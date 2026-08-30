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मुंबई के बांद्रा में बड़ा सड़क हादसा... महिला ने 9 साल के बच्चे को मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

Mumbai Crime News: मुंबई के बांद्रा में एक कार ने 9 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. कार महिला ड्राइवर चला रही थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

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बांद्रा पुलिस ने महिला ड्राइवर को हिरासत में लिया.(Photo:ITG)
बांद्रा पुलिस ने महिला ड्राइवर को हिरासत में लिया.(Photo:ITG)

मायानगरी मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक तेज रफ्तार लग्जरी कार (टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस) ने 9 साल के मासूम बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि कार की चपेट में आने से मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

चश्मदीदों के मुताबिक, हादसा बांद्रा की एक व्यस्त सड़क पर हुआ. कार को एक महिला ड्राइवर चला रही थी. टक्कर लगने के तुरंत बाद आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही बांद्रा पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और दुर्घटना में शामिल वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है.

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हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल भेज दिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस महिला ड्राइवर से पूछताछ कर हादसे के कारणों  का पता लगाने में जुटी है.

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