सी, कुछ शहर दे लोक वी जालिम सन, कुछ मैनूं मरन दा शौक वी सी.'

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