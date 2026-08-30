तुकाराम मुंढे की छापेमारी का असर! अब घर में पनीर बना रहीं ट्विंकल खन्ना, शेयर किया पोस्ट

ट्विंकल खन्ना ने फूड सेफ्टी रेड और महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंढे की कार्रवाई पर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की है. अपने हालिया 'मिसेज फनीबोन्स' कॉलम में एक्ट्रेस ने अपने खास मजाकिया अंदाज में फूड बिजनेस पर हो रही कार्रवाई और उससे मिल रही चर्चा पर कटाक्ष किया है.

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ट्विंकल खन्ना ने क्या लिखा?

ट्विंकल ने 30 अगस्त को इंस्टाग्राम पर अपने कॉलम का एक हिस्सा शेयर किया. कई स्लाइड्स के जरिए उन्होंने फूड सेफ्टी ड्राइव का मजाक उड़ाया, जिसमें रेस्टोरेंट बंद होने, डोमिनोज आउटलेट के सस्पेंशन और रेड के बाद खाने-पीने की जगहों पर बढ़ते डर का जिक्र किया गया.

उनके नोट में लिखा था, 'पुराने दिनों में, जब मैं मेलों में एक्टिंग करने के बजाय घूमने जाती थी, तो 'बुड्ढी के बाल' (कॉटन कैंडी) चमकीले गुलाबी रंग के होते थे. अब, यह मेरे बालों की जड़ों के रंग (टच-अप के बीच) जैसा हो गया है, और आखिरकार अपने नाम को सही साबित कर रहा है. गुलाबी रंग का गायब होना FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे की वजह से है. उनके आने के बाद सैकड़ों रेस्टोरेंट डोमिनोज़ की तरह गिर गए हैं, जिसमें डोमिनोज भी शामिल है. जहां मुंढे जाते हैं, वहां 'मुंडियां' (सिर) लुढ़कती हैं.'

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फिर ट्विंकल मजाक को अपने घर के करीब लाती हैं और सोचती हैं कि अगर मुंढे उनके घर में फूड क्वालिटी की जांच करें तो क्या होगा? उन्होंने मजाक में अपनी रसोई की जांच करने और 'शाही मसाला' का एक्सपायर्ड पैकेट मिलने के बारे में बात की.

'मिस्टर मुंढे से प्रेरित होकर, मैं अपनी रसोई में रेड करती हूं. मुझे 'शाही मसाला' का एक पैकेट मिलता है जो लगभग उसी समय एक्सपायर हो गया था जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था. जो लोग हमारे इतिहास की किताबों से मुगलों को मिटाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले लंच से शुरुआत करनी चाहिए. अपने कोफ्ते, कोरमे और कबाब छोड़ दें. आप मुगलाई पनीर (असली या नकली) का मजा भी नहीं ले सकते और उसे खा भी नहीं सकते.'

एक्ट्रेस ने लिखा, 'जब से नकली पनीर का स्कैम सुर्खियों में आया है, मेरी मां और मैंने घर पर ही पनीर बनाना शुरू कर दिया है. हमारी पुरानी बहस अब भी जारी है. उनके घर पर, एक लीटर दूध से 250 ग्राम पनीर निकलता है. मुझे उतने ही दूध से 180 ग्राम पनीर मिलता है. अब बात इस पर भी आ गई है कि किसका पनीर ज्यादा स्वादिष्ट है. मुझे लगता है कि आगे चलकर वह यह भी पूछने लगेंगी कि किसका पनीर ज्याजा सफ़द है, और हो सकता है कि मैं अपने पनीर में डिटर्जेंट डालने लगूं. यह बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, असल में उतनी अजीब है नहीं. हाल ही में एक न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया था कि बिहार के नालंदा जिले में कुछ छात्र इसलिए बीमार पड़ गए क्योंकि नमक की जगह डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया गया था.'



ट्विंकल खन्ना ने किया कटाक्ष

इसके बाद कॉलम रसोई से रेस्टोरेंट की ओर बढ़ता है, जहां वह सोचती हैं कि क्या मुंढे ने रेस्टोरेंट में किसी सेफ्टी नियम की जांच की है. इसके बाद फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन पर एक और मजाकिया नजरिया पेश किया जाता है, जिसमें कॉकटेल रेसिपी का ट्विस्ट है.

एक्ट्रेस ने लिखा, 'हम तंदूरी ब्रोकली और चिकन टिक्का ऑर्डर करते हैं. फिर मैं वेटर से पूछती हूं, 'क्या मुंढे ने आपके रेस्टोरेंट की जांच की है?’ 'हां मैडम, पिछले हफ्ते. हम पास हो गए.' 'तो फिर मैं बिना किसी डर के पनीर टिक्का ऑर्डर कर सकती हूं.' सबसे पहले हमारी ड्रिंक्स आती हैं, और फिर स्टार्टर्स. मैं टूथपिक से पनीर का टुकड़ा उठाती हूं. मुंह तक पहुंचने से पहले ही वह टूटकर मेरी मार्टिनी में गिर जाता है. मैं दूसरी ड्रिंक मंगवाने के बारे में सोचती हूं. फिर मुझे लगता है कि यह टोस्ट के लिए एकदम सही है. मैं इसे ‘मुंढे की मार्टिनी’ नाम देती हूं. जिन, वर्मुथ, ऑलिव और पनीर. शेक किया हुआ, स्टिर नहीं किया हुआ.'

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अपने हमेशा की तरह मजेदार लिखने के अंदाज में, ट्विंकल खाने की सुरक्षा, रेस्टोरेंट की जांच और मुंढे की कार्रवाई पर चल रही बातचीत को मजेदार कमेंट्स में बदल देती हैं. सिर्फ कार्रवाई पर टिप्पणी करने के बजाय, वह रोजमर्रा की स्थितियों- जैसे घर पर मसाले का पुराना पैकेट या रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने का इस्तेमाल करके इस विषय पर अपना व्यंग्यात्मक नजरिया पेश करती हैं.

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