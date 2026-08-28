दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 21 साल के छात्र की मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

दुर्गापुर के कांकसा इलाके में शुक्रवार को एक निजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 21 वर्षीय मेडिकल छात्र की मौत से हड़कंप मच गया. प्रथम वर्ष के छात्र अभिषेक कुमार का शव उसके हॉस्टल कमरे में फंदे से लटका मिला. घटना की जानकारी दोपहर करीब ढाई बजे सामने आई. मृतक अभिषेक कुमार बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था. घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज परिसर में मौजूद छात्रों और अधिकारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. छात्रों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अभिषेक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, अभिषेक का रूममेट नमाज पढ़ने के लिए गया था. जब वह वापस हॉस्टल के कमरे में लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. रूममेट ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उसने अन्य छात्रों को इसकी जानकारी दी. छात्रों ने दरवाजा और खिड़की के ऊपरी हिस्से से अंदर देखने की कोशिश की. इस दौरान उन्हें अभिषेक छत के पंखे से लटका हुआ दिखाई दिया. इसके बाद छात्रों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया. अभिषेक को नीचे उतारा गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

मेडिकल संस्थान के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल घटना के पीछे की सही वजह सामने नहीं आई है. आने वाले दिनों में छात्रों की परीक्षाएं होने की बात सामने आई है. ऐसे में पढ़ाई या परीक्षा का दबाव एक संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने साफ किया है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. घटना की जानकारी अभिषेक के परिवार को दे दी गई है. परिवार को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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हॉस्टल में 21 वर्षीय छात्र ने लगाई फांसी

असनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रास्प्रित सिंह ने फोन पर बताया कि घटना को प्रथम दृष्टया संदिग्ध आत्महत्या के रूप में रिपोर्ट किया गया है. उन्होंने बताया कि मृतक बिहार का रहने वाला था. DCP ने बताया कि अभिषेक के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है. फिलहाल परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि जांच अभी शुरुआती स्तर पर है और इस समय छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों पर किसी तरह की निश्चित टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.

पुलिस का कहना है कि परिवार की ओर से शिकायत मिलने पर मामले की आगे जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं को देख रही है. अधिकारियों के मुताबिक, कॉलेज परिसर में रैगिंग की किसी घटना की जानकारी नहीं है. संस्थान की ओर से कैंपस को रैगिंग मुक्त बताया गया है. अभिषेक के शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच से उसकी मौत की परिस्थितियों और सही वजह के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. छात्र की मौत की जानकारी उसके परिवार को दे दी गई है. वहीं कॉलेज प्रशासन और पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं. अभिषेक मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था. आने वाले दिनों में परीक्षा होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा के दबाव को उसकी मौत की वजह मानकर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया है. रैगिंग से जुड़ी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि अभिषेक की मौत किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल पुलिस ने मामले को संदिग्ध आत्महत्या के तौर पर दर्ज कर जांच शुरू की है.

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नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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