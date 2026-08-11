scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दौड़े-दौड़े तेहरान पहुंचे मोहसिन नकवी, ईरान-US के बीच जल्द हो सकती है डील

ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौते की अटकलों के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी तेहरान पहुंचे हैं. वहीं, पाकिस्तान का दावा है कि दोनों देश जल्द ही किसी समझौते पर मुहर लगा सकते हैं.

Advertisement
X
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए तेहरान पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री. (File Photo: Reuters)
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए तेहरान पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री. (File Photo: Reuters)

ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी मंगलवार को तेहरान पहुंचे. उनका यह अचानक हुआ दौरा ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान का दावा है कि अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं.

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों और आपसी मुद्दों पर बात करने के लिए हो रहा है. हालांकि पाकिस्तान या ईरान की सरकार ने अभी तक इस यात्रा पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है. इससे ठीक एक महीने पहले ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी भी बातचीत के लिए इस्लामाबाद आए थे. उस दौरान उनकी मोहसिन रजा नकवी से मुलाकात हुई थी. अब नकवी का तेहरान दौरा उसी बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है.

रॉयटर्स के मुताबिक, ब्लूमबर्ग न्यूज से बातचीत में पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान शांति के लिए किसी तरह के समझौते के करीब पहुंच गए हैं. हालांकि, इस दौरे की पाकिस्तान और ईरान की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका ने पनामा के जहाज पर किया हमला, ईरानी पोर्ट पर ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश
America losses during iran war
ईरान जंग में ट्रंप को 1.23 लाख करोड़ का नुकसान, 20 अड्डों पर तबाही
Trump Tariff Refund 100 Billion Dollar
कैटरिंग ट्रक में छिपकर, मिलिट्री प्लेन से तुर्की से निकाले गए थे ट्रंप, ईरानी हमले का डर
Iran and Oman hormuz.
ईरान चुकाए पिछले 50 सालों का हर्जाना... होर्मुज का पूरा कंट्रोल हमारे पास, बोले ट्रंप
Trump Crude Oil Prediction True
ट्रंप ने ईरान से की ये बड़ी डिमांड, फिर कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग
Advertisement

शांति के रास्ते में कहां फंसा है पेंच?

पश्चिम एशिया में शांति कायम करने के लिए पाकिस्तान लगातार कतर जैसे देशों के साथ मिलकर बीच-बचाव कर रहा है. इस पूरी लड़ाई की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी है, जिसने समुद्री रास्तों को पूरी तरह से रोक रखा है.

इससे पहले जून के महीने में दोनों देशों ने एक शुरुआती समझौते पर दस्तखत किए थे. इसके तहत शांति वार्ता के लिए 60 दिनों का समय तय किया गया था और स्विट्जरलैंड में एक बड़ी बैठक भी हुई थी. लेकिन पिछले महीने दोनों तरफ से दोबारा हमले शुरू हो गए, जिसकी वजह से वह बातचीत पूरी तरह से टूट गई थी.

अचानक शुरू हुई इस नई हलचल से एक बार फिर उम्मीद जगी है. दुनिया भर के देशों की नजरें इस वक्त तेहरान में हो रही बैठकों पर टिकी हैं. अगर पाकिस्तान की यह मध्यस्थता काम कर जाती है, तो क्षेत्र में जारी बड़ा संकट टल सकता है और व्यापारिक रास्ते भी दोबारा खुल सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    अब Gen-अल्फा का प्रदर्शन... दो शहरों में जुटे छात्र, सीएम ने तुरंत मान ली मांग |
    छाता बन गया माइक, सहेली बनी 'रिपोर्टर'... छात्राओं ने की गड्ढों की ऐसी 'Ground Reporting' और छा गईंं, VIDEO |
    Gold Rate India: अचानक 10 हफ्ते के हाई पर सोना, विदेशी कनेक्शन... जानिए भाव और बढ़ेगा या गिरेगा? |
    'डरिए मत, भागिए मत, शाह को सुनने का साहस दिखाएं...', संसद में 2 दिन के 'फाइनल राउंड' से पहले बोली BJP |
    Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट की बेल नहीं बढ़ रही? इन 7 आसान टिप्स से तेजी से होगी ग्रोथ, पत्ते भी होंगे घने और हरे-भरे |
    झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन से घिरी कांग्रेस, BJP के निशाने पर राहुल गांधी |
    जंतर-मंतर पर चर्चा को तैयार सरकार, फिर क्यों तकरार? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    'मीम किंग' रवि किशन मिर्जापुर में भी छाए, डायलॉगबाजी-टशन से बांधा समा, लूटी लाइमलाइट |
    बुर्के में कांवड़ वाली तमन्ना पर आपत्तिजनक कमेंट, आरोपी का माफीनामा वायरल |
    सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को 2028 तक मिलेगी PM E-Drive सब्सिडी
    Advertisement