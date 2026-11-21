अंबानी परिवार की बहुओं और बेटियों का स्टाइल अक्सर सुर्खियों में रहता है. कभी राधिका अंबानी अपने रॉयल लुक से लोगों का ध्यान खींचती हैं, तो कभी उनकी ननद ईशा अंबानी का फैशन चर्चा में आ जाता है. लेकिन इस बार राधिका अंबानी के साथ ही उनकी बड़ी बहन अंजलि मर्चेंट के लुक की भी खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में राधिका अपनी बड़ी बहन अंजलि मर्चेंट और पति अनंत अंबानी के साथ नजर आ रही हैं. इस तस्वीर में अंजलि मर्चेंट सारी लाइमलाइट चुरा ले गईं. इस तस्वीर में जहां अंजलि मर्चेंट अपनी डीप नेक रेड ड्रेस में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं, वहीं राधिका ने भी अपने ब्लैक आउटफिट से खूब ध्यान खींचा. अनंत अंबानी का ऑल-ब्लैक लुक भी इस तस्वीर में खास नजर आया.



रेड ड्रेस में अंजलि मर्चेंट ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज

सोशल मीडिया पर शेयर की गई फोटो में सबसे पहली नजर अंजलि मर्चेंट के लुक पर जाती है. उन्होंने रेड कलर की डीप नेक ड्रेस पहनी हुई है, जो उनके लुक को बेहद बोल्ड और ग्लैमरस बना रही है. ड्रेस की नेकलाइन से लेकर उसका फिट तक सभी कुछ उनके आउटफिट को खास अंदाज दे रहा था. इस रेड ड्रेस में अंजलि बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

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उन्होंने अपने लुक को डार्क फुटवियर के साथ कंप्लीट किया है. वहीं, खुले बाल उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. रेड कलर की ड्रेस में अंजलि का कॉन्फिडेंट अंदाज देखते ही बन रहा है.



ब्लैक ड्रेस में राधिका अंबानी भी लगीं स्टाइलिश

अंजलि के साथ छोटी बहन और अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी भी अपने फैशन सेंस से ध्यान खींच रही हैं. नीता अंबानी की बहुरानी ने इस मौके पर स्लीवलेस ब्लैक प्रिंटेड और एम्बेलिश्ड ड्रेस पहनी है. ड्रेस पर की गई डिटेलिंग उनके लुक को अट्रेक्टिव बना रही है. राधिका ने अपने आउटफिट के साथ ब्लैक हील्स कैरी की हैं. खुले बालों के साथ उनकी प्यारी मुस्कान पूरे लुक को और खूबसूरत बना रही है. ब्लैक आउटफिट में राधिका का अंदाज काफी क्लासी लग रहा है.



अंजलि के जीजू अनंत का ऑल-ब्लैक लुक भी रहा खास

वहीं, अनंत अंबानी भी अपने कैजुअल लेकिन स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट के साथ मैचिंग ब्लैक पैंट पहनी है. अपने इस मोनोक्रोम लुक को उन्होंने रेड टोन वाले शूज के साथ पेयर किया है. अनंत के रेड शूज उनके पूरे ब्लैक आउटफिट में अलग से उभरकर नजर आ रहे हैं. कुल मिलाकर उनका लुक काफी सिंपल और कूल है.



तीनों की तस्वीर ने खींचा ध्यान

इस तस्वीर में तीनों का अंदाज एक-दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है. जहां अंजलि ने रेड ड्रेस में ग्लैमरस अंदाज दिखाया, वहीं राधिका ब्लैक आउटफिट में क्लासी लगीं. दूसरी तरफ अनंत ने अपने कैजुअल लुक से फोटो को कंप्लीट किया. तीनों की यह साथ वाली तस्वीर फैमिली बॉन्डिंग के साथ-साथ उनके स्टाइलिश अंदाज की भी झलक दिखा रही है.

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