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बांका में 5 दिन से लापता युवक की लाश कुएं से बरामद, परिजनों ने 3 युवकों पर लगाया हत्या का आरोप

बिहार के बांका में पांच दिन से लापता 21 वर्षीय दशरथ गोस्वामी की लाश गांव के पास कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया. अब उसके परिजनों ने तीन युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

बिहार के बांका जिले से एक 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां सुईया थाना क्षेत्र के जेरुआ गांव में रहने वाला दशरथ गोस्वामी रविवार रात घर से अचानक लापता हो गया था. परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. करीब पांच दिन बाद गांव के पास एक कुएं से उसका शव बरामद किया गया. शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के तीन युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

परिजनों के मुताबिक, दशरथ रविवार रात अपनी दुकान से बाइक लेकर घर पहुंचा था. घर आने के कुछ देर बाद वह अचानक गायब हो गया. सोमवार सुबह परिवार के लोगों ने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद मिला. इसके बाद परिजनों ने आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश शुरू की. घर में दशरथ की बाइक और चप्पल मिलने से परिवार की चिंता और बढ़ गई.

काफी खोजबीन के बावजूद जब दशरथ का कोई पता नहीं चला तो उसके पिता छोटन गोस्वामी ने सुईया थाना पहुंचकर बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. परिवार के लोग लगातार अपने स्तर पर भी युवक की तलाश करते रहे. आसपास के इलाकों में खोजबीन के साथ रिश्तेदारों और परिचितों से भी उसके बारे में जानकारी जुटाई गई. लेकिन कई दिनों तक दशरथ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.

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दशरथ के लापता होने के पांचवें दिन गांव के समीप स्थित एक कुएं में युवक का शव होने की जानकारी सामने आई. शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाया. शव की पहचान दशरथ गोस्वामी के रूप में होते ही परिवार में कोहराम मच गया.

शव मिलने के बाद दशरथ के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. परिवार का आरोप है कि युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को कुएं में फेंका गया. परिजनों की ओर से पिंकू गोस्वामी, लक्षण गोस्वामी और कामदेव गोस्वामी पर हत्या का आरोप लगाया गया है. हालांकि, युवक की मौत के पीछे कथित वजह क्या थी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

घटना की सूचना मिलने के बाद बेलहर एसडीपीओ सुमित शेखर और सुईया थानाध्यक्ष कन्हैया झा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जांच टीम अब दशरथ के घर से लापता होने से लेकर कुएं से शव मिलने तक की पूरी कड़ी को जोड़ने में जुटी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लापता होने से पहले दशरथ किन लोगों के संपर्क में था.

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सुईया के थानाध्यक्ष कन्हैया झा के अनुसार, मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दशरथ घर से निकलने के बाद कहां गया था और उसके साथ क्या हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसकी मौत की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है.

फिलहाल दशरथ गोस्वामी की मौत को लेकर कई सवाल बने हुए हैं. युवक रविवार रात घर से कैसे और क्यों गायब हुआ, उसका मोबाइल कब और क्यों बंद हुआ और वह कुएं तक कैसे पहुंचा, पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है. परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के आरोपों की भी जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि युवक की मौत हत्या है या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी.

(बांका से दीपक कुमार का इनपुट)

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