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रांची में जिस एग्जाम को रद्द कराने की हो रही है मांग, उसके जरिए कौन-सी मिलती है नौकरियां?

जहां एक ओर युवा के बीच सरकारी नौकरी का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है वहीं दूसरी ओर परीक्षाओं में तरह-तरह की धांधली, पेपर लीक समेत कई अन्य विवाद सामने आ रहे हैं. पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर और अब झारखंड में, परीक्षा व्यवस्था को लेकर बवाल मचा हुआ है. झारखंड में जिन परीक्षाओं को लेकर छात्रों का बवाल देखने को मिल रहा है उनमें  JPSC और JSSC-CGL परीक्षाएं शामिल हैं. JSSC-CGL के जरिए झारखंड सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरी मिलती है. 

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जिस परीक्षा को रद्द कराने की हो रही है मांग, उससे कौन सी मिलती है नौकरी? (Photo- PTI)
जिस परीक्षा को रद्द कराने की हो रही है मांग, उससे कौन सी मिलती है नौकरी? (Photo- PTI)

झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहा विवाद अब विधानसभा तक पहुंच चुका है. 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने के बाद भी छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है. अभ्यर्थी JSSC-CGL परीक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. ऐसे में जिन परीक्षा को लेकर झारखंड में इतना बवाल मचा हुआ है, वह केवल एक परीक्षा नहीं है बल्कि इसके जरिए झारखंड सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरी मिलती है. लेकिन इसके जरिए कौन से विभागों में नौकरी मिलती है आइए जानते हैं. 

क्या है JSSC-CGL?

JSSC-CGL यानी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JSSC की प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में से एक है. यह परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कराता है. इसके जरिए झारखंड सरकार के अलग-अलग विभागों और कार्यालयों में ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‘सी’ के कई पदों पर भर्तियां होती है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास करना अनिवार्य है. यानी अलग-अलग विषयों से स्नातक करने वाले युवा JSSC-CGL के लिए आवेदन कर सकते हैं.  हालांकि, उम्मीदवारों को भर्ती में तय पात्रता को पूरा करना भी जरूरी है. 

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कौन-कौन सी सरकारी नौकरियां मिलती हैं? 

इनमें जिन पदों पर नौकरी मिलती है उनमें-

सहायक शाखा अधिकारी यानी ASO
जूनियर ऑडिटर
लेबर इंफोर्समेंट ऑफिसर 
ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर 
ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर
योजना सहायक

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कितनी मिलती है सैलरी? 

JSSC CGL के जरिए जो सैलरी मिलती है वह पदों के मुताबिक अलग-अलग होते हैं. वेतनमान के मुताबिक, ये करीब 19,900 से 1,42,400 रुपये तक पहुंच सकता है. सहायक शाखा अधिकारी यानी ASO की सैलरी की बात करें, तो इन्हें करीब हर महीने 4,900 से 1,42,400 रुपये तक मिलते हैं.  जूनियर सचिवालय सहायक (JSA)को  करीब 19,900 से 63,200 तक सैलरी मिलती है. ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर (BSO) की बात करें, तो इन्हें लगभग 35,400 से 1,12,400 तक की सैलरी मिलती है. प्लानिंग असिस्टेंट को करीब 29,200 से 92,300 रुपये तक हो सकता है. 

मिलते हैं कई अन्य भत्ते 

सैलरी के अलावा JSSC-CGL के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को केवल सैलरी के अलावा भी कई सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं. इनमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रैवल भत्ता (TA), चिकित्सा संबंधी सुविधा, ईंधन या वाहन से जुड़े भत्ते और अन्य विभागीय भत्ते शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इनमें और कई भत्ते शामिल होते हैं लेकिन पद के मुताबिक इन्हें  दिया जाता है. 

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