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धुरंधर और एनिमल की राह पर 'मिर्जापुर द मूवी', मिला 'A' सर्टिफिकेट, रनटाइम भी आया सामने

अगले हफ्ते यानी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज होने वाली है. इस बीच फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो गई है. जिसके बाद इसके रन टाइम से भी पर्दा उठ गया है.

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मिर्जापुर फिल्म का भौकाल (Photo:x/@excelmovies)
मिर्जापुर फिल्म का भौकाल (Photo:x/@excelmovies)

ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने के बाद अब 'मिर्जापुर' बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. अगले हफ्ते रिलीज होने जा रही 'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त बज बना हुआ है. इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर्स ने सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 29 अगस्त को सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को पास करते हुए सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि सिनेमाघरों में दर्शकों को 'मिर्जापुर' का नया अवतार देखने के लिए 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त देना होगा.

सेंसर बोर्ड से मिला 'A' सर्टिफिकेट
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक, 'मिर्जापुर: द मूवी' की कुल अवधि 197.19 मिनट यानी 3 घंटे, 17 मिनट और 19 सेकंड तय की गई है. जैसा कि सभी जानते हैं, मिर्जापुर सीरीज हमेशा से अपनी बेबाक भाषा, गाली-गलौज और ताबड़तोड़ हिंसा के लिए मशहूर रही है. इसी वजह से बिना किसी हैरानी के सेंसर बोर्ड ने इसे 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट के साथ पास किया है.

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कोरोना महामारी के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर भारी-भरकम रनटाइम और जबरदस्त एक्शन वाली हिंसक फिल्मों का एक नया दौर शुरू हुआ है. 'मिर्जापुर: द मूवी' भी इसी ट्रेंड का हिस्सा बनती दिख रही है. इसकी शुरुआत साल 2023 में आई फिल्म 'एनिमल' से हुई थी, जिसकी लंबाई 3 घंटे 23 मिनट थी. इसके बाद 2025 में रिलीज हुई 'द बंगाल फाइल्स' 3 घंटे 24 मिनट लंबी थी. आगे चलकर फिल्म 'धुरंधर' (2025) का रनटाइम 3 घंटे 34 मिनट रहा, जबकि इसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' (2026) ने 3 घंटे 49 मिनट की लंबाई के साथ नया रिकॉर्ड बनाया. इसके अलावा 2024 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2 – द रूल' भी 3 घंटे 20 मिनट लंबी थी.

3 घंटे से ज्यादा की फिल्मों का दबदबा
साल 2026 में भी लंबी फिल्मों का सिलसिला थमा नहीं है. 'धुरंधर: द रिवेंज' के अलावा सनी देओल की 'बॉर्डर 2' भी 3 घंटे 19 मिनट के रनटाइम के साथ सिनेमाघरों में आई थी. वहीं, फिल्म 'राजा शिवाजी' का मराठी वर्जन 3 घंटे 15 मिनट लंबा था (जबकि इसका हिंदी वर्जन 8 मिनट छोटा रखा गया था). हाल ही में बुधवार 26 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 'टॉक्सिक' का ड्यूरेशन भी 3 घंटे 14 मिनट दर्ज किया गया. हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही. ऐसे में अब 'मिर्जापुर' भी इसी लंबे फॉर्मेट के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है.

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कब रिलीज होगी फिल्म?
क्राइम और थ्रिलर से भरपूर 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म की स्टारकास्ट में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जीतेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़, श्वेता त्रिपाठी, सोनल एस चौहान, अनंग्शा बिस्वास, शाजी चौधरी, सुशांत सिंह और इनके साथ ही रवि किशन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

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