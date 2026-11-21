तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलपति विजय ने शनिवार को संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन के चेन्नई स्थित वेडिंग रिसेप्शन में शिरकत की. सीएम विजय ने न्यूलीवेड्स को फूलों का गुलदस्ता देकर शादी की बधाई दी. सीएम विजय ब्लू रंग के कोट-पैंट में रिसेप्शन में पहुँचे और उनके स्टाइलिश लुक ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा. काव्या मारन के परिवार ने उनका स्वागत किया और विजय ने अनिरुद्ध-काव्या के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

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रिसेप्शन की एक फैमिली फोटो में सीएम विजय, अनिरुद्ध-काव्या और दोनों परिवारों के सदस्य एक साथ नजर आए. इस तस्वीर में अनिरुद्ध के माता-पिता लक्ष्मी रविचंदर और रवि राघवेंद्र, काव्या के माता-पिता कलानिधि मारन और कावेरी मारन भी दिखे.

पत्नी संगीता भी दिखीं

अनिरुद्ध और काव्या के रिसेप्शन में सीएम विजय के साथ उनकी पत्नी संगीता विजय भी नजर आईं. हालाँकि, तस्वीरों और वीडियो में दोनों को एक-दूसरे से काफी दूरी पर देखा गया, जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने खास तौर पर नोटिस किया.

हालाँकि, इस दूरी को लेकर कोई आधिकारिक बयान या पुष्ट कारण सामने नहीं आया है. इसलिए इसे सिर्फ रिसेप्शन की तस्वीरों पर आधारित सोशल मीडिया की चर्चा के तौर पर देखा जा रहा है. लंबे समय पर सीएम विजय की पत्नी को कैमरे पर पोज करते देखा गया. उनकी एक झलक ने फैंस के दिलों में खलबली मचा दी है.

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सितारों से सजी महफिल

रिसेप्शन में सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, महेश बाबू, सिद्धार्थ, अदिति राव हैदरी, निर्देशक एटली और राधिका सरथकुमार जैसे कई सेलेब्स पहुंचे. राजनीति से एम.के. स्टालिन, एडप्पाडी पलानीस्वामी और आंध्र प्रदेश के सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे. खेल जगत से मुथैया मुरलीधरन, भुवनेश्वर कुमार, केन विलियमसन, डेल स्टेन और डेनियल विटोरी भी इस जश्न में शामिल हुए. अनिरुद्ध और काव्या ने 11 नवंबर को ग्रीस में निजी समारोह में शादी की थी, जिसके बाद ये चेन्नई रिसेप्शन उनके परिवार, दोस्तों और उद्योग के बड़े नामों के लिए आयोजित किया गया.

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